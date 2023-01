Gujarati News

Over 500 Rickshaws In Surat Put Up Banners To Spread Awareness Against Drugs

ડ્રગ્સ સામે જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ: સુરતમાં 500થી વધુ રીક્ષાઓ પર ડ્રગ્સ સામે અવેરનેસ ફેલાવવા માટે બેનર લગાવવામાં આવ્યાં

સુરત SOG પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સ સામે જાગૃતિ લાવવા રીક્ષાઓ પર પોસ્ટરો લગાવી જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો

સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષથી ડ્રગ્સ સામે અભિયાન છેડવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ડ્રગ્સના વધી રહેલા દૂષણને અટકાવવા અને તેની સામે લોકોને વધુમાં વધુ જાગૃત કરવા સુરત શહેર પોલીસે નવતર પ્રયોગ અજમાવ્યો છે. જાહેર કાર્યક્રમોમાં લોકોને સમજાવવાના પ્રયાસ બાદ હવે પોલીસે શહેરમાં ફરતી રીક્ષાઓ પર ડ્રગ્સ અવેરનેસ જાગૃતિના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે અને શહેરીજનોને તેની સામે જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

ડ્રગ્સ અવેરનેસના પોસ્ટર રીક્ષા ઉપર

સુરત શહેર પોલીસની ડ્રગ સામેની લડાઈમાં હવે શહેરના રીક્ષા ચાલકો પણ જોડાયા છે. સુરતમાં છેલ્લા બે વર્ષથી નો ડ્રગ્સનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ સામે પોલીસની ખાસ મુહીમ પણ ચાલી રહી છે. ત્યારે લોકો ડ્રગ્સ તરફ ન મળે અને લોકોમાં જાગૃતતા વધે તે માટે સુરત પોલીસ દ્વારા નવતર પ્રયોગ અજમાવવામાં આવ્યો છે. સુરત શહેર એસઓજી પોલીસ દ્વારા શહેરના રિક્ષાચાલકોને ડ્રગ્સ અવેરનેસ માટે જોડી દેવામાં આવ્યા છે. શહેરના 500થી વધુ રીક્ષા ચાલકો ડ્રગ્સ વિરૂદ્ધ મુહિમમાં જોડવામાં આવ્યા છે. 500થી વધુ રીક્ષા ઉપર ડ્રગ્સ સામેની જાગૃતતાના સ્લોગન સાથેના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ રિક્ષાઓ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ફરીને લોકોને ડ્રગ સામે જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

સ્કૂલ વેન અને બસ પર પણ બેનરો લગાવશે

ડ્રગ્સના રવાડે યુવાધન વધુ આકર્ષાઈ રહ્યું છે. યુવાઓ ડ્રગ્સના રવાડે વધુ ચડી રહ્યા છે. જેને લઇ યુવાઓમાં સ્કૂલ સમયથી જાગૃતતા આવે તે માટે સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા આવા માધ્યમોમાં પણ જાગૃતતા લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સુરત પોલીસ દ્વારા જુદી જુદી શાળાની સ્કૂલ વેન અને સ્કૂલ બસો પર પણ પોસ્ટરો લગાવવાનું શરૂ કર્યું છે. સ્કૂલ વેન અને બસો થકી ડ્રગ્સ અવેરનેસનો સંદેશ યુવાઓ સુધી અને તેના માતા-પિતાઓ સુધી પહોંચી શકે જેને લઇ આવા માધ્યમોને પોલીસે પોતાની સાથે જોડવાનો વધુ પ્રયાસ કર્યો છે.

સુરત શહેર એસઓજી ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા અને સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા ડ્રગ્સ સામે વિશેષ મુહિમ ચલાવવામાં આવી રહી છે. જે અંતર્ગત ગુજરાતમાં કોઈપણ ખૂણેથી ડ્રગ્સ ઘુસાડી ન શકાય તે માટેના પ્રયાસો કરાઈ રહ્યા છે. તો આની સાથે સાથે લોકોને પણ ડ્રગ્સ નું સેવન ન કરવા માટે જાગૃત કરાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે લોકો જો ડ્રગ્સ ખરીદશે નહીં અને જાગૃતતા આવી જશે તો વેચનારાઓની પણ આપોઆપ કમર તૂટી જશે. જે અંતર્ગત સુરતમાં વિવિધ કાર્યક્રમો થકી લોકોને ડ્રગ્સ સામે જાગૃત કરવાના પ્રયાસ કરાઈ રહ્યા છે. હાલ શહેરમાં 500 જેટલી રીક્ષાઓ પર ડ્રગ્સ અવેરનેસના પોસ્ટરો લગાવીને તેની સામે જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. સ્કૂલ કોલેજો જઈને પોલીસ દ્વારા જાગૃતિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે.

પોસ્ટરમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ જાગૃતિ સ્લોગન લખાયા

સુરત શહેર એસઓજી પોલીસ દ્વારા રિક્ષા ઉપર ડ્રગ સામેના વિવિધ પ્રકારના જાગૃતિ સ્લોગન નો સાથેના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. રીક્ષાઓ ઉપર જીવનને હા કહો અને ઝેર ને કહો ના - SAY NO TO DRUGS, નશા ચાહે જેસા હો હોતા યહ બેકાર, શરીર તોડતા બીમારી લાતા કર દેતા લાચાર - SAY NO TO DRUGS જેવા સ્લોગોનો સાથેના પોસ્ટરો લગાવીને રીક્ષાઓને શહેરમાં ફરતી મૂકવામાં આવી છે.