Gujarati News

Local

Gujarat

Vadodara

Choksi Colors Company In Padra, Vadodara Manufactures Using Subsidized Urea

ખેડૂતોનું યુરીયા કંપનીઓમાં વેચવાનું કૌંભાડ: વડોદરાના પાદરામાં આવેલી ચોક્સી કલર્સ કંપની સબસીડીવાળા યુરીયાનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદન કરે છે

વડોદરા 23 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

પ્રતિકાત્મક તસવીર

વડોદરાના પાદરા તાલુકાના કરખડી ગામની સીમમાં આવેલી ચોક્સી કલર્સ પ્રાઇવેટ લિમીટેડ કંપનીમાં ખેડૂતોને આપવામાં આવતું સબસિડીવાળા યુરીયા ખાતરનો ઉપરનો કરીને ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોવાનું ચોંકાવનારું કૌંભાડ બહાર આવ્યું છે. વડોદરાના નાયબ ખેતી નિયામકે કંપનીના માલિક અને યુરીયાના સપ્લાયર સામે વડુ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનિય છે કે, સબસીડીવાળું ખાતર બારોબાર વેચી મારવાનું વ્યવસ્થિત કૌંભાડ ચાલી રહ્યું છે. અને પાદરા તાલુકા સહિત જિલ્લાની અનેક કંપનીઓ દ્વારા ખરીદ કરીને ઉત્પાદન કરી રહી છે. જો આ કૌંભાડ અંગે વ્યવસ્થિત તપાસ કરવામાં આવે તો મસમોટું કૌંભાડ બહાર આવે તેવી શક્યતાઓને નકારી શકાય તેમ નથી.

કંપનીના માલિક અમદાવાના

પાદરાના વડુ પોલીસ મથકમાં નાયબ ખેતી નિયામક વિજયકુમાર અમરાભાઇ ડામોરે (રહે. એ-2, સાંઇપાર્ક સોસાયટી, સુભાનપુરા) નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ પાદરા તાલુકાના કરખડી ગામની સીમમાં ચોક્સી કલર્સ પ્રાઇવેટ લિમીટેડ (યુનિટ-2, 85/બી, ઇસીપી રોડ, કરખડી, પાદરા) નામની કંપની આવેલી છે. આ કંપનીમાં સી.પી.સી. બ્લૂ (ડાઇઝ ઇન્ટરમિડીએટ) નું ઉત્પાદન થાય છે. કંપનીના માલિક પ્રદીપકુમાર મણીલાલ ચોક્સી (રહે. 28, પ્રકૃતિ સંજીવબાગ સોસાયટી, ન્યુ સાદરા રોડ, સંજીવની હોસ્પિટલ પાસે પાલડી, અમદાવાદ) છે.

કંપનીમાંથી યુરીયાનો જથ્થો મળી આવ્યો

આ કંપનીમાં નાયબ ખેતી નિયામક વિજયકુમાર ડામોર તેમજ પાદરા અને સાવલીના ખેતી વિભાગના અધિકારીઓની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કંપની ઉત્પાદન યુનિટ અને ગોડાઉનમાંથી શંકાસ્પદ યુરીયાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ખેતી નિયામકની ટીમ દ્વારા શંકાસ્પદ મળી આવેલા યુરીયાના નમૂના લઇ પૃથકરણ માટે બારડોલી મોકલી આપ્યા હતા. જેમાં યુરીયા એગ્રીકલ્ચરમાં વપરાતું નીમ કોટેડ યુરીયા હોવાનો પોઝેટીવ રિપોર્ટ આવ્યો હતો.

વડુ પોલીસ દ્વારા તપાસ

અલગ પેકીંગ કરી ખાતર રાખતા હતા

ખેતી નિયામકની તપાસમાં ભાર્ગવ એન્ટરપ્રાઇઝ (પ્લોટ નંબર-46, યોગી એસ્ટેટ-2, જી.આઇ.ડી.સી. અંકલેશ્વર) ના જવાબદાર વ્યક્તિ તથા પ્રદિપકુમાર મણીલાલ ચોક્સી (રહે. 28, પ્રકૃતિ સંજીવબાગ સોસાયટી, ન્યુ સાદરા રોડ, સંજીવની હોસ્પિટલ પાસે પાલડી, અમદાવાદ) બંનેએ ભેગા મળી સબસીડીવાળા રાસાયણીક ખાતર NEEM COATED UAREA નો ખેતીમાં વપરાશ કરાતા જથ્થાની બેગો ઉપર TECHANICAL GRADE UREA, FOR INDUSTRIAL USE ONLY , MONTH OF IMPORT, PURPOSE/USE નામની બેગોમાં પેકીંગ કરતા હતા.

કંપનીના માલિકનો ખુલાસો મંગાયો

ખેતી નિયામકની ટીમ દ્વારા તા. 24-5-022ના રોજ કરવામાં આવેલી સંયુક્ત તપાસ દરમિયાન કંપનીમાં મેહુલભાઇ પટેલ મળી આવ્યા હતા. અને તે સમયે શંકાસ્પદ મળી આવેલ યુરીયાનો 74.500 ટન જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. મેહુલ પટેલની પૂછપરછ કરતા તેઓએ ભાર્ગવ એન્ટર પ્રાઇઝ, ભરૂચ, તિરૂપતી કોર્પોરેશન ખંભાત બિલ રજૂ કર્યા હતા. દરમિયાન ખેતી નિયામક વિભાગ દ્વારા કંપનીના માલિક પ્રદિપકુમાર ચોક્સીને નોટિસો બજાવી ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો હતો.

ભાર્ગવ એન્ટરપ્રાઇઝ પાસેથી ખરીદ્યુ

કંપનીના માલિક પ્રદિપકુમાર ચોક્સીએ 60 મેટ્રીક ટન જથ્થો અંકલેશ્વર ખાતે આવેલ ભાર્ગવ એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ, કંપનીના માલિક દ્વારા અન્ય 14.5 મેટ્રીક ટન જથ્થા અંગે કોઇ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો ન હતો. દરમિયાન ખેતી નિયામક દ્વારા તમામ પુરાવા એકઠા કરી ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

અગાઉ મોટું કૌંભાડ ઝડપાયું હતુ

ઉલ્લેખનિય છે કે, થોડા વર્ષો પૂર્વે સબસીડીવાળુ ખાતર કેમિકલ કંપનીઓમાં સપ્લાય કરવાનું કૌંભાડ ઝડપાયું હતું. અને આ કૌંભાડમાં પાદરા તાલુકાની કંપનીઓના નામો ખૂલ્યા હતા. એતો ઠીક તે સમયે પાદરા તાલુકાના અનેક રાજકીય અગ્રણીઓ સુધી તપાસના રેલા પહોંચ્યા હતા. જોકે, રાજકારણીઓના નામો બહાર આવતા તપાસ ઉપર પૂર્ણ વિરામ મૂકાઇ ગયું હતું.

વડુ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ

દરમિયાન ખેતી નિયામક વિજયકુમાર ડામોરે પાદરા તાલુકાના કરખડી ગામની સીમમાં આવેલી ચોક્સી કલર્સ પ્રાઇવેટ લિમીટેડ કંપનીના માલિક પ્રદિપકુમાર મણીલાલ ચોક્સી (રહે. 28, પ્રકૃતિ સંજીવબાગ સોસાયટી, ન્યુ સાદરા રોડ, સંજીવની હોસ્પિટલ પાસે પાલડી, અમદાવાદ)અને યુરીયા સપ્લાયર ભાર્ગવ એન્ટરપ્રાઇઝના પેઢીના માલિક સામે વડુ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.