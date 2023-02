Gujarati News

રાજકારણ ગરમાયું: રાજવી સંગ્રામસિંહ ગાયકવાડ સહિત 47 લોકોને બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશનના સભ્યોમાંથી હટાવવા વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખની માંગણી

વડોદરા 44 મિનિટ પહેલા



બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશનની ઓફિસ.

બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશન (BCA)માંથી 47 સભ્યો કે જેઓ વડોદરામાં નથી રહેતા તેઓને સભ્ય પદેથી દૂર કરવા માટે શહેર ભાજપ પ્રમુખ દ્વારા પત્ર લખી BCAને જાણ કરવામાં આવી છે. નામ દૂર કરવાની આ યાદીમાં રાજવી પરીવારના સંગ્રામસિંહ ગાયકવાડનું પણ નામ સામેલ છે.

ચૂંટણી સમરસ થતાં નવું રાજકારણ

બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશનની ચૂંટણીમાં રોયલ જૂથના સમરજીતસિંહ ગાયકવાડ અને રિવાઇવલ જૂથના પ્રણવ અમીન વચ્ચે સમાધાનકારી વલણ અપનાવાતા ચૂંટણી સમરસ થયા બાદ હવે એક નવા રાજકારણે જન્મ લીધો છે. જેમાં વડોદરા શહેરના ભાજપ પ્રમુખ વિજય શાહ અને સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે કે BCAમાં ચેરિટી સંસ્થા હોવાથી તેમાં નવા સભ્યોનો ઉમેરો થવો જોઇએ જેથી આ સંસ્થાનો વિકાસ થઇ શકે. ત્યારે આ અંગે હવે રાજકારણ વધુ તેજ બની રહ્યું છે. હવે વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખે BCA એક પત્ર લખ્યો છે. જેમાં એવા 47 સભ્યોના નામ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જેઓ વડોદરામાં રહેતા ન હોવા છતાં આ સંસ્થાના સભ્ય છે.

BCAના બંધારણનો હવાલો અપાયો

વિજય શાહે પત્રમાં લખ્યું છે કે બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશનના બંધારણમાં દર્શાવેલ નિયમ મુજબ "Any person who has completed 18+ years and resident of Vadodara, or any club or institution within the jurisdicition of the association, desirous of becoming a members of association" પ્રમાણે ફક્ત વડોદરામાં વસવાટ કરતા નાગરીકો જ બરોડા ક્રિકેટ એસોશિયેશનના સભ્ય બની શકે તેમ છે.

મેમ્બરશીપ રદ કરવાની માંગ

હાલની જાણકારી મુજબ BCAમાં કુલ 47 જેટલા સભ્યો (કેટેગરી P-1, VP-1, OM-23, LM-22) વડોદરા શહેરની બહાર વસવાટ કરે છે. આ તમામ સભ્યોની તાત્કાલીક ધોરણે મેમ્બરશીપ રદ કરવામાં આવે તો વડોદરાનું ક્રિકેટ રમત ક્ષેત્રે એક નવી દિશા અને આગવું સ્થાન પામશે. તથા હાલના વડોદરાના એડ્રેસ ધરાવતા મેમ્બર્સની યાદીને પુન: ચકાસણી જે કોઇ મેમ્બર્સ વડોદરા બહાર વસવાટ કરતા હોય તેઓના નામ પણ મેમ્બરશીપમાંથી રદ્દ કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે.

વિજય શાહ દ્વારા જાહેર કરાયેલ 47 નામોની યાદી