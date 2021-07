Gujarati News

Police Arrest 5 With 3350 Bottles Of Liquor From Truck In Surat, Seize Rs 18 Lakh

ક્રાઈમ: સુરતમાં ટ્રકમાંથી પોલીસે 3350 નંગ દારૂની બોટલ સાથે 5ને ઝડપી પાડ્યા, 18 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

એક કલાક પહેલા



પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનની ફાઈલ તસવીર.

દારૂનો જથ્થો મોકલનાર દમણના કુખ્યાત સપ્લાયર વોન્ટેડ જાહેર

સુરતમાં ભેસ્તાન ભગવતી નગર એસ્ટેટના એક પ્લોટમાં પાર્ક ટ્રકમાંથી પોલીસ 3350 નગ દારૂની બોટલ કિતમ રૂપિયા 8 લાખથી વધુનો દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડી 18 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસે દારૂની હેરાફેરી સાથે સંકળાયેલા 5 ને ઝડપી પાડી દારૂનો જથ્થો મોકલનાર દમણના કુખ્યાત સપ્લાયર્સ ને વોન્ટેડ બતાવ્યો છે.

ભેસ્તાન ભગવતી ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટેટના કંપાઉન્ડમાં પાર્ક ટ્રકમાંથી દારૂ મળ્યો

પાંડેસરા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, દમણથી દારૂનો મોટો જથ્થો ટ્રકો અને ફોર વહીલ ગાડીઓ ભરી સુરત લવાતો હોવાની બાતમીના આધારે પોલીસ ઘણા સમયથી વોચમાં હતી. દારૂના હેરાફેરીના આ ધંધાના સૂત્રધારોને ઝડપી પાડવા પોલીસે નાઈટ પેટ્રોલીંગ કામગીરી સાથે બાતમીદારોને એલર્ટ કર્યા હતા. આ દરમિયાન ભેસ્તાન ભગવતી ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટેટના કંપાઉન્ડમાં પાર્ક ટ્રકમાં લાખોનો દારૂ હોવાની મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે રેડ કરી હતી. જેમાંથી 3350 નંગ દારૂની બોટલ ઝડપાય હતી. દારૂની હેરાફેરી કરનાર 5ને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે.

કુલ્લે 18,49,620 મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, IMPERIAL BLUE BLENDED GRAIN WHISKY ના લેબલ વાળી કાચની 180 M.L, બાટલી નંગ 1440 જે એક નંગ ની કિ.રૂપિયા 100 લેખે જેની કિ.રૂ. 144000, "ROYAL SPECIAL WHISKY" FOR SALE IN DAMAN ONLY ની 180 M.L. ની બાટલી નંગ 1440 જે એક નંગ ની કિ.રૂપિયા 100 લેખે જેની કિ.રૂપિયા 144000, ROYAL C HALLENGE WHISKY " FOR SALE IN DAMAN ONLY ની 750 M.L. ની બાટલી નંગ 456 જે એક નંગ ની કિ.રૂપિયા 520 લેખે જેની કુલ કિ.રૂપિયા 2,37,120 તથા એક આઇસર ટ્રક રજી.નં. DD 03 M 9262નો છે જેની કિ.રૂપિયા 10 લાખ, ત્રણ નંગ મોપેડ જેની કુલ કિ.રૂપિયા 1.85 લાખ સાથે પાંચ જણા પકડી પાડ્યા છે. જેમની પાસેથી અલગ અલગ કંપનીના 7 મોબાઇલ ફોન જેની કિમત રૂપિયા 47500 અને રોકડા રૂપિયા 92000 સાથે કુલ્લે 18,49,620 મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

વિદેશી દારૂનો જથ્થો મોકલનાર વોન્ટેડ જાહેર

વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિદેશી દારૂનો જથ્થો મોકલનાર ઇસમ નાઝીર રહે - દમણ જેને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેની સામે ગુજરાત પ્રોહી એકટ કલમ 65(એ)(ઇ),98(2),81,116(બી) મુજબની ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

પકડાયેલા આરોપીઓ