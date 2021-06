Gujarati News

સુવિધા: વલસાડ રેલવે ઓવરબ્રિજ ખાતે કોરિડોરની કામગીરી પૂર્ણતાના આરે, 22 જૂનથી રેલવે ઓવરબ્રિજ વાહનો માટે ખુલ્લો મુકાશે

વલસાડ રેલવે વરવરબ્રીજ અહીં કોરિડોરની કાર્યવાહીનો ક્રમ બ્રિસ્ટ ભાગ તૈનિક નવી તકનીકી ઉપયોગ વડે ટનલ બનાવવી હાથ કાવાનીી નાખ્યો છે. વલસાડ અહીં ડીફસીસી (આઈએલ) કંપની દ્વારા હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરો ટ્રેન માટે ફ્રેમ ટનલ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેની માટે 20 દિવસ વલસાડ રેલવે ઓવરબ્રીજ વાહન ચાલકો માટે બંધ છે. 22 જુન રોજ સવારે શનિવાર રેલવે ઓવરબ્રિજ વાહન ચાલો ખુલા મુકાયો.વલસાડ રેલવે વરવરબ્રીજ પીવાય કોરિડોરની કામગીરી રીતે ગોઠવેલ છે ਦਰ ક રૂપ બ્રિસ્ટ ભાગ તૈનિક નવી તકનીકી નો ઉપયોગ કરીને ફરી વડે ટનલ બનાવવાની હાથ ધરવામાં , આવી છે Name. વલસાડ પીવાય ડીએફસીસી ( આઇએલ ) દ્વારા કંપની હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો નો ઉપયોગ કરીને ફરી કરો ટ્રેન છે Name ફ્રેમ ટનલ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં , આવી જેની છે Name 20 માત્ર શબ્દો માટે ગુમાવી વલસાડ રેલવે ઓવરબ્રીજ વાહન ચાલકો છે Name બંધ થયેલ છે Name. 22 જુન રોજસવારે સવાર રેલવે ઓવરબ્રિજ વાહન ચાલો ખુલ્લા મુકાયા .

વલસાડ રેલવે વિભાગ દ્વારા 2 જૂન 21 જૂન, રાયલ્વે કોરિડોરની સંપર્કમાં ભાગ લેવાય છે, એક ચૂંટણીમાં જાહેર જનતા પ્રસિદ્ધ હોય તો રેલવે બ્રવરબ્રિજ થઈ અને અવર જવર બંધ થઈ ગઈ. રેલવેના ઇજેનોરો અને ડીફ્સીસી (આઈએલ) દ્વારા હાઈટેક ટેકનોલોજી દ્વારા રેલવે બ્રવરબ્રીજ નજીક કોરિડોરની હાથથી ભરાઈ ગઈ. રેલવે વિભાગ દ્વારા 20 દિવસ માટે આરપીએફ રેલવે બ્રિજ બંધ કરો કોરિડોરની નડતર રૂપરેખા ભાગ ભાગ દુર કરી શકાય છે ટનલ ફ્રેમ બેસાડોશન સ્પર્ધા 4.50 ઘટના ખર્ચે પ્રેસિડન્ટ.વલસાડ રેલવે વિભાગ દ્વારા 2 જૂન 21 દરમ્યાન રેલવે જૂન કોરિડોરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં , આવી રહેલી ચૂંટણી એક જાહેર જનતા પ્રસિદ્ધ તમે ફાઇલનામનાં ત્યારે રેલવે ઓવરબ્રિજ , આવી દીવાન અને અવર જવર છે Name બંધ કરાઈ દીવાન. રેલવેના ઇજેનોરો અને ડીએફસીસી ( આઈએલ ) દ્વારા હાઈટેક ટેકનોલોજી દ્વારા રેલવે બ્રવરબ્રીજ નજીક કોરિડોરની હાથ ધરવામાં , આવી દીવાન. રેલવે વિભાગ દ્વારા 20 છે Name માત્ર શબ્દો માટે ગુમાવી આરપીએફ રેલવે બ્રિજ બંધ કરો કોરિડોરની નડતર રૂપરેખા ભાગ દુર ‧ ' બંધ કરીશું ટનલ ફ્રેમ બેસોડોશન સ્પર્ધા 4.50 ઘટના ખર્ચે પ્રેસિડન્ટ.

રેલવે વિભાગ દ્વારા રેલવે કોરિડોરમાં હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો નો ઉપયોગ કરીને ફરી કરીને કોરિડોરની ટનલ ફ્રેમ કરતી , આવી દીવાન. જુના રેલવે ઓવરબ્રિજ ખાતે રેલવે કોરિડોરની ટનલ ફ્રેમ બનાવી ફિટ કર્યા છે બાદ જુના ઓવરબ્રિજની ઉચાઈમાં 300 થી 400mm વધારો નો થયો છે Name. ટનલ ફ્રેમ રેલવે દેશમાં પ્રથમ વખત કામગીરી ડીએફસીસી (IL) દ્વારા કરવામાં , આવી દીવાન. પૂર્ણ કામગીરી થયા બાદ ટનલ ઉપર પ્રેવર બ્લોક બેસાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં , આવી રહી છે.જાહેરનામમાં દર્શાવ્યા મુજબ સમયસર રેલવે ઓવરબ્રિજ વાહન ચાલકો માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે. તેમ રેલવે વિભાગના ARMએ જણાવ્યું છે.