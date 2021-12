Gujarati News

Local

Gujarat

Vadodara

Vadodara Gangrape suicide Case Revealed, FSL Report Reveals That Girl Was Not Raped

ચોંકાવનારો ખુલાસો: વડોદરા ગેંગરેપ-આપઘાત કેસમાં ઘટસ્ફોટ, યુવતી પર દુષ્કર્મ ન થયાનું FSL રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું

વડોદરા 36 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

પોલીસે યુવતી પર દુષ્કર્મ ન થયાનો FSL રિપોર્ટ આવ્યો હોવાનું જાહેર કર્યું હતું.

યુવતીએ ડાયરીમાં લખેલી વાતથી રિપોર્ટ તદ્દન અલગ આવ્યો

વલસાડમાં ગુજરાત ક્વિન એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ડબ્બામાં ફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેનાર યુવતીના કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ યુવતી પર વડોદરાના વેક્સિન ઇન્સ્ટીટ્યૂટના મેદાનમાં દુષ્કર્મ આચરાયું હોવાની વિગતો ડાયરીના આધારે બહાર આવી હતી. જોકે, FSLના રિપોર્ટમાં યુવતી પર કોઈ જ દુષ્કર્મ આચરવામાં ન આવ્યું હોવાનું સામે છે.મૃતક પીડિતાનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હોવાનું પોલીસે જાહેર કર્યું છે.

પોલીસ દ્વારા 3 નવેમ્બરના રોજ થયેલા આપઘાત બાદ એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યો હતો.

શું હતી ઘટના

દિવાળીના દિવસે મોડીરાત્રે વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પર આવેલી ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનના ડી-12 નંબરના ડબ્બામાં એક યુવતીનો ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ટ્રેનના ડબ્બામાં સામાન મૂકવાની રેકથી ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં યુવતીનો મૃતદેહ મળતા રેલવે પોલીસ અને રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ દોડતા થઇ ગયા હતા. સમગ્ર ઘટનામાં રેલવે પોલીસે તપાસ આદરી હતી.

યુવતી સુરત રેલવે સ્ટેશન પર CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી.

સામાજિક સંસ્થા સાથે યુવતી જોડાયેલી

મૃતક વડોદરામાં એક કોલેજમાં પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી હતી અને પાંચ દિવસ પહેલા જ તે વડોદરાથી પોતાના ઘરે નવસારી આવી હતી. યુવતી અભ્યાસની સાથે એક સામાજિક સંસ્થા સાથે પણ જોડાયેલી હતી. આથી તે સંસ્થાના કામ માટે બહાર(મરોલી) જઈ રહી હોવાનું પરિવારજનોને જણાવ્યું હતું. તે એક દિવસમાં ઘરે પરત ફરશે આવું જણાવીને ઘરથી નીકળી હતી.

રેલવે DYSP બી.એસ. જાદવએ રિપોર્ટ અંગેની વાત કરી હતી.

પીડિતાની ડાયરીમાં દુષ્કર્મનો ઉલ્લેખ

પીડિતાએ લખેલી ડાયરીના કેટલાક વધુ અંશો બહાર આવ્યા છે. જેમાં પીડિતાએ લખ્યું છે કે, હવસખોરો કહેતા હતા કે, ઇસ કો ઐસે હી માર ડાલેગા ક્યાં ? યે લે ચાકુ માર ડાલ ઇસે, ઐસે કૈસે છોડ દે પહેલે અપના કામ તો નિપટા લે હા...હા… ઐસે હી મર જાયેગી મૌકા ભી અચ્છા હૈ ઔર અંધેરા ભી સાથ દે રહા હૈ, યે કુછ જ્યાદા હી ઉછલ કુદ કર રહી હૈ, હા મેં ઇસે બડે અચ્છે સે જાનતા હું, જ્યાદા ઉછલના બંધ કર નહીં તો જાન ગવાયેગી ઇસકી લાશ કો ઇધર હી ફેંક દે યા ગાડી કે આગે ધકેલ દે તો એક્સિડન્ટ લગેગા, ઇસકે જાન પહેચાન વાલે ઇધર હૈ લે જાયેંગે.

મૃતદેહ મળ્યો તે ટ્રેનમાં પણ તપાસ કરાઈ હતી.

યુવતીના છેલ્લા પાનાના શબ્દો 'HOW I WILL FACE OASIS?'

આ તરફ મૃતક યુવતીના કાકાએ કહ્યું હતું કે ડાયરીના છેલ્લા પાને યુવતીએ અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે, 'HOW I WILL FACE OASIS?' આ પ્રકારનું લખવા પાછળનું કારણ શું હોય શકે એ દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

યુવતીએ ડાયરીમાં પોતાની પીડાઓ લખી હતી.

મૃતક લાંબા સમયથી વડોદરામાં જ રહેતી હતી

મૃતક યુવતીની વડોદરામાં નોકરી હતી. કોરોના કાળ દરમિયાન તે છેલ્લા લાંબા સમયથી પોતાના ઘરે આવી ન હતી.વર્ષ 2021માં તે ફક્ત ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન અને હાલ દિવાળીના તહેવારો પર જ નવસારી આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.નવસારીમાં વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ યુવતીના ઘરની આજુબાજુના દરેક રોડ-રસ્તાના સીસીટીવી ફૂટેજ શોધ્યાં હતાં.યુવતી સાથે અભ્યાસ કરનાર તેની બહેનપણી તેના સ્કૂલ ટીચર અને અન્ય લોકોની પુછપરછ હાથ ધરી હતી.