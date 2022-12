Gujarati News

In Vadodara, SHE Team Will Patrol On E bikes And In Sadavesh On The Night Of December 31, No Parking On Various Bridges.

થર્ટી ફર્સ્ટની તૈયારી: વડોદરામાં શી ટીમ 31 ડિસેમ્બરની રાત્રે ઇ બાઇક પર તેમજ સાદાવેશમાં પેટ્રોલીંગ કરશે, વિવિધ બ્રિજ પર નો પાર્કિંગ

આવતી કાલે 31 ડિસેમ્બરને લઇને શહેરમાં અનેક જગ્યાએ પાર્ટીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ અને શી ટીમ અસામાજીક તત્વોને ઝડપી લેવા માટે સજ્જ થઇ ગઇ છે. વડોદરા શી ટીમ ભીડવાળા વિસ્તારોમાં ઇ બાઇક પર પેટ્રોલીંગ કરશે. તેમજ સાદાવેશમાં પણ હાજર રહેશે. બીજી તરફ ફતેંગજ ચર્ચની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાયો છે.

શી ટીમની તૈનાતી ટપોરીઓ પર રાખશે નજર

વડોદરામાં મહિલા સેલની ACP રાધિકા ભારાઇએ જણાવ્યું હતું કે, આવતી કાલે થનારી 31ની પાર્ટીઓને લઇને મહિલાઓની સુરક્ષા માટે SHE ટીમ તૈયાર છે. મહિલાઓની છેડતી કરતા ટપોરીઓની ખેર નથી. આ માટે વડોદરા શી ટીમ દ્વારા 31 ડિસેમ્બરને લઇને આગવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.જેમાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. જ્યાં ભીડભાડવાળી જગ્યા છે ત્યાં થોડી ટીમ ઇ-બાઇક પર પેટ્રોલીંગ કરશે. જ્યારે બીજી ટીમ મોટા રૂટ પર બાઇક દ્વારા પેટ્રોલીંગ કરશે.સાથે જે દરેક પોલીસની શી ટીમની ગાડી પણ પેટ્રોલિંગ કરશે.આટલું જ નહીં ભીડભાડવાળી જગ્યા પર શી ટીમ સિવીલ ડ્રેસમાં પણ જોવા મળશે. લોકોની વચ્ચે લોકોની સાથે રહીને જ પેટ્રોલીંગ કરશે. જેથી ટપોરીઓની ખેર નથી.

મહિલા હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરો

મહિલાઓને પરેશાન કરતા ટપોરીઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે SHE ટીમ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. જ્યારે પણ કોઇ મહિલાને એવુ લાગે તે પોતે અસુરક્ષીત અનુભવી રહી છે ત્યારે SHE ટીમનો હેલ્પલાઇન નંબર છે 7434888100. આ હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે. આ સાથે SHE ટીમની એપ્લીકેશન પણ છે. તે ડાઉનલોડ કરીને SHE ટીમનો સંપર્ક કરી શકો છો.

રસ્તા બંધ, નો-પાર્કિંગ અંગે જાહેનામું

31 ડિસેમ્બરે સાંજથી ઉજવાણી પૂર્ણ ન થાય ત્યા સુધી ફતેગંજ ચર્ચની આજુબાજુના રસ્તાઓ પર વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાયો છે. સાથે જ શહેરના કાલાઘોડા સર્કલથી કમાટીબાગ રોડ, નરહરી સર્કલ, સરદાર બજાર રોડ, ફતેંગજ સર્કલ, અટલ બ્રિજ, અકોટા બ્રિજ તેમજ ફતેગંજ બ્રિજ પર તમામ પ્રકારના વાહનો માટે નો પાર્કિંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ચાંપતી નજર રાખવામાં આવશે

31 ડિસેમ્બરના પોલીસ બંદોબસ્ત અંગે એસ.પી.રોહન આનંદે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં 17 જેટલા મોટા ફાર્મ હાઉસ આવેલા છે. જે પૈકી એક પણ સંચાલક દ્વારા 31 ડિસેમ્બરના દિવસે પાર્ટીના આયોજન માટે મંજૂરી માગવામાં આવી નથી. આવતીકાલ 31 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે પાંચ વાગ્યાથી પોલીસ કાફલો તૈનાત કરી દેવામાં આવશે. અને મોડી રાત સુધી પોલીસ અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે. શહેરના એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઇન્ટ પર દારૂની હેરાફેરી પર ખાનગી રીતે નજર રાખવામાં આવશે. હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ પણ સક્રિય કરાયું છે. બ્રેથ એનેલાઈઝરથી શંકાસ્પદ લોકોને ચેક કરવામાં આવશે.17 મોટા ફાર્મ હાઉસોએ ભલે મંજૂરી માગી નથી. પરંતુ, ચાંપતી નજર રાખવામાં આવશે.

2 કરોડનો દારૂ પકડાયો

જિલ્લા પોલીસ વડાએ વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હોટેલો અને સિનેમા ઘરો બહાર પણ પોલીસ તૈનાત રહેશે. 1000 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ અને અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે. જિલ્લા પોલીસ પાસે 20 જેટલાં બ્રેથ એનેલાઈઝર ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પાર્ટીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થશે તો કોવિડ ગાઈડલાઈન ભંગનો ગુનો નોંધવામાં આવશે. અત્યાર સુધી 82 જેટલા બુટલેગરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચૂંટણીથી અત્યાર સુધીમાં 2 કરોડ થી વધુનો દારૂ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.