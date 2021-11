Gujarati News

Surat Airport To Double In Speed, Go First Launches Direct Flights From Surat To Delhi, Bengaluru And Kolkata

નવી સુવિધા: સુરતનું એરપોર્ટ બમણી ગતિએ ધમધમશે,ગો ફર્સ્ટ દ્વારા સુરતથી દિલ્હી, બેંગલુરુ અને કોલકાત્તાની સીધી ફ્લાઈટ શરૂ કરાઈ

સુરત 14 મિનિટ પહેલા



ગો ફર્સ્ટ દ્વારા સુરતથી નવા રૂટ પર ફ્લાઈટ શરૂ કરવામાં આવી છે.

એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિગો, સ્પાઈસ જેટ, સ્ટાર એર અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ બાદ ગો ફર્સ્ટની સુવિધા

કોરોનાકાળ બાદ સુરતનો વિકાસ જે રીતે ઝડપથી દૂર થઈ રહ્યો છે. તે જોતા એર કનેક્ટિવિટીની દિશામાં પણ એરલાઇન્સ કંપનીઓ ધીરે ધીરે રસ દાખવી રહી છે.ગો ફર્સ્ટ દ્વારા ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ શરૂ કરવા સાથે હવે સુરત એરપોર્ટ પર પાંચ એરલાઇન્સ સેવા આપી રહી છે. થોડા વર્ષો પહેલા માત્ર એક માત્ર એરલાઇન હતી.જો કે, હવે, સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હવે ભારતની ટોચની પાંચ એરલાઇન્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે.ગો ફર્સ્ટ, જે અગાઉ GoAir તરીકે ઓળખાતી હતી, ભારતમાં તેની પ્રાદેશિક કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત કરવા સુરતથી બેંગાલુરુ, દિલ્હી અને કોલકાત્તાની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરી હતી. હાલમાં, સુરત ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિગો, સ્પાઈસ જેટ, સ્ટાર એર અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ નામની ટોચની એરલાઈન્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે, જેમાં દેશભરના મહત્વના સ્થળો માટે સીધું ફ્લાઇટ કનેક્શન છે.

કેક કાપીને ફ્લાઈટના નવા ઓપરેશનની શરૂઆત કરવામાં આવ્યું હતું.

ફ્લેગ ઓફ અપાયું

ગો ફર્સ્ટના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ ફ્લાઇટ G8 2202ને સુરત એરપોર્ટ પરથી સવારે 10 વાગ્યે ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવી હતી અને તે સવારે 11:45 વાગ્યે દિલ્હી આવી હતી.નવા સ્ટેશનનો ઉમેરો GO FIRST દ્વારા ફ્લાઇટના સમયને ખૂબ જ યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવ્યો છે. એક જ દિવસમાં સુરત થી દિલ્હી અને દિલ્હીથી સુરત પરત આવી શકશે. તેથી તેમની મુસાફરીનું વધુ સારી રીતે આયોજન કરવામાં અને સમય બચાવવા માટે સક્ષમ બનાવશે. ગો ફર્સ્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આનાથી વ્યવસાય દ્રષ્ટિએ આ ખૂબ જ જરૂરી પ્રોત્સાહન પુરુ પાડશે.

દિપ પ્રાગટ્ય કરીને નવી ફ્લાઈટને લીલીઝંડી અપાઈ હતી.

નેટવર્ક મજબૂત બનાવાશે

હૈદરાબાદ, સિલિગુડી, પટના, શ્રીનગર, ગુવાહાટી, જમ્મુ, માલદીવ્સ, લખનૌ અને રાંચીથી અને ત્યાંથી કનેક્શન સાથે સુરતને બેંગલુરુ સાથે એક દૈનિક ફ્લાઇટ, દિલ્હીની બે દૈનિક ફ્લાઇટ અને કોલકાતાની એક દૈનિક ફ્લાઇટ સાથે જોડવામાં આવશે.કૌશિક ખોના, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર, GO FIRST, જણાવ્યું હતું કે "GO FIRST પર, તે એક મજબૂત નેટવર્ક બનાવવાનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યો છે જે અમારા ગ્રાહકોને મુસાફરીની સરળતા અને પસંદગી માટેના સક્ષમ વિકલ્પો પ્રદાન કરશે. આ નવા સ્ટેશનોનો ઉમેરો માત્ર અમારું નેટવર્ક મજબૂત બનાવશે જ નહીં પરંતુ ગ્રાહકોને મેટ્રો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ શહેરો અને તેનાથી આગળની સીધો કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે. ગ્રાહક સેવા અને કાર્યક્ષમતાના શ્રેષ્ઠ સ્તરને જાળવી રાખીને અમે વૃદ્ધિ કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

ફ્લાઈટનું શિડ્યુલ​​​​​​​

Flt No. Dep Arr Dept Arrv Frequency 2201 DEL STV 7:40 9:30 1234567 2202 STV DEL 10:00 11:45 1234567 2208 DEL STV 18:40 20:30 1234567 2207 STV DEL 21:00 23:00 1234567 2211 CCU STV 10:30 13:40 1234567 2212 STV CCU 14:10 16:45 1234567 2231 BLR STV 15:30 17:40 1234567 2232 STV BLR 18:10 19:55 1234567

