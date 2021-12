Gujarati News

Local

Gujarat

Vadodara

One Month After The Girl's Suicide, Both The Culprits Are Still Openly Returning, The Victim's Family Is Seeking Justice.

વડોદરા ગેંગરેપ: યુવતીના આપઘાતને એક મહિનો થયો છતાં બંને નરાધમો ખુલ્લેઆમ હજી ફરી રહ્યા છે, પીડિતાનો પરિવાર ન્યાય માગે છે

વડોદરા 23 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

દિવાળીના દિવસે વહેલી સવારે વલસાડ ખાતે ગુજરાત ક્વીનના કોચમાં ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં યુવતીની લાશ મળી આવી હતી

દિવાળીના દિવસે વહેલી સવારે ગુજરાત ક્વીનના કોચમાં ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં યુવતીની લાશ મળી હતી

પોલીસ આરોપીઓ સુધી ક્યારે પહોંચશે તે અંગે પોલીસ પાસે પણ કોઇ જવાબ નથી

વડોદરાના વેક્સિન ગ્રાઉન્ડમાં ચકચારી ગેંગરેપ કેસમાં યુવતીએ કરેલા આપઘાતને એક મહિનો પુરો થવા છતાં બે નરાધમો હજી પોલીસ પકડથી દૂર છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાંચ, વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાંચ અને રેલવે પોલીસ સહિતની એજન્સીઓ કામે લાગી હોવા છતાં પોલીસને હજી સુધી નરાધમો સુધી પહોંચવાની કોઇ કડી મળી નથી. યુવતીના પરિવારજનો દીકરી માટે ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ, પોલીસ આરોપીઓ સુધી ક્યારે પહોંચશે તે અંગે પોલીસ પાસે પણ કોઇ જવાબ નથી.

દિવાળીના દિવસે ટ્રેનમાંથી યુવતીનો મૃતદેહ મળ્યો હતો

3 નવેમ્બરે રાત્રે સફાઇકર્મીઓ સહિત કેટલાક લોકોએ યુવતીને વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં બેઠેલી જોઇ હતી. ત્યારબાદ દિવાળીના દિવસે વહેલી સવારે ગુજરાત ક્વીનના કોચમાં ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં યુવતીની લાશ મળી આવી હતી. યુવતીની બાજુમાં મળી આવેલા ફોનના આધારે તેની ઓળખ થઈ હતી. યુવતી અંગે તપાસ કરતાં રેલવે પોલીસની ટીમને તેણે લખેલી એક ડાયરી હાથ લાગી હતી, જેમાં સામે આવ્યું હતું કે આપઘાતના 2 દિવસ પૂર્વે વડોદરાના 2 રિક્ષાચાલક યુવકે તેનું અપહરણ કર્યું હતું. ત્યાર બાદ વેક્સિન ગ્રાઉન્ડમાં યુવતી સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટનાને એક મહિનો થઇ ગયો હોવા છતાં પોલીસ હજુ બંને નરાધમોની નજીક પણ પહોંચી શકી નથી.

પોલીસની 5 એજન્સીઓ કામે લાગી હોવા છતાં પોલીસને હજી સુધી નરાધમો સુધી પહોંચવાની કોઇ કડી મળી નથી

પીડિતાની માતાએ ઓએસિસ સંસ્થા સામે કડક કાર્યવાહીની માગ કરી

આ પહેલા પીડિતાની માતાએ ઓએસિસ સંસ્થા સામે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરીનું મોત ઓએસિસ સંસ્થાના કારણે થયું છે. પરંતુ, પોલીસ દિલ્હીમાં બેઠેલા એક ઓફિસરના દબાણના કારણે ઓએસિસ સંસ્થા સામે કોઇ કાર્યવાહી કરવા માગતા નથી. મારી માગણી છે કે, ઓએસિસ સંસ્થા સામે પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. મારી દીકરીનું મોત ઓએસિસ સંસ્થાના કારણે જ થયું છે. તેવી અમને પૂરી શંકા છે. આજ દિવસ સુધી સંસ્થા દ્વારા અમારો કોઇ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો નથી. ઓએસિસ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવે તો મારી દીકરીના મોતનું ચોક્કસ કારણ બહાર આવશે. જેથી મારી માગણી છે કે, પોલીસ તંત્ર દ્વારા ઓએસિસ સંસ્થા સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

રેલવે પોલીસે ફરિયાદી બનીને ગુનો દાખલ કર્યો હતો

ગેંગરેપ કેસમાં રેલવે પોલીસે જાતે જ ફરિયાદી બનીને અજાણ્યા શખસો સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો. પોલીસે ત્યારબાદ પીડિતાની સાઇકલ પણ કબજે કરી હતી, પણ બંને દુષ્કર્મીઓ વિશે હજી પોલીસને કોઇ માહિતી મળી શકી ન હતી. બાતમીદારોના સહારે કેસ ઉકેલવા પ્રયાસ શરૂ કરાયા એક મહિના પછી ફરીથી રેલવે પોલીસ સહિતની પોલીસની 8 ટીમોએ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસની ટીમોના વેક્સિન મેદાનની આસપાસ ધામા નાખ્યા છે, પણ હજુ સુધી કોઇ નક્કર કડી મળી શકી નથી. એક મહિના પછી ફરીથી રેલવે પોલીસ સહિતની પોલીસની 8 ટીમોએ તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસ રોજ 40થી 50થી વધુ શકમંદની પૂછપરછ કરી રહી છે.પણ કઇ નક્કર કડી મળતી નથી. પોલીસે બાતમીદારોને પણ સક્રિય કર્યાં છે પણ તપાસ માં સફળતા મળતી નથી.

પોલીસ આરોપીઓ સુધી ક્યારે પહોંચશે તે અંગે પોલીસ પાસે પણ કોઇ જવાબ નથી

યુવતીએ જીવ બચાવવા કરેલા છેલ્લા મેસેજની અક્ષરસઃ વિગતો

રાત્રે 11.31 વાગ્યે કરેલા વ્હોટ્સએપ મેસેજમાં યુવતીએ લખ્યું છે કે “Sorry Sanjivbhai, Pl save me. out for MHE work, he follow me from NVS. Want to kill anyhow. I cant call in train… get phone somehow... parents dont know anything. I Kidnapped. I am in washroom now Gonna kill Pl call waiting..” (સોરી સંજીવભાઈ, પ્લીઝ મને બચાવી લો. હું કામ માટે મહારાષ્ટ્ર જતી હતી, તેઓ મારો નવસારીથી પીછો કરી રહ્યા છે. તેમનો ઈરાદો ગમે તે રીતે મને જાનથી મારી નાખવાનો છે. હું ટ્રેનમાં છું એટલે કોલ નથી કરી શકતી.. જેમ-તેમ કરીને મારો ફોન મેળવ્યો છે... મારાં માતા-પિતા તો કશું જાણતાં જ નથી. મારું અપહરણ થયું છે. હું અત્યારે વોશરૂમમમાં છું અને તે લોકો મને મારી નાખશે. પ્લીઝ કોલ કરશો... રાહ જોઉં છું..)

પીડિતાએ ડાયરીમાં લખેલી આપવીતી

સાઇકલ લેવા હું ચકલી સર્કલ ગઇ, પણ ત્યાં ભીડ હતી, એટલે સાઇકલ લઇને હું જગદીશવાળી ગલીથી ફરીને જઇ રહી હતી. ત્યારે અચાનક જ પાછળથી કોઇએ મારી સાઇકલને જોરથી ધક્કો માર્યો. આ સાથે જ હું દીવાલ સાથે અથડાઈને નીચે પડી ગઇ. એવામાં બે લોકોએ આંખો બંધ કરી દીધી અને માથામાં જોરથી મારતાં હું અર્ધબેભાન થઇ ગઇ. ભાનમાં આવ્યાં બાદ મેં ચીસો પાડી તો નરાધમોએ મોઢા પર દુપટ્ટો બાંધી દીધો. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં ફરી અર્ધબેભાન થઇ ગઇ. બન્ને હવસખોરોને લાગ્યું કે હું મરી ગઇ છું એટલે મને ઢસડીને ઝાડીઓમાં લઇ જતા હતા. રસ્તા પરનો પથ્થર માથામાં વાગતાં હું ભાનમાં આવી અને બંનેને ખબર પડી કે હજી મારામાં જીવ છે એટલે બંને ભાગી ગયા. હું ખૂબ ગભરાઇ ગઇ હતી, આ ઘટના હું કોઇને કહીં પણ નહોતી શકતી, મારે ખૂબ રડવું હતું, મારી સાથે બનેલી આ ઘટના કોઇને કહી મન હળવું કરવું હતું, પણ મને સાંભળનાર કોઇ નહોતું.’ અને હા, એ બંને મવાલી જેવા નહોતા.

2 નરાધમોએ વેક્સિન ગ્રાઉન્ડમાં યુવતી સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું

હવસખોરો કહેતા હતા કે 'યે લે ચાકુ, માર ડાલ ઇસે...

પીડિતાએ ડાયરીમાં લખ્યું છે કે, હવસખોરો કહેતા હતા કે, ઇસ કો ઐસે હી માર ડાલેગા ક્યાં ? યે લે ચાકુ માર ડાલ ઇસે, ઐસે કૈસે છોડ દે પહેલે અપના કામ તો નિપટા લે હા...હા… ઐસે હી મર જાયેગી મૌકા ભી અચ્છા હૈ ઔર અંધેરા ભી સાથ દે રહા હૈ, યે કુછ જ્યાદા હી ઉછલ કુદ કર રહી હૈ, હા મેં ઇસે બડે અચ્છે સે જાનતા હું, જ્યાદા ઉછલના બંધ કર નહીં તો જાન ગવાયેગી ઇસકી લાશ કો ઇધર હી ફેંક દે યા ગાડી કે આગે ધકેલ દે તો એક્સિડન્ટ લગેગા, ઇસકે જાન પહેચાન વાલે ઇધર હૈ લે જાયેંગે.

'HOW I WILL FACE OASIS?'

મૃતક યુવતી દ્વારા લખાયેલી ડાયરીમાં જ તેના પર સામુહિક દુષ્કર્મ થયાનો ખુલાસો થયો હતો. પરંતુ, સાથે અન્ય કેટલાક વાક્યો પણ છે તેનો ભાવાર્થ જાણવા પોલીસ પ્રયત્ન કરી રહી છે. મૃતક યુવતીના કાકાના જણાવ્યા મુજબ ડાયરીના અંતિમ પાના પર યુવતી દ્વારા અંગ્રેજીમાં 'HOW I WILL FACE OASIS?'લખેલું છે.જેથી આ પ્રકારનું લખવા પાછળનું કારણ શું તેને લઈ વડોદરા પોલીસે યુવતીના મિત્રોની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી.

સુરત રેલવે સ્ટેશન પર છેલ્લે યુવતી દેખાઇ હતી

એસઆઇટીની બેઠકમાં તપાસની સમીક્ષા કરાઇ

ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની રચાયેલી એસઆઇટીની પણ ગુરુવારે બેઠક મળી હતી અને અત્યાર સુધીની તપાસની સમીક્ષા કરાઇ હતી. પીડિતા સાથે સંપર્ક ધરાવનારા તેના મિત્રો સહિતના 11 લોકોના મોબાઇલ ફોન પોલીસે કબજે કરી એફએસએલમાં મોકલ્યા હતા. જેમાંથી 5 મોબાઇલ ફોનનો ડેટા પોલીસને મળી ગયો છે અને આ ડેટાનો હાલ અભ્યાસ કરાઇ રહ્યો છે.