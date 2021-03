Gujarati News

Local

Gujarat

Valsad

Vapi

As The Time Of Night Curfew Increases In The Metros Of The State, Valsad ST Division Has To Pay Rs. Revenue Declined From Rs 6 Lakh To Rs 7 Lakh

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

આવકમાં ઘટાડો: રાજ્યના મહાનગરોમાં નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય વધતા વલસાડ ST ડિવિઝનને રોજની રૂ. 6થી 7 લાખની આવકમાં ઘટાડો થયો

વલસાડ 16 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

ગુજરાતના મહાગરોમાં અને વધતા જતા કોરોના સંકેતોમાં રાજ્યના મહાનગરો રાત્રિના 9 થી સવારે 6 વાગ્યે કરફ્યુ લાગુ થયા છે. ભગવાન વિલાસડ એસટી ડિવિઝન ગ્રેટરોમાં નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય વધારતા રોઝની 6 થી 7 લાખની મુલાકાતે આવે છે.ગુજરાતના મહાનગરોમાં અને વધતા જતા કોરોના સંક્રમણને ધ્યાને રાખીને રાજ્ય સરકારે મહાનગરોમાં રાત્રીના 9 થી સવારે 6 દરમ્યાન કરફ્યુ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે Name. જેને લઈને વલસાડ ST ડિવિઝનને મહાનગરોમાં નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય પરિમાપક વધારતા રોજની 6 થી 7 લાખની આવકમાં અસર જોવા મહેરબાની રહી છે Name.

નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય વધારાનો રોઝિન 20 થી 22 ટ્રિપના રાત્રી કરફ્યુની અસર નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય વધારાનો રોઝિન 20 થી 22 ટ્રિપના રાત્રી કરફ્યુની અસર

વલસાડ ST ડિવિઝનને તાજેતરમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા નાઈટ કર્ફ્યુનો સમય પરિમાપક વધારતા રોજની 20 થી 22 ટ્રીપોને રાત્રી કરફ્યુની અસર જોવા મહેરબાની રહી છે Name. જેમાં વલસાડ ડિવિઝનને 6-7 લાખની ગયેલ આવક થતી જોવા મહેરબાની રહી છે Name. થોડા સમય પરિમાપક પહેલા રાત્રે 12 થી સવારે 5:00 વાગ્યા સુધી મહાનગરોમાં કર્ફ્યુનો સમય પરિમાપક હતો. ત્યારે વલસાડ ST ડિવિઝનને સાઉદી 40 થી 42 લાખની રજની આકૃતિ આવી. તાજેતરમાં મહાનગરોમાં વધતા જતા કોરોના સંક્રમણ ને ધ્યાને રાખી રાજ્ય સરકારે રાત્રે 9:00 થી સવારે 06:00 સુધી મહાનગરોમાં કર્ફ્યુની જાહેરાત કાઢી વલસાડ ST ડિવિઝનને 6 થી 7 લાખની રોજની આવકમાં ઘટાડો જોવા મહેરબાની રહ્યો છે Name. પરંતુ વલસાના વિભાગીય નિયામક ડી.વી. ચૌધરીએ જણાવ્યું છે Name