After Listening To The Dialogue Of The Canadian Web Series 'Anne With An E', Kshma Decided, 'I Can Be A Bride Even Without A Bridegroom'.

ક્ષમા પોતાની સાથે જ શા માટે કરશે લગ્ન?: કેનેડિયન વેબ સિરીઝ 'Anne With An E'નો આ ડાયલોગ સાંભળીને ક્ષમાને સમજાયું કે, 'હું દુલ્હન તો દુલ્હા વિના પણ બની શકું છું'

વેબ સિરીઝના 'Every woman wants to be a bride but not wife' ડાયલોગથી પ્રભાવિત થઈ

વડોદરાની યુવતી ક્ષમા બિંદુ પોતે જ પોતાની સાથે લગ્ન કરવાની જાહેરાત કરતા ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. ક્ષમાએ દિવ્ય ભાસ્કર ડિજિટલ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હું નાનપણથી જ પોતાની સાથે રહેવાની વિચારતી હતી. પરંતુ મે 'Anne With An E' વેબ સિરીઝ જોઇ હતી. જેમાં એક ડાયલોગ હતો કે, Every woman wants to be a bride but not wife (દરેક સ્ત્રી દુલ્હન બનવા માંગે છે, પણ પત્ની નહીં) , તેનાથી મને એ ખબર પડી કે, હું પણ દુલ્હન તો બનવા માંગુ છું, પણ પત્ની નહીં. જેથી મને સમજાયું હતું કે, હું દુલ્હન તો દુલ્હા વિના પણ બની શકું છું. જેને હવે હું સાર્થક કરવા જઇ રહી છું.

વેબ સિરીઝમાં સામાજિક મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે

કેનેડિયન વેબ સિરીઝ 'Anne With An E'માં અનાથ બાળકો, બાળકોને તરછોડી દેવા તેમજ બાળકોને ટોર્ચરિંગ કરવુ અને જેન્ડર ઇક્વાલિટી સહિતના સામાજિક મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ વેબ સિરીઝને કેનેડિયન સ્ક્રિન એવોર્ડ ફોર બેસ્ટ ડ્રામેટીક સિરીઝનો 2017 અને 2018માં એવોર્ડ પણ મળી ચુક્યો છે.

યુવતી પોતાની સાથે લગ્ન કરશે

વડોદરા શહેરની 24 વર્ષની ક્ષમા બિંદુ આગામી 11 જૂને લગ્ન કરવા જઇ રહી છે, પરંતુ તેમના આ લગ્ન હાલ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. હકીકત એવી છે કે ક્ષમા પોતાની સાથે જ લગ્ન કરવા જઇ રહી છે. તેના આ લગ્ન રીતિ-વાજ અને ફેરાથી લઈને ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે જ થશે, પરંતુ એમાં બસ વરરાજા નહીં હોય. આ લગ્ન ગુજરાતના પહેલા આત્મ-વિવાહ કહેવામાં આવી રહ્યા છે.

વડોદરા શહેરની 24 વર્ષની ક્ષમા બિંદુ આગામી 11 જૂને પોતાની સાથે જ લગ્ન કરવા જઇ રહી છે

લગ્નની ધામધૂમથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે

ક્ષમા બિંદુ કહે છે કે, દેશમાં આ પ્રકારે કોઈ મહિલાએ પોતાની જાત સાથે લગ્ન કર્યાં છે કે કેમ તે તપાસવા ઓનલાઇન ઘણું શોધ્યું પણ કંઈ મળ્યું નહીં. હું પોતે દેશમાં એક માત્ર સ્ત્રી હોઈશ જે સ્વ પ્રેમનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરીશ. હું મારી જાતને પ્રેમ કરું છું એટલે હું પોતાની સાથે લગ્ન કરવા જઇ રહી છું. પોતાના અંગત મિત્રોને ઓનલાઇન આમંત્રણ આપવામા આવ્યું છે સાથે લગ્નની ધામધૂમથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

પોતાના અંગત મિત્રોને લગ્નમાં આવવા ઓનલાઇન આમંત્રણ આપવામા આવ્યું છે

માતા-પિતા દીકરીના આ નિર્ણયથી ખુશ

ક્ષમા બિંદુના માતા-પિતા પણ પોતાની દીકરીના આ નિર્ણયથી ખુશ છે. તેમને આ લગ્નને આશીર્વાદ પણ આપ્યા છે. ક્ષમાએ પોતાની માટે ગોત્રી વિસ્તારમાં આવેલા એક મંદિરમાં 5 બાધા પણ રાખી છે. લગ્ન પછી ક્ષમા હનિમૂન માટે ગોવાને પસંદ કર્યું છે, ત્યાં તે બે અઠવાડિયાં સુધી રહેશે.

ક્ષમા મૂળ બિહારની વતની છે

વડોદરામાં છેલ્લા 4 વર્ષથી રહે છે

ક્ષમા મૂળ બિહારની વતની છે અને તે વડોદરામાં છેલ્લા 4 વર્ષથી રહે છે. હાલમાં તે વડોદરા શહેરની ખાનગી કંપનીમાં સિનિયર રિક્રુટરની પોસ્ટ પર નોકરી કરે છે. તેણે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં બી.એ. સુધી અભ્યાસ કર્યો છે.