Divyabhaskar.com Feb 18, 2020, 06:51 PM IST

અમદાવાદ: AMCએ સોમવારે મોટેરા ગામથી વિસત હાઈ વે આસપાસની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા 45 પરિવારને જગ્યા ખાલી કરવાની નોટિસ આપી છે. આ નોટિસમાં તેમને 7 દિવસની અંદર જગ્યા ખાલી કરવા માટે કહેવાયું છે. ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં રહેતા લગભગ 200 લોકોએ દાવો કર્યો છે કે ‘નમસ્તે ટ્રમ્પ’ ઈવેન્ટ માટે તેમને જગ્યા ખાલી કરવા માટે કહેવાયું છે. તેઓ લગભગ 20 વર્ષથી અહીં રહે છે. જોકે AMCના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ નોટિસને ટ્રમ્પના કાર્યક્રમ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. નોટિસ મુજબ, કોઈપણ અપીલ મામલે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને બુધવાર સુધીમાં વિભાગનો સંપર્ક કરવા માટે કહેવાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ટ્રમ્પ મોટેરા સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે.

Gujarat: Ahmedabad Municipal Corporation has served eviction notice to slum-dwellers living in Motera area. They have been given 7 days notice to vacate the area; US President Donald J Trump is scheduled to visit Ahmedabad on 24th February during his 2-day state visit to India.