અમદાવાદ: ભારત અને ગુજરાતમાંથી કુલ MBBSના 200 વિદ્યાર્થીઓ ફિલિપાઈન્સમાંથી ભારત આવવા નીકળ્યા હતા. ગુજરાતના 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ફિલિપાઈન્સથી ગુજરાત આવવા માટે રવાના થયા હતા. પરંતુ કુઆલાલુમ્પુર ખાતે તેમને અટકાવી દેવામાં આવ્યા હતા, જેથી વિદ્યાર્થીઓએ મદદની માંગણી કરતો વીડિયો મિત્ર વર્તુળમાં મોકલ્યો હતો. જે વીડિયો સૌપ્રથમ DivyaBhaskarને મળ્યો હતો. જેના આધારે DivyaBhaskarએ પણ ગુજરાતના ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવાના આશયથી 17 માર્ચના રોજ બપોરે 4 વાગ્યે એક્સક્લુઝિવ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો. આ અહેવાલ વિશ્વભરના ગુજરાતીઓ સુધી વાઈરલ થયો હતો. તેમજ નેશનલ મીડિયા પણ દોડતું થયું હતું, અંતે રાતના 9 વાગ્યે અને 20 મિનિટે કેન્દ્રીય વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે ટ્વિટ કરીને ફસાયેલા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને પાછા લાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાની માહિતી આપી હતી.

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવાતમામ મદદ પુરી પાડીશું

ત્યારબાદ આજે આજે સવારે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ DivyaBhaskarના અહેવાલને આધારે આ વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવાની તમામ મદદ પુરી પાડવામાં આવી રહી હોવાની ખાતરી આપી હતી. આમ વિશ્વભરમાં કોરોનાનો કેર ચાલી રહ્યો છે ત્યારે વિશ્વના કેટલાક દેશોમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓને મદદ કરવાની સાથે માનવતાની દ્રષ્ટીએ DivyaBhaskarએ પહેલ કરીને એક જાગૃત મીડિયા તરીકેની ભૂમિકા નિભાવી છે.



વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ટ્વિટ કરી જાણકારી આપી છે કે ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને ભારત લાવવા માટે એર એશિયાની દિલ્હી અને વિઝાગની ફ્લાઇટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમજ વિદ્યાર્થીઓને એરલાઇન્સનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

Appreciate the difficult situation of Indian students and other passengers waiting in transit at Kuala Lumpur airport. We have now approved @AirAsia flights for you to Delhi and Vizag.



These are tough times and you should understand the precautions. Please contact the airline.