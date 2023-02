Gujarati News

12th Girl Student Suicide After Wrote Suicide Note In Rajkot

રાજકોટમાં ધો.12ની વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત: ‘ગુડ બાય એન્ડ સોરી, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ ગમતું નથી, માથુ બહુ દુખ્યા કરે છે’ લખી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ગળેફાંસો ખાધો

રાજકોટના સાધુ વાસવાણી રોડ નજીક ખાનગી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ધો.12માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની દેવાંશી સરવૈયાએ ગળેફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેતા અન્ય વિદ્યાર્થિનીઓ આઘાતમાં સરી પડી છે. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ દોડી ગઈ હતી. પોલીસને દેવાંશીએ આપઘાત કરતા પહેલા લખેલી સ્યુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. જેમાં લખ્યું છે કે, ‘ગુડ બાય એન્ડ સોરી, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ ગમતું નથી, માથુ બહુ દુખ્યા કરે છે’.

સ્યુસાઇડ નોટ અક્ષરશઃ Good Bye and Sorry, મને કાંઈ વાંધો જ નથી, પણ મને નથી ગમતું. માથું બહુ જ દુખ્યા કરે છે. પપ્પા તમે કાંઈ ટેન્શન ન લેતા, Sorry પપ્પા મને માફ કરી દેજો. ભાઈ અને મમ્મી મને માફ કરી દેજો, ભાઈ મમ્મી-પપ્પાનું ધ્યાન રાખજે. Bye I Love you mom and dad and Bhai.

દેવાંશી જેતપુરના કેરાળી ગામની વતની

દેવાંશી સરવૈયાના માતા-પિતા જેતપુરના કેરાળી ગામમાં રહે છે. દેવાંશી અભ્યાસ અર્થે રાજકોટ ખાનગી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી અને ધો.12માં અભ્યાસ કરતી હતી. જોકે, તેણે આજે સ્યુસાઇડ નોટ લખી ગળેફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેતા હોસ્ટેલમાં રહેતી અન્ય વિદ્યાર્થિનીઓને આઘાત લાગ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ દોડી જતા દેવાંશીએ લખેલી સ્યુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી.

પોલીસે મૃતદેહને પીએમમાં ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી.

પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ કબ્જે કરી

પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ કબ્જે કરી દેવાંશીના પરિવારને જાણ કરી છે. તેમજ હોસ્ટેલ સંચાલકની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. પોલીસે દેવાંશીના મૃતદેહને પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડી વધુ

તપાસ હાથ ધરી છે.

દેવાંશીએ પંખામાં દુપટ્ટો બાંધી ફાંસો લગાવી લીધો

અગાઉ કેબિનેટ મંત્રીની સ્કૂલમાં ધો.10ની વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યો હતો

વીંછિયા તાલુકાના છાસીયા ગામની કાજલ મુકેશભાઈ જોગરાજીયા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના શૈક્ષણિક સંકુલમાં ધો.10માં અભ્યાસ કરતી હતી. 23 જાન્યુઆરીના રોજ કાજલે આપઘાત કર્યો હતો. બાદમાં કુંવરજી બાવળિયાએ તેના પિતાને વીંછિયા હોસ્પિટલ આવવા ફોન કર્યો હતો. જ્યાં પિતાને તેની પુત્રીએ આપઘાત કરી લીધાની જાણ કરી હતી. કાજલે ક્યાં કારણોસર આપઘાત કર્યો તે અંગે હજુ સુધી પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું નથી.

પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ કરી.

કોળી આગેવાને કાજલના મોતને શંકાસ્પદ ગણાવ્યું હતું

જોકે, આ બનાવમાં કોળી વિકાસ સંગઠન ગુજરાતના સ્થાપક અને કોળી સમાજના આગેવાન મુકેશભાઈ રાજપરાએ કાજલના મોતને શંકાસ્પદ ગણાવ્યું હતું. તેઓએ આ અંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી સચોટ કારણ અને સંપૂર્ણ તપાસ થાય તેવી માગ કરી હતી. મુકેશભાઈએ પત્રમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, દીકરીનું શોષણ કરી મોતને ઘાટ ઉતારી હોય તેવું મને લાગે છે.