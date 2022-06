Gujarati News

EAT RIGHT CHALLENGE In India By FSSAI, Vadodara Ranks Fourth Nationally In 75 City districts

ગૌરવમાં વધારો: FSSAI દ્વારા ભારતમાં EAT RIGHT CHALLENGE, 75 શહેર-જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વડોદરાનો ચોથો નંબર

વડોદરા 26 મિનિટ પહેલા



સ્વાસ્થ મંત્રી ડો.મનસુખ માંડવીયાના હસ્તે એવોર્ડ અપાયો.

સમગ્ર ભારતમાંથી 188 ડિસ્ટ્રીક્ટ તેમજ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોએ ભાગ લીધો હતો

જુદી-જુદી પ્રવૃત્તીઓ આધારે 75 શહેરો તેમજ જિલ્લાઓને પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યા

EAT RIGHT CHALLENGE પ્રોગ્રામમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પ્રમાણીત થયેલા 75 શહેરો તથા જિલ્લાઓમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વડોદરા શહેરનો ચોથો નંબર આવ્યું છે. તેમજ ગુજરાત રાજ્યમાં વડોદરા શહેર પ્રથમ નંબરે આવ્યું છે. તેમજ EAT RIGHT CHALLENGE અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કરવામાં 3-ક્લીન સ્ટ્રીટ ફૂડ હબમાં વડોદરા શહેરના માટીબાગ સામે આવેલ ફૂડ બને ક્લીન સ્ટ્રીટ ફૂડ હબ તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

જુદી-જુદી પ્રવૃત્તીઓ આધારે પ્રમાણીત

7મી જૂન 2022ના રોજ WORLD FOOD SAFETY DAY નિમિત્તે FDA Bhavan ન્યુ દિલ્હી ખાતે ભારત સરકારના સ્વાસ્થ મંત્રી ડો.મનસુખ માંડવીયાની હાજરીમાં FSSAI દ્વારા એવોર્ડ સેરેમની પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. FSSAI દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં EAT RIGHT INDIA MOVEMENT ચલાવવામાં આવ્યું છે. જેના અનુસંધાને તમામ ડિસ્ટ્રીકટ અને શહેરી વિસ્તારને EAT RIGHT CHALLENGEમાં ભાગ લેવા જણાવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતમાંથી 188 ડિસ્ટ્રીકટ તેમજ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોએ ભાગ લીધી હતો, જેમાં જુદી-જુદી પ્રવૃત્તીઓ આધારે પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યા હતા.

ફૂડ સેફ્ટી ઓફીસરો દ્વારા જુદી-જુદી કામગીરી

આ પ્રોગ્રામમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ખોરાક શાખાના ડેઝીગ્નેટેડ ઓફીસર અને અધિક આરોગ્ય અમલદારની સૂચનાથી ફૂડ સેફ્ટી ઓફીસરો દ્વારા જુદી-જુદી કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જેમાં લાયન્સ રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી કરવામાં આવેલ જેમાં EAT RIGHT CHALLENGE પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 54-લાયસન્સ રજીસ્ટ્રેશન આપવામાં આવ્યું હતું.. નમૂના લેવાની 3-સર્વેલન્સ ડ્રાઈવ કરી કુલ-40 નમૂનાઓ લેવામાં આવેલ FSSAI દ્વારા બનાવવામાં આવેલ FoSCRIS એપ્લીકેશન દ્વારા 1529-ઉત્પાદક પેઢીઓના ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ 1866-હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેટેર્સ, ફૂડ પેન્ડીંગ ઇસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિગેરેનાં ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા.

ડિજિટલ મીડિયા મારફતે પણ પ્રચાર

વડોદરા શહેરના જુદા-જુદા 2019-ફૂડ બીઝનેસ ઓપરેટરોને FD TAC Training આપવામાં આવ્યા હતા. 220- હોટલ, રેસ્ટોરન્ટના હાઇજીન રેટીંગ કરવામાં આવેલ. 2-ક્લીન ફૂડ સ્ટ્રીટ હબને પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યા હતા. વડોદરા શહેરના જુદા-જુદા 9-મંદિરોને BHOG સીટિ આપવામાં આવ્યા હતા. EAT RIGHT CHALLENGE પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 159-56, 1288-આશા વર્કર તેમજ 1549-આંગણવાડી વર્કરોને EAT RIGHT TOOL KIT Training આપવામાં આવી હતી. 5-EAT RIGHT CAMPUS સર્ટીફીકેટ આપવામાં આવેલ તેમજ 5 સર્ટીફીકટની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. EAT RIGHT CHALLENGE પ્રોગ્રામ અંતર્ગત વડોદરા શહેરના નાગરીકોમાં ફૂડ સેફટી અવેરનેસ પ્રોગ્રામ માટે 1749-પોસ્ટર્સ બ્રાન્ડીંગ કરવામાં આવેલ તેમજ વડોદરા શહેરની જુદી-જુદી મલ્ટીપ્લેક્ષ સીનેમાઓમાં 6-જેટલા EAT RIGHT MESSAGE અંગેના વીડિયો બતાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ જુદા-જુદા 1749-જાહેર સ્થળોએ વીડિયો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. અને ડિજિટલ મીડિયા મારફતે પણ તે અંગેનો પ્રચાર કરવામાં આવ્યા હતા.

ક્લીન સ્ટ્રીટ ફૂડ હબ તરીકે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રમાણીત

આખા ભારતમાંથી 188 શહેરો અને જિલ્લાઓમાંથી 75ને પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વડોદરા શહેરનો ચોથો નંબર આવ્યો છે. તેમજ ગુજરાત રાજ્યમાં વડોદરા શહેર પ્રથમ નંબરે આવ્યો છે. જે માટે સ્વાસ્થ્ય મંત્રી દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાને એવોર્ડ તેમજ સર્ટીફીકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જે એવોર્ડ ગુજરાત રાજ્યના કુડ સેફ્ટી કમિશ્નર કોશીયા તથા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ડેઝીગ્નેટેડ ઓફીસર અને અધિક આરોગ્ય અમલદાર ડો. મુકેશ વૈધ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં ENT RIGHT CHALLENGE અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 3-સ્ટ્રીટ ફૂડ હબને પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યા હતા. જે 3-ક્લીન સ્ટ્રીટ ફૂડ હબમાંથી વડોદરા શહેરના કમાટીબાગ સામે આવેલ ફૂડને ક્લીન સ્ટ્રીટ ફૂડ હબ તરીકે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રમાણીત કરવામાં આવ્યો છે.