Passengers Staying In Valsad District Hotel Must Be Registered In "PATHIK" App

જિલ્લા કલેકટરનો આદેશ: વલસાડ જિલ્લાની હોટલમાં રોકાતા મુસાફરોની નોંધ ફરજિયાતપણે “PATHIK” એપમાં કરવાની રહેશે

વલસાડ



15 જાન્યુઆરી 2022 સુધી હુકમ અમલમાં રહેશે

વલસાડ જિલ્લાની હોટલમાં રોકાતા મુસાફરોની નોંધ “PATHIK” ( Proram for Analysis of Traveler and hotel Informatics)એપમાં કરવા માટે ફરજિયાત કરવાનો આદેશ કરાયો છે. આ હુકમ તાત્‍કાલિક અસરથી તા.15 જાન્યુઆરી 2022 સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) અમલમાં રહેશે.

વલસાડ જિલ્લાની સરહદ એક રાજ્‍ય તથા બે કેન્‍દ્રશાસિત પ્રદેશને અડીને આવેલી હોવાથી સાથે વલસાડ જિલ્લો ઔદ્યોગિક એકમોથી છવાયેલો છે. જિલ્લામાં પાંચ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ અન્‍ય બે થી ત્રણ મોટા ઉદ્યોગો આવેલા છે. જે એકમોમાં મોટે ભાગે વિદેશી નાગરિકો તેમજ આંતરરાજ્‍યના નાગરિકો તથા તથા વિવિધ જિલ્લાઓના નાગરિકો, વેપારીઓ, ટેકનિશ્‍યનો વિવિધ કામકાજ અર્થે આવતા જતા હોય છે અને તે ટૂંકા સમય માટે હોટલોમાં રોકાતા હોય છે. આ મુસાફરોની સાથે દેશ વિરોધી અને અસામાજિક તત્‍વો પણ જિલ્લામાં આવી જાય અને દેશ વિરોધી ભાંગફોડીયા પ્રવૃતિ કરે તેવી પૂરી શક્‍યતા રહેલી હોવાથી વલસાડ જિલ્લામાં ભાડેથી આવા તમામ સ્‍થળે રહેતા મુસાફરો ઉપર વોચ રાખવી અને તેની ચકાસણી કરવી આવશ્‍યક છે.

આ પ્રકારે વોચ માટે ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી હોટલ માલિકો અને પોલીસને સુવિધા રહે અને દૈનિક ધોરણે માહિતી પોલીસને ઓનલાઇન મળી રહે તે હેતુસર એપ “PATHIK” ( Proram for Analysis of Traveler and hotel Informatics) ગુજરાત પોલીસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. આ એપમાં દૈનિક ધોરણે દરેક સ્‍થાનિક હોટલ, ગેસ્‍ટ હાઉસ, રીસોર્ટ/ફાર્મ હાઉસ, ધર્મશાળા ધાબા-કલબ હાઉસ/ મુસાફરખાના/ ધાર્મિક સ્‍થળો તથા અન્‍ય સ્‍થળના સંચાલક/ માલિક/ ભાગીદાર જવાબદારોએ એન્‍ટ્રી કરવા માટે જાહેરનામું પ્રસિધ્‍ધ કરવા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, વલસાડ દ્વારા કરાયેલી દરખાસ્‍તને ધ્‍યાને લઇ જિલ્લા મેજિસ્‍ટ્રેટ ક્ષિપ્રા એસ. આગ્રેએ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-1955 ની કલમ-37(1) હેઠળ તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ એક જાહેરનામા દ્વારા હુકમ કર્યો છે.

આ હુકમ અનુસાર સ્‍થાનિક હોટલ-ગેસ્‍ટ હાઉસ, રીસોર્ટ/ ફાર્મ હાઉસ/ ધર્મશાળા/ ધાબા-ક્‍લબ હાઉસ/મુસાફરખાના/ધાર્મિક સ્‍થળો તથા અન્‍ય સ્‍થળોના માલિકે ગ્રાહકની રજિસ્‍ટર એન્‍ટ્રી કરવા માટે પોતાના રીસેપ્‍શન કાઉન્‍ટર ઉપર ઇન્‍ટરનેટ કનેકટીવીટી સાથેનું એક કોમ્‍પ્‍યુટર રાખવાનું રહેશે અને તેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી “PATHIK” એપ ઇન્‍સ્‍ટોલ કરવાની રહેશે તેમજ તે મેન્‍યુઅલ રજિસ્‍ટરમાં થતી તમામ એન્‍ટ્રીઓ આ “PATHIK” એપમાં ફરજીયાતપણે ઓનલાઇન કરવાની રહેશે.

આ હુકમ તાત્‍કાલિક અસરથી તા.15 જાન્યુઆરી 2022 સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) માટે અમલમાં રહેશે. આ હુકમનો ભંગ કરનાર વ્‍યક્‍તિ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-1951ની કલમ-135 હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર થશે.