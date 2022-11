Gujarati News

ઓનલાઇન ઠગાઇ: વડોદરામાં ન્યૂડ ફોટો વાઇરલ કરી દેવાની ધમકી આપી 1.28 લાખ પડાવનાર સાઇબર ગઠીયાની ધરપકડ

વડોદરા 2 કલાક પહેલા



ઓનલાઇન ઠગાઇ કરનાર સાઇબર ગઠીયાની ધરપકડ.

વડોદરામાં ન્યૂડ ફોટો વાઇરલ કરવાની ધમકી આપી રૂપિયા 1.28 લાખ પડાવનાર ભેજાબાજ યુવાનની સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસે ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 19 વર્ષિય સાઇબર ક્રાઇમ કરનાર ગઢીયાએ છોકરીના નામે ફેક આઇ.ડી. બનાવી હતી અને ગુગલ ઉપરથી છોકરીઓના ન્યૂડ ફોટો લઇ યુવાનને મોકલી આપ્યા હતા. અને યુવાન પાસે પણ ન્યૂડ ફોટો મંગાવ્યા હતા. તે બાદ તેણે ન્યૂડ ફોટો વાઇરલ કરી દેવાની ધમકી આપી નાણાં પડાવવાનું શરૂ કર્યું હતું.

ન્યૂડ ફોટો મોકલ્યા

સાઇબર ક્રાઇમના પી.આઇ. બી.એન. પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વડોદરામાં રહેતા એક યુવાનના ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર soni_darshti2809 નામની એક આઇ.ડી. પરથી મેસેજ you need fun than replY me આવ્યો હતો. અને ત્રણ ન્યૂડ ફોટો મોકલ્યા હતા અને ભેજાબાજે યુવાન પાસે પણ ત્રણ ન્યુડ ફોટો માંગ્યા હતા. ભેજાબાજની જાળમાં ફસાયેલા યુવાને પોતાનો એક ન્યૂડ ફોટો મોકલ્યો હતો.

અલગ-અલગ નંબરનો ઉપયોગ

ન્યૂડ ફોટો મોકલ્યા બાદ ભેજાબાજે બે અલગ-અલગ મોબાઇલ ફોન નંબરના વોટ્સએપ ઉપર મેસેજ કર્યા હતા. અને યુવાનના ઇન્સ્ટાગ્રામના ફ્રેન્ડ લિસ્ટનો સ્ક્રીન શોટ અને તેઓના ન્યુડ ફોટો મોકલી નાણાંની માંગણી કરી હતી. અને ફોટો ફોલોઅર્સને મોકલી આપવાની ધમકી આપી હતી. આ ઉપરાંત ભેજાબાજે અલગ-અલગ નંબરથી વોટ્સએપ કરી ન્યૂડ ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ત્રાસ આપતો હતો.

ભેજાબાજ વાઘોડિયા રોડનો રહેવાસી

ભેજાબાજ દ્વારા અવાર-નવાર ફોટો વાઇરલ કરવાની ધમકી આપી ભેજાબાજે રૂપિયા 1.28 લાખ પડાવ્યા હતા. દરમિયાન ભેજાબાજની ચુંગાલમાંથી છૂટવા માટે યુવાને સાઇબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસે ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઇ મેસેજો મોકલનાર ભેજાબાજનું લોકેશન તપાસત વાઘોડિયા રોડનું આવ્યું હતું. દરમિયાન પોલીસે છોકરીના નામે ફેક આઇ.ડી. બનાવી ન્યૂડ ફોટો મોકલી નાણાં પડાવનાર ભેજાબાજ આકાશકુમાર અલ્કેશભાઇ સોનીની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.