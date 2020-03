કોરોના વાઈરસથી મૃત્યુનો ગુજરાતમાં પહેલો કિસ્સો, સુરતમાં 69 વર્ષીય દર્દીનું મૃત્યુ, મૃતકને અસ્થમાની પણ બિમારી હતી

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 22, 2020, 04:03 PM IST

સુરતઃ ગુજરાતમાં કોરોના વાઈરસના કારણે પહેલું મોત થયું છે. સુરતમાં 69 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત નિપજતા તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. કોરોનાનો રિપોર્ટ કરાવતા પોઝિટિવ આવ્યા બાદ છેલ્લા ચાર દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. આ વૃદ્ધ અઠવાલાઇન્સમાં રહેતા હતા. કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા પહેલાં પણ કિડની પણ ફેઇલ થઈ હતી અને અસ્થમાની બિમારીથી પણ પીડાતા હતા. કોરોના પોઝિટિવ આવતાં છેલ્લાં ચાર દિવસથી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા. આજે બપોરે મોત થતાં તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. આ મોતની રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગે ટ્વીટ કરી પુષ્ટી કરી છે.

One #COVID19 positive patient, Male 69 yrs, died today in Surat hospital. He was having Co-morbid conditions.

One Female, 65 years, died in Vadodara hospital but her test report for COVID is awaited. She was also having comorbid conditions(Diabetes & Hypertension) @InfoGujarat