Gujarati News

Local

Gujarat

Vadodara

Accused Who Took Refuge In Vadodara After Raping Woman In Mumbai Arrested And Handed Over To Maharashtra Police

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

'SHE' ટીમની કામગીરી: મુંબઇમાં મહિલા પર બળાત્કાર ગુજાર્યા બાદ વડોદરામાં આશરો લેનાર આરોપીને પકડીને મહારાષ્ટ્ર પોલીસને સોંપ્યો

વડોદરા 2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

બળાત્કારના આરોપી સાથે SHE ટીમ

બળાત્કારનો આરોપી મુંબઇથી ભાગીને વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાં રહેતો હતો

મહિલાઓ, બાળકો અને વદ્ધોની મદદ માટે વડોદરા શહેરના પોલીસ સ્ટેશનોમાં 'SHE' ટીમ બનાવવામાં આવી છે. મુંબઇમાં મહિલા પર બળાત્કાર ગુજાર્યા બાદ વડોદરામાં આશરો લેનાર આરોપીને 'SHE' ટીમે ઝડપી પાડ્યો હતો અને મહારાષ્ટ્રની અંબોલી પોલીસને સોંપ્યો હતો.

બળત્કારની ફરિયાદી મહિલાને મદદ માંગતા 'SHE' ટીમે આરોપીને શોધી કાઢ્યો

મહારાષ્ટ્રના મુંબઇના અંબોલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલા બળાત્કારના કેસની ફરિયાદી મહિલા વડોદરા આવી હતી અને વડોદરા શહેરના ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ આર.સી. કાનમિયા સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેની સાથે બળાત્કાર કરનાર આરોપીએ વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાં આશરો લીધો હોવાની વાત રજૂ કરી હતી. જેથી આરોપીને પકડવાની કામગીરી 'SHE' ટીમને સોંપવામાં આવી હતી. 'SHE' ટીમે ટેક્નિકલ સોર્સ અને બાતમીદારોની મદદથી આરોપી નિમેષ અમરભાઇ વસેટા(રહે, અંધેરી ઇસ્ટ, મુંબઇ મહારાષ્ટ્ર)ને ગોરવા વિસ્તારના નિપા એપાર્ટમેન્ટમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને આરોપીને મુંબઇની અંબોલી પોલીસને સોંપ્યો હતો.

ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ 'SHE'ની શરૂઆત કરાવી હતી

તાજેતરમાં જ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ વડોદરાના ગાંધીનગર ગૃહ ખાતેથી રેલીને ફ્લેગ ઓફ કરીને 'SHE' ટીમનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. મહત્વનું છે કે, મહિલાઓ પરના અત્યાચાર તેમજ છેડતીના કિસ્સાઓ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસની આ સી ટીમ સતત પેટ્રોલિંગ કરી મહિલાઓને સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. 'SHE' ટીમની વિશેષતા અંગે વાત કરીએ તો એક ટીમમાં 6 મહિલા સભ્યો સામેલ હોય છે. આ તમામ મહિલાઓ સુશિક્ષિત તેમજ તાલીમબદ્ધ હશે. ઘરેલુ હિંસાના કિસ્સાઓમાં 'SHE' ટીમ પોલીસ તેમજ અભયમ સાથે સંકલન કરીને ભોગ બનનારનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરશે, ત્યારે આવનાર સમયમાં ખાસ કરીને મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને 'શી' ટીમ ખુબ જ મહત્વની સાબિત થશે.

દરેક પોલીસ સ્ટેશનોમાં એક 'શી' ટીમ બનાવવામાં આવી

મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ઘો માટે મદદરૃપ થવા માટે દરેક પોલીસ સ્ટેશનોમાં એક 'SHE' ટીમ બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમોને પોલીસ વાન પણ ફાળવવામાં આવશે. ઘરેલુ હિંસાના કેસોમાં પણ અભયમ તેમજ પોલીસ કંટ્રોલરૃમ સાથે સંપર્ક રાખી કામ કરશે. મહિલા પોલીસની વિશેષ ટીમો ખુલ્લા મેદાનોમા પણ પેટ્રોલિંગ કરી વોચ રાખશે. જ્યારે વિદેશ કે અન્ય રાજ્યોમાંથી લાવી દેહવિક્રયમાં ધકેલાતી યુવતીઓને બચાવવામાં મદદરૂપ થશે. જે મહિલાઓને જરૂર જણાશે તેમને મનોચિકિત્સકો પાસે કાઉન્સેલિંગ પણ કરાવવાનું કામ કરશે.