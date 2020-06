દિવ્ય ભાસ્કર Jun 24, 2020, 10:39 AM IST

સુરત. શહેરના સરથાણા પોલીસ મથકના કોન્સ્ટેબલે બેંકમાં ધમાલ મચાલી મહિલા કર્મચારી સહિત બે પર હુમલો કરાયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ જવા પામી છે. હાલ તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિરુદ્ધ જાણવા જોગ ફરિયાદ લઈ તપાસ હાથ ધરી છે. જ્યારે આ અંગે દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સિતારમને પણ ટ્વિટ કરી સુરત પોલીસ કમિશનર બ્રહ્મભટ્ટ અને કલેક્ટર ડો. ધવલ પટેલને પગલા લેવા સૂચના આપી છે.

My office spoke to the Commissioner of Police, Shri. Bhrambhatt (IPS). He has assured us that he himself will visit the branch & assure the staff of their safety. Also he assured that the accused constable shall be suspended immediately. @CP_SuratCity @PIB_India @canarabank