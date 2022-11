Gujarati News

'Customers Come Intoxicated, Rob With Weapons', Courtesans Tell Their Woes To SHE Team In Rajkot

આ આપવીતી તમને પણ ધ્રુજાવી દેશે: 'ગ્રાહક નશો કરીને આવે, હથિયારોથી રોફ જમાવે છે', રાજકોટમાં SHE ટીમને ગણિકાઓએ પોતાની વ્યથા જણાવી

SHE ટીમ દ્વારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે.

ગુજરાતનાં વિવિધ પોલીસ મથકમાં ખાસ મહિલાઓની સુરક્ષા માટે SHE ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત રાજકોટમાં પણ દરેક પોલીસ મથકોમાં SHE ટીમો કાર્યરત છે. જોકે રાજકોટ SHE ટીમ દ્વારા મહિલાઓ અને યુવતીઓની સુરક્ષા સાથે અનોખી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં SHE ટીમ દ્વારા રેડલાઈટ એરિયામાં પહોંચી ગણિકાઓ સાથે વાતચીત કરી તેમની સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તાજેતરમાં પ્રથમ વખત આ પ્રયાસ કરવામાં આવતા ગણિકાઓએ મુક્ત મને તેની સમસ્યાઓ જણાવી હતી.

અમારી ટીમ આખા રાજકોટમાં કામ કરે છે: SHE ટીમ

આ અંગે રાજકોટ SHE ટીમમાં કાર્યરત મુક્તાબેન સોંદરવાએ કહ્યું હતું કે, ગુજરાતના 4 જિલ્લામાં જે શી ટીમ કામ કરી રહી છે તે રાજકોટ, અમદાવાત, સુરત અને વડોદરામાં છે. રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા છેલ્લા 5 મહિનાથી SHE ટીમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. અને 5 બોલેરો ફાળવવામાં આવી છે. હું મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવુ છું. અમારી ટીમ આખા રાજકોટમાં કામ કરે છે. અને મહિલાઓને જે પણ મુશ્કેલી આવે તેમાં અમે તેની મદદ કરીએ છીએ.

SHE ટીમમાં કાર્યરત મુક્તાબેન સોંદરવા

પોલીસ સ્ટેશનને જઈને શું કરવું એ ખબર નથી

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, સ્કુલ, કોલેજ, શાકમાર્કેટ અને અવાવરૂ જગ્યા સહિતની જગ્યાઓ પર અમુક અસામાજીક તત્વો દ્વારા યુવતિ અને મહિલાઓની છેડતી કરવામાં આવે ત્યારે અમે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પકડીને પીડિતાઓની મદદ કરીએ છીએ. રાજકોટમાં જે શી ટીમ કામ કરે છે તેણે સૌપ્રથમ રેડ એરિયામાં આવીને અહીં મહિલાઓની સમસ્યા જાણી છે. ઘણી મહિલાઓ કે જે બોલી નથી શકતી કે પોલીસ સ્ટેશન જઈને શું કહેવુ અને શું કરવું એ ખબર નથી તેને અમે જઈને તેની મદદ કરી છે.

આ કામ ગેરકાયદેસર હોવાથી અમે ડરીએ છીએ

તમે SHE ટીમની મદદ લઈ શકો છો

એટલું જ નહીં આ મહિલાઓને અમે અપીલ કરી છે કે તમને જ્યારે પણ સમસ્યા હોય તો તમે SHE ટીમની મદદ લઈ શકો છો અને અમને જાણ કરજો. તમે શી ટીમનો હેલ્પ લાઈન નંબર અથવા પોલીસનો 100 નંબર ડાયલ કરીને અમને જાણ કરી શકો છો. આ મહિલાઓની સમસ્યા જાણતી વખતે જાણવા મળ્યું કે અહીં જ્યારે ગ્રાહક આવે ત્યારે તેઓ ડ્રિંક કરીને આવે છે. જાતિય સતામણી કરે છે અને નાના-મોટા હથિયાર લઈ રોફ પણ જમાવતા હોય છે.

રેડ એરિયામાં આવીને અહીં મહિલાઓની સમસ્યા જાણી

અમે પોલીસની મદદ માંગતા ડરીએ છીએ

આ અંગે એક ગણિકાએ જણાવ્યું કે, અમે મજબૂરીને કારણે આ વ્યવસાય કરીએ છીએ. પરંતુ અહીં અમારે શહેરભરનાં નામચીન ગુનેગારોની સાથે વહીવટ કરવાનો હોય છે. તેમજ આ કામ ગેરકાયદેસર હોવાથી અમારી સાથે કંઈપણ થાય અમે પોલીસની મદદ માંગતા ડરીએ છીએ. ત્યારે હવે SHE ટીમના આવવાથી અમને ઘણી રાહત થશે. કારણ કે ઘણી વખત અમે અમારી સમસ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં પુરૂષ સામે આવીને વર્ણવી શકતા નથી. પણ હવે આ ટીમ સામે અમારી સમસ્યા જણાવી શકશું. અને અમને વિશ્વાસ છે કે SHE ટીમ દ્વારા અમારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે.