દિવ્ય ભાસ્કર Jun 12, 2020, 12:18 PM IST

રાજકોટ. જાણિતા ઇતિહાસકાર રામચંદ્ર ગુહાએ ગુજરાત સાંસ્કૃતિક રીતે પછાત છે એવું ટ્વીટ એક જૂના પુસ્તકને ટાંકીને કર્યું હતું. પરંતુ તેનો સણસણતો જવાબ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આપી દીધો છે. આ વિવાદ વચ્ચે ગુજરાતની સંસ્કૃતિ શું છે તે માટે જામનગરના પૂર્વ મહારાજા જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજી જાડેજાને યાદ કરવા પડે. જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજીએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે પોલેન્ડના 1 હજાર બાળકોને આશ્રય આપ્યો હતો. આ બાળકો સાથેના જહાજને કોઇ દેશ આશરો આપવા માગતું નહોતું ત્યારે જામનગર આવી પહોંચેલા આ બાળકોને મહારાજા જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજીએ આશરો આપી ગુજરાતની સંસ્કૃતિના દર્શન કરાવ્યા હતા. જામનગરના પૂર્વ મહારાજા જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજી જાડેજાએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન 1000 બાળકોને આશ્રય આપવા બદલ આભાર માનવાના પ્રયાસમાં પોલેન્ડની સરકારે 2018માં જામનગરમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. તેમના જીવનના 90ના દાયકામાં રહેલા છ બચી ગયેલા મહારાજાને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. જેમનું 1966માં અવસાન થયું હતું. કાર્યક્રમ ‘જનરેશન ટુ જનરેશન’ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં અને સૈનિક સ્કૂલ, બાલાચડીમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

In 1939, when Philip Spratt, from Britain, belonging to the Communist International wrote, (who ⁦⁦@Ram_Guha⁩ quotes) this was what was happening in Gujarat: Jamnagar...Maharaja Jam Saheb Digvijaysinhji Jadeja...saved 1000 Polish children #Culture https://t.co/5XsY2cL1WZ