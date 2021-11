Gujarati News

Photo Of The Last Page Torn From The Diary Was Found From The Victim's Acquaintance's Phone, The Text Of The Last Page May Reveal The Secret Of The Suicide Case

વડોદરા ગેંગરેપ-આપઘાત કેસ: ડાયરીમાંથી ફાડી નખાયેલા છેલ્લા પેજનો ફોટો પીડિતાના ઓળખીતાના ફોનમાંથી મળ્યો, છેલ્લા પેજનું લખાણ આપઘાત કેસનું રહસ્ય ખોલી શકે છે

વલસાડમાં ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનમાં આપઘાત કરનાર વિદ્યાર્થિની સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમ 17 દિવસ બાદ પણ પોલીસના હાથે લાગ્યા નથી. જોકે, યુવતીની ડાયરીના ફાડી નાખવામાં આવેલો છેલ્લા પેજનો ફોટો અન્ય એક વ્યક્તિના મોબાઇલમાંથી મળી આવતા પોલીસે ફોટાને રિકવર કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. છેલ્લા પેજનું લખાણ આપઘાત કેસનું રહસ્ય ખોલી શકે છે. બીજી તરફ પોલીસે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર દુષ્કર્મના બનાવ સમયે ત્યાં હાજર 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોની ઓળખ કરી છે.

ઓએસિસ સંસ્થામાં ફેલોશિપ કરતી વિદ્યાર્થિનીએ વલસાડ ખાતે ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનમાં ગળે ફાંસો ખાધો હતો. તપાસમાં તેની પાસેથી મળી આવેલી ડાયરીમાં 28 નવેમ્બરે તેની સાથે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું સપાટી પર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતની 25થી વધુ પોલીસની ટીમો નરાધમને શોધવામાં લાગી હતી. પરંતુ, 17 દિવસ વિતવા છતાં હજી સુધી પોલીસના હાથ ખાલી દેખાઈ રહ્યા છે.

પોલીસે યુવતીની ડાયરીની તપાસ કરતા તેમાં યુવતી પર દુષ્કર્મ થયું હોવાનું ખુલ્યું હતું. જોકે, ડાયરીનું છેલ્લું પેજ ગાયબ જણાયું હતું. જેમાં દુષ્કર્મની ચોંકાવનારી વિગતો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. યુવતીએ ડાયરીના પેજના ફોટા પાડી તેના ઓળખીતાને મોકલ્યા હતા. ત્યારે રેલવે પોલીસે યુવતીએ મોકલેલા ફોટા તેના એક ઓળખીતાના મોબાઈલ ફોનમાંથી મળી આવ તે ફોટા રિકવર કર્યાં છે, જે ફોટાને તપાસ માટે એફ.એસ.એલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. જેમાં ડાયરીમાંથી ગાયબ થયેલું છેલ્લું પેજ પણ હોઈ શકે છે.

તદુપરાંત રેલવે પોલીસે 28મી તારીખે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર બનેલી દુષ્કર્મની ઘટના સમયે ત્યાં વિસ્તારમાં હાજર હોય તેવા 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોની ઓળખ કરી છે. પોલીસે લોકેશન ટ્રેસ કરી 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોને આઇડેન્ટિફાય કર્યાં હતા અને ત્યાર બાદ એક પછી એક તમામની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધી પોલીસ 250થી વધુ રિક્ષાચાલકોની પૂછપરછ કરી ચૂકી છે.

યુવતીએ દુષ્કર્મ આચરનારા નરાધમો વચ્ચેનો સંવાદ પણ ડાયરીમાં લખ્યો હોવાથી નરાધમો યુવતીના પરીચીત હોવાની શંકા પોલીસને છે. એટલે તે શંકાના આધારે રેલવે પોલીસે યુવતીના ઘરે અવરજવર કરતા લોકોની માહિતી એકત્ર કરીને તેમની પૂછપરછ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. જેમાં યુવતીના ઘરે આવતા તેના ઓળખીતા, શાકભાજી અને દૂધ આપનાર લોકો પણ સામેલ છે.

નવસારીની વિદ્યાર્થિની સાથે વડોદરામાં ગેંગરેપ બાદ વલસાડ ખાતે ટ્રેનમાં આપઘાતના કેસમાં રોજેરોજ નવા ઘટસ્ફોટ થઇ રહ્યા છે. પીડિતાએ લખેલી ડાયરીના કેટલાક વધુ અંશો બહાર આવ્યા છે. જેમાં પીડિતાએ લખ્યું છે કે, હવસખોરો કહેતા હતા કે, ઇસ કો ઐસે હી માર ડાલેગા ક્યાં ? યે લે ચાકુ માર ડાલ ઇસે, ઐસે કૈસે છોડ દે પહેલે અપના કામ તો નિપટા લે હા...હા… ઐસે હી મર જાયેગી મૌકા ભી અચ્છા હૈ ઔર અંધેરા ભી સાથ દે રહા હૈ, યે કુછ જ્યાદા હી ઉછલ કુદ કર રહી હૈ, હા મેં ઇસે બડે અચ્છે સે જાનતા હું, જ્યાદા ઉછલના બંધ કર નહીં તો જાન ગવાયેગી ઇસકી લાશ કો ઇધર હી ફેંક દે યા ગાડી કે આગે ધકેલ દે તો એક્સિડન્ટ લગેગા, ઇસકે જાન પહેચાન વાલે ઇધર હૈ લે જાયેંગે.

સાઇકલ લેવા હું ચકલી સર્કલ ગઇ, પણ ત્યાં ભીડ હતી, એટલે સાઇકલ લઇને હું જગદીશવાળી ગલીથી ફરીને જઇ રહી હતી. ત્યારે અચાનક જ પાછળથી કોઇએ મારી સાઇકલને જોરથી ધક્કો માર્યો. આ સાથે જ હું દીવાલ સાથે અથડાઈને નીચે પડી ગઇ. એવામાં બે લોકોએ આંખો બંધ કરી દીધી અને માથામાં જોરથી મારતાં હું અર્ધબેભાન થઇ ગઇ. ભાનમાં આવ્યાં બાદ મેં ચીસો પાડી તો નરાધમોએ મોઢા પર દુપટ્ટો બાંધી દીધો. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં ફરી અર્ધબેભાન થઇ ગઇ. બન્ને હવસખોરોને લાગ્યું કે હું મરી ગઇ છું એટલે મને ઢસડીને ઝાડીઓમાં લઇ જતા હતા. રસ્તા પરનો પથ્થર માથામાં વાગતાં હું ભાનમાં આવી અને બંનેને ખબર પડી કે હજી મારામાં જીવ છે એટલે બંને ભાગી ગયા. હું ખૂબ ગભરાઇ ગઇ હતી, આ ઘટના હું કોઇને કહીં પણ નહોતી શકતી, મારે ખૂબ રડવું હતું, મારી સાથે બનેલી આ ઘટના કોઇને કહી મન હળવું કરવું હતું, પણ મને સાંભળનાર કોઇ નહોતું.’ અને હા, એ બંને મવાલી જેવા નહોતા.

આ તરફ મૃતક યુવતીના કાકાએ કહ્યું હતું કે ડાયરીના છેલ્લા પાને યુવતીએ અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે, 'HOW I WILL FACE OASIS?' આ પ્રકારનું લખવા પાછળનું કારણ શું હોય શકે એ દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

યુવતીના ભાઇ ના જણાવ્યા મુજબ બહેન જ્યારે પણ ઘરે આવે છે ત્યારે તે મને ભેટી પડતી હતી પણ આ પ્રથમ વખત એવું બન્યું કે બહેને મને ભેટી નહિ અને તે મુંઝાયેલી હતી. યુવતી ઘરે આવી ત્યારે તે અરીસાની સામે જોઇને પોતાના હાથ પર ના નિશાન જોઈ રહી હતી ત્યારે ભાઈ એ તેને પૂછ્યું કે શું થયું ત્યારે તેણે વાત ટાળી દીધી અને ઝખમ દુખતું હોવાથી ભાઈને દવા લાવવા કહ્યું હતું.

મૃતક યુવતીની વડોદરામાં નોકરી હતી. કોરોના કાળ દરમિયાન તે છેલ્લા લાંબા સમયથી પોતાના ઘરે આવી ન હતી.વર્ષ 2021માં તે ફક્ત ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન અને હાલ દિવાળીના તહેવારો પર જ નવસારી આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ તો નવસારીમાં વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ યુવતીના ઘરની આજુબાજુના દરેક રોડ-રસ્તાના સીસીટીવી ફૂટેજ શોધી રહ્યા છે અને યુવતી સાથે અભ્યાસ કરનાર તેની બહેનપણી તેના સ્કૂલ ટીચર અને અન્ય લોકોની પુછપરછ હાથ ધરી છે. પણ પરિવારજનોએ યુવતી જ્યાં કામ કરતી હતી તે સંસ્થા સામે શંકા વ્યક્ત કરી છે અને આ સમગ્ર મામલે હવે પોલીસની તપાસ પણ ઓએસિસ સંસ્થાની આસપાસ કેન્દ્રિત થઈ છે.