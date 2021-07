Gujarati News

Local

Gujarat

Valsad

Mortarists Of Valsad District Submitted An Application To The District Collector On The Issue Of Livelihood

રજૂઆત: વલસાડ જિલ્લાના મૃર્તિકારોએ આજીવિકાના મુદ્દે જિલ્લા કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર આપ્યું

વલસાડ 33 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

ગત વર્ષની રૂજી શ્રીજીની પ્રતિબંધો ગોડાઉન જટિલ છે

આ વર્ષે કોરોના ગાઇડલાઇનની છૂટછાટની કાર્યવાહી કરવી

કોરોના મહાચિન્નાસ્તર રાજ્યના સુશોભન તત્વો કોડીફોડી બન્યાં છે. ગત વર્ષની શ્રીજીની મૂર્તિ બનાવવાની મૂર્તિ કાર્ટિની અજીવિકા ગણેશ ઉત્તેજના ઉપર આધારિત છે. શ્રીજીની આહલાદક મૂર્તિઓ નિર્માણના સમગ્ર વર્ષો દરમિયાન છે. ગત વર્ષની દરેક મૂર્તિ કારોન કોરોના મહાકાલીન ઘટના દરમિયાન ગણેશ ઉત્સવ રદ કરતાં કેટલાક મુક્તિરોગ ગૌડાઉન ભાડેથી મૂર્તિઓ સાચવી રહ્યા છે. ચાલુ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવ ધામધૂમ પૂર્વના પ્રસંગોચિત ગણેશ મંડળોની પરવાનગી યોજના રાજ્ય રાજ્ય મંડળના મંડળ અને તેના સદસ્યો વલસાડ શહેર કલેક્ટર એક એક પત્ર પત્ર પાઠવી રજૂઆત થઈ છે.કોરોના મહામારીનો લઈને રાજ્યના તમામ મૂર્તિકરોની હાલત કફોડી બની છે Name. ગત વર્ષે શ્રીજીની મૂર્તિ બનાવતા મૂર્તિ કારોની આજીવિકા ફક્ત ગણેશ ઉત્સવ ઉપર આધારિત તમે ફાઇલનામનાં છે Name. મૂર્તિકરો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન શ્રીજીની આહલાદક મૂર્તિઓ બનાવતા તમે ફાઇલનામનાં છે Name. ગત વર્ષે તમામ મૂર્તિ કારોને કોરોના મહામારી દરમિયાન ગણેશ ઉત્સવ રદ્દ કાઢી તમામ મુતિકારોએ ગોડાઉન ભાડે રાખીને મૂર્તિઓ સાચવી ચાલુ છે . , Hollenska, વર્ષે ગણેશ ઉત્સવ ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવવા ગણેશ મંડળોને પરવાનગી આપવા અંગે રાજ્ય મૂર્તિકાર મંડળના પ્રમુખ અને તેના સભ્યોએ વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરને એક આવેદન પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં , આવી છે Name.

જિલ્લા કલેક્ટરને આપેલા આવેદન પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, છેલ્લા 1 વર્ષ ઉપરાંતથી તમામ ઉત્સવો ઉપર કોરોનાનું ગ્રહણ લાગ્યું છે. જેને લઈને રાજ્યના તમામ મૂર્તિકરો ઉપર આર્થિક પરિસ્થિતિ કફોડી બની છે. કોરોના મહામારી વહેલી તકે દૂર થાય અને ચાલુ વર્ષથી ગણેશ ઉત્સવ મંડળોને ધામધૂમથી ઉજવવા પરવાનગી આપવામાં આવે તેવી રજુઆત કરી છે. રાજ્યના મૂર્તિકરોએ POPની મૂર્તિના મુદ્દે દિલ્હી ખાતે નેશનલ ગ્રીન ટીબ્યુનલ પ્રિન્સિપલ બેંચે પણ મૂર્તિકરોની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. કોવિડની તમામ ગાઈડ લાઈન સાથે ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવા પરવાનગી આપવા રાજ્યના મૂર્તિકારોએ જિલ્લા કલેક્ટરને એક આવેદન પત્ર પાઠવી માંગ કરી છે

ગયા વર્ષે કોરોનાકાળ સમયે ગણેશ ચતુર્થી પર્વની સરકારે સૌને ઘરે જ મૂર્તિ લાવી ઉત્સવ મનાવવા જણાવ્યું હતું. જેના કારણે મૂર્તિકારો બેરોજગાર બન્યા હતા. ત્યારે આ વર્ષે ગણેશ પર્વની ઉજવણી વચ્ચેની બાધા દૂર કરવા સરકારને કરી અપીલ કરી હતી.

મૂર્તિમય આક વર્ષો દરમિયાન કલાત્મક મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. સરકારની કોરોના ગાઇડલાઇનની જેમ છૂટાછવાયા આશા વ્યક્ત થઈ. મૂર્તિ તારા ગત વર્ષો જેવી દુર્થી બે ફુટની મૂર્તિ નિર્માણની સુશોભન શરુ કરી દીધી છે. પરંતુ આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી વિષયોની સરકારી જાહેરનામા બહુ દૂર છે કોઈ પડકાર મૂર્તિકાર મુન્ઝવણમાં મુકિત છે. જુઓ સરકારી જાહેરનામાની રાહ જોવા વાળાઓ છે.પોતાની કલાથી મૂર્તિ બનાવી ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. ત્યારે સરકાર કોરોના ગાઇડલાઇન મુજબ છૂટછાટ આપે એવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. મૂર્તિકારોએ ગત વર્ષના જેમ દોઢથી બે ફુટની મૂર્તિ બનાવવાની હાલ તૈયારી શરુ કરી દીધી છે. પરંતુ આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી વિષે સરકારના જાહેરનામા અત્યાર સુધી બહાર ન પડતા મૂર્તિકારો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. ત્યારે મૂર્તિકારો સરકારના જાહેરનામાની રાહ જોઈને બેઠા છે.