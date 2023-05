Gujarati News

Cloudy Weather Amid 42 Degree Temperature In Jasdan, Farmers Worried As Rain Falls In City

રાજકોટનાં સમાચાર: જસદણમાં 42 ડીગ્રી તાપમાન વચ્ચે વાદળછાયું વાતાવરણ, શહેરમાં વરસાદ પડતાં ખેડૂતો ચિંતામાં

રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે આજે રાજકોટ જિલ્લાના જસદણમાં બપોર બાદ અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. અને જસદણ શહેરમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. ભારે ગરમી બાદ વરસાદી માહોલ જોવા મળતા લોકોએ ડબલ ઋતુનો અનુભવ કર્યો હતો. જોકે 42 ડીગ્રી તાપમાન વચ્ચે વાદળછાયું વાતાવરણ તેમજ વરસાદી માહોલ જોવા મળતા ખેડુતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. હાલ તલી પાક લેવાની તૈયારી સમયે વાતાવરણમાં પલટો આવતા ખેડૂતોમાં ભારે ફફડાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે શહેરમાં વરસાદ પડતાં લોકોએ ભારે ગરમીમાંથી રાહત મેળવી હતી. તો બાળકોએ વરસાદની મોજ માણી હતી.

વેરા વિભાગે 26 મિલકતો સીલ કરી રૂ. 2.33 કરોડની વસુલાત કરી

મ્યુ. કોર્પોરેશનની વેરા વસુલાત શાખા દ્વારા આજે જુદા જુદા વિસ્તારમાં વધુ 26 મિલ્કતો સીલ કરવામાં આવી હતી, તો 12 મિલ્કતને ટાંચ જપ્તી નોટીસ અપાતા બપોર સુધીમાં 2.33 કરોડની કુલ આવક થયાનું વેરા વિભાગે જણાવ્યું હતું. વોર્ડ નં.7માં મનપા કચેરી બાજુમાં જ ઢેબર રોડ પર આવેલા એસ.ટી. બસ પોર્ટમાં પ્રથમ માળે બાકી વેરા બદલ દુકાન નં. 16, 17, 18ને સીલ મારવામાં આવ્યા હતા. તો દુકાન નં.5 અને 6માં સીલની કાર્યવાહી કરતા રીકવરી થઇ હતી. આ નવા બસ પોર્ટનો વેરો ત્રણ વર્ષ અગાઉ આકારવામાં આવ્યો હતો. અનેક દુકાનો વેંચાયા વગરની પડી હોય, બિલ્ડર કંપનીના નામે બાકી વેરો બોલે છે. અત્યાર સુધીમાં બસ પોર્ટમાં 18 જેટલી દુકાનો સીલ કરવામાં આવ્યાનું ટેકસ વિભાગે જણાવ્યું હતું. સાથે કરણપરા અને રજપુતપરામાં પણ સીલની કાર્યવાહીથી ચેક જમા થયા હતા. વોર્ડ નં.4માં મોરબી રોડ, વોર્ડ નં.5માં શિવનગર, બેડીપરા, પેડક રોડ ઉપર નોટીસ અપાઇ હતી. તો ગોવિંદબાગમાં એક મિલ્કત સીલ કરવામાં આવી હતી.

કલેકટરનાં અધ્યક્ષસ્થાને રેવન્યુ બોર્ડ યોજાયું, 56 કેસોનું હિયરીંગ

રેવન્યુ અપીલના કેસાનો નિકાલ-કરવા માટે કલેકટર પ્રભવ જોશી દ્વારા ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે જેમાં આજે કલેકટર કચેરી દ્વારા સતત ત્રીજુ બોર્ડ યોજાયું હતું. જેમાં આજે પ્રથમ સેશનમાં 29 અને બીજા સેશનમાં 27 મળી કુલ 56 કેસોની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રથમ સેશનમાં પડધરના જીવાપર અને ખજુરડી જેતપુરના પેઢલા, રાજકોટનાં વાવડી અને વિજયનગર તેમજ ફાડદમ ઉપરાંત જસદણ-કાળીપાટ, પીપળીયાની સાથે રાજકોટ દક્ષિણ સહીતના વિસ્તારોના 29 કેસોની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. બપોર બાદ બીજા સેશનમાં વધુ 27 કેસોની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પૂર્વ MLA કગથરા 8 ડાયાલીસીસ મશીન આપશે

રાજકોટ કોંગ્રેસના અગ્રણી અને પડધરી ટંકારાના પૂર્વ ધારાસભ્‍ય લલિત કગથરાએ પોતાના યુવાન સુપુત્ર સ્‍વ. વિશાલ કગથરાની સ્‍મૃતિમાં કિડની હોસ્પિટલને 8 નવા ડાયાલીસીસ મશીન આપવાનું જાહેર કર્યું છે. કાલે તેની ચોથી પુણ્‍યતિથિ નિમિતે શહેરની બી.ટી.સવાણી કીડની હોસ્‍પીટલને 8 નવા ડાયાલીસીસ મશીન દાન આપવામાં આવશે. આ માટે અંદાજીત રૂ. 50 લાખનો ખર્ચ કરાશે. કીડની હોસ્‍પીટલમાં ડાયાલીસીસનો દર વ્‍યાજબી હોવા છતાં જરૂરીયાતમંદ દર્દીઓને તેમાં પણ રાહત આપવા અથવા રાહતદરે પણ સારવાર કરાવી શકે તેમ ન હોય તેવા દર્દીને વિનામુલ્‍યે ડાયાલીસીસ સારવાર આપવાની ભલામણ કરવામાં આવનાર હોવાનું લલિત કગથરાએ જણાવ્યું હતું.

આરટીઓ ખાતે ગોલ્ડન-સીલ્વર નંબર મેળવવા ઓક્શન

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી રાજકોટ દ્વારા જણાવ્યું છે કે મોટર સાયકલ પ્રકારના વાહનોની GJ-03-NC સીરિઝનું ઓકશન તા.24.05.2023 થી શરૂ કરવામાં આવનાર છે. GJ-03-NC તથા અગાઉની સીરીઝના બાકી રહેતા ગોલ્ડન-સીલ્વર નંબર મેળવવા માટે ઇચ્છુક વાહન માલિકો તેમના વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન minutp://parivahan.gov.in/fnncy પર કરી આ ઓકશનમાં ભાગ લઈ શકશે. મોટર સાયકલની સીરિઝ GJ-03-NC તથા અગાઉની સીરીઝના બાકી રહેતા ગોલ્ડન-સીલ્વર નંબરનું ઓનલાઈન ઓકશન થશે. ઓક્શનમાં ગોલ્ડન-સીલ્વર તથા રેગ્યુલર નંબર મેળવવા માટે તા.24મેંના સાંજે 4 કલાકથી તા.29મેની સાંજે 4 કલાક સુધી ઓનલાઇન એપ્લીકેશન કરવાની રહેશે. તેમજ તા.29 મેંના સાંજે 04:01 કલાક થી તા.31 મેં ના સાંજે 4:00 કલાક સુધી ઓનલાઇન ઓકશનમાં બિડિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તા.31 મેંના સાંજે 4:15 વાગ્યે પરીણામ ઓનલાઇન જાહેર થશે.

નશાબંધીને લગતા ગુના અટકાવવા પોલીસ કામગીરીની સમિક્ષા

​​​​​​​નાર્કોટીકસની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અટકવવા માટે કાર્યરત કેન્દ્રના તથા રાજયના અલગ-અલગ વિભાગો અને એજન્સીઓ પરસ્પરના સંકલનમાં રહી સંયુકત રીતે કામ કરી શકે તે માટે "નાર્કો કો-ઓર્ડીનેશન સેન્ટર-એનકોર્ડ" કમિશનરેટ વિસ્તારની કમિટીની મીટીંગ રાજકોટ પોલીસ કમિશ્નર રાજુ ભાર્ગવના અધ્યક્ષસ્થાને મળી હતી. નશાબંધીને લગતા ગુના અટકાવવા પ્રતિબધ્ધ રાજકોટ શહેર પોલીસે જનજાગૃતિ અર્થે કરેલી કામગીરીની સમિક્ષા બેઠકમાં પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવે કરી હતી. નશીલા પદાર્થો તથા માદક દ્રવ્યોના સેવનની પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે જન જાગૃતિ કાર્યક્રમો મારફત સંબંધિત વિભાગો દ્વારા કરવાની થતી જુદી-જુદી પ્રવૃત્તિઓની ચર્ચા બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી. ઈન્ટરનેટના માધ્યમ થકી માદક દ્રવ્યોનાં સેવનનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે ત્યારે યુવા વર્ગમાં વધુમાં વધુ જાગૃતિ આવે તથા નશાનું સેવન કરતા અટકે અને "Say yes to life, No to Drugs" કહેતા થાય તે માટે જરૂરી તમામ પ્રયત્નો કઈ રીતે કરી શકાય તે માટે આ બેઠકમાં ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા થઈ હતી. પોલીસ વિભાગ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા નશીલા પદાર્થો તથા માદક દ્રવ્યોની કામગીરી, જુદી-જુદી કોલેજો શાળાઓમાં કરવામાં આવેલા અવેરનેસ કાર્યક્રમોની માહિતી પણ આ તકે પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપવામાં આવી હતી.