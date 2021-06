Gujarati News

Local

Gujarat

Valsad

Fake Seizure Case From Valsad District, Arrest Of 4 More Accused Including Mastermind From Nashik

મુખ્ય સૂત્રધાર ઝડપાયો: વલસાડ જિલ્લામાંથી ડુપ્લીકેટ ચલણી નોટ ના કેસમાં, માસ્ટરમાઈન્ડ સહિત વધુ 4 આરોપીની નાસિકથી ધરપકડ

વલસાડ 13 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

ચારેય કપડા 132 નટકોટ આવે છે

અત્યાર સુધીનો કુલ 300 નકલીટ નોટ કબ્જે કરી શકાય

વલસાડની નટકી નોટની રેકેટનો પ્રસ્તાવશષિ પછીનો સમયગાળો આ યાત્રા વધુ ચાર ચોપીઓની નૌકાદળ ભૂમિભાગ છે. નકટ નોટલે દૂર સુધી ઝડપી ઝડપની કુલ 8 સપ્ટેમ્બરની સંખ્યા છે. વલસાડ પોલીસ ચોકીદારોએ અત્યાર સુધીમાં 500 ના દરની 300 નોટ નોટ કબ્જે કરી હોકી છે.વલસાડ જિલ્લામાંથી કરેલ નોટના રેકેટનો પર્દાફાશ થયા બાદ પોલીસે હોય libsmbclient મામલે વધુ ચાર આરોપીઓની નાસિકથી ધરપકડ ‧ 'છે Name. નોટ કરેલ મામલે અત્યાર સુધીમાં ઝડપાયેલા કુલ આરોપીનો આંક 8 પર પહોંચ્યો છે Name. વલસાડ પોલીસ આરોપીઓ પાસેથી અત્યાર સુધીમાં 500 ના દરની 300 નોટ કરેલ પાસેથી કબજે ‧ ' પાના માર્કેટિંગ પ્રારંભ છે Name.

વલસાડ એસઓજી અને એલસીબી પહેલા 5 દિવસ પહેલા વલસાડના ભૂમિપુરથી 500 ના દરની 148 નોટની સાથે 4 ગતિ ઝડપી. ચંદ્રિયો ફોટોશોપના માધ્યમથી ચલણી નોટ સ્કેન પ્રીંટ કાઢીને માર્કે નોંધાવો સુખી. આ બનાવટી ચલણી નોટ એકમાત્ર પ્રિંટ કરાઈ અને નોટો સર્ક્યુલેશન કરાયેલ કોણ કોન સંદેશાવ્યવહારની સ્થિતિમાં કામચલાઉ ઉપયોગમાં લેવાયેલ સાધન સામગ્રી અને પ્રિંટ થયેલ નોટો કબ્જેકની તપાસ શરૂ થઈ. વલસાડ મુલાકાત નૈતિક માસ્ટરમાઇન્ડ વધુ ચાર ચડ્ડી ઝડપી ઝડપી મહિલા વધુ નોટ કબ્જે કરી શકે છે.વલસાડ SOG અને LCB એ અગાઉ 5 માત્ર શબ્દો માટે ગુમાવી પહેલા વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરથી 500 ના દરની 148 નોટ સાથે 4 ઝડપાયા હતા . આરોપીઓ ફોટોશોપના માધ્યમથી ચલણી નોટ સ્કેન ‧ 'પ્રિન્ટ કાઢીને માર્કેટમાં ફેરવતા હતા . બનાવટી ચલણી નોટ ક્યાં પ્રિન્ટ હોય libsmbclient કરાઇ દીવાન અને નોટો સર્ક્યુલેશન કરવામાં કોણ કોણ સંડોવાયેલ છે Name તેમજ હોય libsmbclient કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલ સાધન સામગ્રી અને પ્રિન્ટ થયેલ નોટો પાસેથી કબજે પૂછવું પોલીસેતપાસ શરૂ થઈ. વલસાડ પોલીસે નાસિકથી માસ્ટરમાઈન્ડ સહિત વધુ ચાર આરોપીઓે ઝડપી પાડી વધુ કરેલ નોટ પાસેથી કબજે ‧ 'છે Name.

નકટ નોટ કૌભાંડમાં નિર્ણાયક ભૂમિિકા હરિદાસ ઉર્ફે હરેશ સોનીરામ ચૌધરી છે.ગામમાં ધાડા ચકાર ફળિયુ તા.સુરગાણા જી.નાશિક સહ દીપ્તિ કુતેશ ઉર્ફે અજાયન આ નોટો ફોટો શોપ સફ્ટફ્ટવેર સ્કેન કરાવી નોટની પ્રિંટિસ્ટ્રીની સ્થાપના કરી છે. ચંદી હરિદાસ ડુપ્લીકેટ 500 ના દર 132 નોટો સાથે પકડાય છે. જે સાપુતારા અને વાઘી પોલીસ મથક પ્રોહિબિશનમાં પણ કડાઇ ચૂકવણી છે.કૌભાંડમાં આરોપીઓની ભૂમિકાઆરોપી હરીદાસ ઉર્ફે હરેશ સોનીરામ ચૌધરી રહે .ગામ માંધા ચીકાર ફળિયુ તા. સુરગાણા જી. નાશિકે સહ આરોપી કૂતેશ ઉર્ફે અજય વાગતી હોય libsmbclient નોટો ફોટો શોપ સોફ્ટવેરમાં સ્કેન કરાવી નોટોની પ્રિન્ટો મહારાષ્ટ્રમાં કઢાવી આરોપી જયસિંગ મારફતે સહ આરોપીઓને વટાવવા છે Name ખાસ પરવાનગીઓ દીવાન. આરોપી હરીદાસ ડુપ્લીકેટ 500 ના દરની132 નોટો સાથે લેવામાં આવે છે . તમે જે સાપુતારા અને વઘઇ પોલીસ મથકમાં પ્રોહીબીશનમાં પણ પકડાઇ ચૂક્યો છે Name.

પી.પી.પી. કુતેશ ઉર્ફે અજય બોચલ.એટમ્બરૂલપાડા નાશિક એ ​​બી.એસ.સી. ની તપાસ છે. ચંદી હરિદાસ ઉર્ફે હરેશ સોનીરામ ચૌધરીના કહે છે ફોટો ફોટોપ સફ્ટફ્ટવેરના માતૃત્વની ચલણી નોટોને સ્કકેન કલર પ્રિન્ટો કાટી કહે છે. પપ્પા જયસિંગ લક્ષ્મણ વલવી છે. સુરેગાણા નાશીક હરિદાસ બનાવટી નોટો પહેલી વાર કડાયેલ પપ્પા પરસેનાએ જણાવેલ. જયસિંગે 102 નોટો આવે છે. ચાંદીના જીવનમાં ઉર્ફે ભગવાન સુકર ગુંબાડે બન્યા. એનિશિક એ ​​ડપ્લીકેટ નોટો વટટલેશમાં મળીને છુપાયેલા પ્રેરિતોને મળ્યા. 66 ડપ્લીકેટ નોટો આવે છે.કૂતેશ ઉર્ફે અજય બોચલ રહે . ટેમ્બરૂલપાડા નાશિક એ બીએસસી ડિગ્રી ની ધરાવે છે Name. આરોપી હરીદાસ ઉર્ફે હરેશ સોનીરામ ચૌધરીના કહેવાથી ફોટોશોપ સોફ્ટવેરના માધ્યમથી ચલણી નોટોને સ્કેન ‧ 'કલર પ્રિન્ટો કાઢી આમના હતો. આરોપી જયસિંગ લક્ષ્મણ વળવી રહે . સુરગાણા નાશીક હરીદાસ પાસેથી બનાવટી નોટો મેળવી અગાઉ પકડાયેલ આરોપી પરસુને આમના હતો.જયસિંગ પાસેથી 102 નોટો મહેરબાની છે Name. આરોપી ભગવંતા ઉર્ફે ભગવાન સુક્કર ગુંબાડે રહે . નાશીક એ ડુપ્લીકેટ નોટો વટાવવા છે Name સહ આરોપી પરસુ પાસેથી મેળવેલ દીવાન. 66 ડપ્લીકેટ નોટો આવે છે .

ભંડોળ શું મોડેલ્સ ઓપરેન્ડી છે ? આરોપીઓ ખરી નોટોના બંડલમાં ખોટી નોટો મૂકી દેતા હતા . આરોપી કુતેશ અને હરીદાસ 500 નોટ ફોટો ની શોપ સોફ્ટવેરમાં સ્કેન ‧ ' લેપટોપ તથા પ્રિન્ટરમાંથી પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી હોય libsmbclient કરેલ નોટો બનાવીને ખરા તરીકે નો ઉપયોગ કરીને ફરી ‧' ધરમપુર અને મહારાષ્ટ્રના બોર્ડર વિસ્તારના ગામડાઓમાં સરક્યુલેટ કાઢી હતા . ભાવના શંકા ન જાય તે માટે ખરી નોટોના બંડલમાં અમુક ખોટી નોટો મુકી બજારમાં સર્ક્યુલેશનમાં મુકી દેતા હતા.જે ડુપ્લીકેટ નોટ ના રેકેટ નો પર્દાફાશ માં કુલ 8 આરોપી ઓને વલસાડ પોલીસ એ 5 દિવસ માં ઝડપી પાડ્યા છે.