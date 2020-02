Divyabhaskar.com Feb 23, 2020, 05:11 PM IST

અમદાવાદઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને પીએમ મોદીની 24 ફેબ્રુઆરીની મુલાકાતને લઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે. અમેરિકન સિક્રેટ સર્વિસ, SPG, NSG, ATS, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ,રેપિડ એક્શન ફોર્સ અને ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ સંકલન સાધીને આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. રોડ શો દરમિયાન સેટેલાઈટ દ્વારા ટ્રમ્પના કાફલા પર નજર રાખવામાં આવશે. ટ્રમ્પ અને મેલેનિયા જે પણ રોડ પરથી પસાર થવાના છે તેને સતત સ્કેનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે સેટેલાઈટ દ્વારા પણ ગાંધીઆશ્રમથી લઈ મોટેરા સ્ટેડિયમના રોડને સ્કેન કરવામાં રહ્યા છે. તમામ રૂટ પર જામર લગાવવામાં આવશે. જેથી મોબાઈલ, ડ્રોન સહિતના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ નહીં ચાલી શકે. ત્યારે ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનને (ડીઆરડીઓ) અમદાવાદમાં એન્ટિ-ડ્રોન સિસ્ટમ લોંચ કરવા માટે વિનંતી કરી દેવાઈ છે

અમદાવાદમાં એન્ટિ-ડ્રોન સિસ્ટમ લોંચ કરવા માટે વિનંતી કરી દેવાઈ

પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનને (ડીઆરડીઓ) અમદાવાદમાં એન્ટિ-ડ્રોન સિસ્ટમ લોંચ કરવા માટે વિનંતી કરી દેવાઈ છે. યુએસ પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવતીકાલે અમદાવાદ આવવાના છે ત્યારે તેમની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ સિસ્ટમ ગોઠવાઈ રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ડીઆરડીઓની એન્ટિ-ડ્રોન સિસ્ટમને યુએસ સિક્રેટ સર્વિસે પણ માન્યતા આપી દીધી છે. હવે આવતીકાલે અમદાવાદમાં કોઈ પણ ડ્રોન ઉડશે તો ડીઆરડીઓનું રડાર તેને ઝડપીને તે ડ્રોનને તોડી પાડશે માટે નાગરિકોને આવતીકાલે કોઈ પણ હેતુસર ડ્રોન ન ઉડાડવા પોલીસે નિર્દેશ કર્યા છે.

Ahmedabad Commissioner of Police, Ashish Bhatia on US President Donald Trump's visit: Defence Research and Development Organisation (DRDO) has been requested for the anti-drone system. The public at large is directed not to use drones for any purpose. #Gujarat pic.twitter.com/bWWuSnybRt