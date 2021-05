Gujarati News

Local

Gujarat

Valsad

In Saurashtra, A Religious Organization Donated Pipes For The Roof Of A House Damaged By Tau te Hurricane.

સેવા કાર્ય: સૌરાષ્ટ્રમાં વાપીની ધાર્મિક સંસ્થાએ તાઉ-તે વાવાઝોડાથી નુકસાન પામેલા ઘરની છત માટે નળિયા આપ્યા

વલસાડ 40 મિનિટ પહેલા



ઘણાં બધાં વર્ગ સરકારોની સહાયની સુવિધા, હરિ ભક્તો મદદ કરે છે

5000 નલિયા હરિ ભક્તોને તેમના મદદ કરે છે

વલસાના અર્થઘટનની મુલાકાત સ્વામીથ્યન જ્ઞાન પીઠ સંસ્થા સલવાવ દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં તાવા-તે વાવઝોડામાં જગ્યામાં થયેલી પાસાલા હરિ ભક્તોને છઠ્ઠીએ નલિયાની બનેલી ઘટનાઓ બની હતી. સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા ઘરેલુ છત્ર ટૂટેલા લાભો હરિ ભક્તો માટે નલિયા સૂચનો.વલસાડના વાપી ખાતે આવેલી સ્વામિનારાયણ જ્ઞાન પીઠ સંસ્થા સલવાવ દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં તાઉ-તે વાવાઝોડામાં ઘરમાં નુકસાની પામેલા હરિ ભક્તોને છત બનાવવા નળિયા આપવામાં આવ્યા હતા . જેમાં વાપી સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા ઘરની છત તૂટેલા લાભાર્થી હરિ ભક્તો છે Name નળિયા આપ્યા હતા .

સૌથી વધુ વેપાર પણ સૌરાષ્ટ્રની સહાય માટેસુરતના મેમરીનો ઘણોબધો ઉપયોગ વેપારીઓ પણ સૌરાષ્ટ્રમાં મદદ છે Name પહોંચ્યા

તાજેતરમાં સૌરાષ્ટ્ર ઉપર તાઉ-તે વાવઝોડાને લઈને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ગામોમાં તબાહી મચાવી હતી. જેમાં ઘણા હરિ ભક્તોના ઘરની છતના નળિયા ઉડી ગયા હતા. ઘણા હરિ ભક્તો છત વગરના થઈ ગયા હતા. વાવાઝોડામાં નુકસાનીમાં મદદ કરવા વાપી સલવાવની સ્વામિનારાયણ જ્ઞાન પીઠ દ્વારા સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ગામડાઓમાં સરકાર તરફથી લોકોને કોઈ સહાય પહોંચી ન હોવાનું સામે આવતા હરિ ભક્તોની મદદે વાપી સલવાવ જ્ઞાન પીઠના સંતો દ્વારા મદદ કરવા આવી હતી. કુલ 5000 નળિયા હરિ ભક્તોને આપીને તેમની મદદે પહોંચ્યા હતા. જેમાં સુરતના મોટા વેપારીઓ પણ સૌરાષ્ટ્રને મદદ કરવા પહોંચી રહ્યાં હોવાનું કપિલ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું.

અસરગ્રસ્ત લોકોને મદદ કરવા અપીલ કરાઇ

સૌરાષ્ટ્રમાં તાઉ-તે વાવાઝોડાને લઈને ઘણા વિસ્તારોમાં ખાનાખરાબી થઈ જાય છે Name. પણ હજુ ઘણા અસરગ્રસ્ત લોકોને મદદ પૂછવું અપીલ ‧ ' રહ્યા છે Name. દ્વારા હજુ સરકાર સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં , આવી રહી છે Name. જેથી ગુજરાતના તમામ દાનવીર વેપારીઓને સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થાનિક લોકોને મદદ પૂછવું હવાહન ‧ ' રહ્યાં છે Name.