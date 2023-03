Gujarati News

11th Standard Girl Student Suicide In Dhoraji

હૈયું હચમચાવતી સુસાઇડ નોટ: ધોરાજીમાં ‘પપ્પા આઈ હેટ યુ, મારા આત્માને શાંતિ નહીં મળે, મારા એક એક આંસુનો બદલો લઈશ’ લખી ધો.11ની વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત

ધોરાજીની રોયલ સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં સુસાઇડ નોટ લખી ધો.11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી દિવ્યા રમેશભાઈ ડોડિયા નામની વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. દિવ્યા ડોડીયાએ ગત મોડી રાત્રે હોસ્ટેલના 318 નંબરના રૂમમાં પંખામાં ચૂંદડી બાંધી ગળાફાંસો ખાઈ લીધો હતો. મોડી રાત્રે 12 વાગ્યા પછી આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દોડી ગઈ હતી. પોલીસને દિવ્યાએ લખેલી સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે જેમાં જે લખ્યું છે તે વાંચી સૌ કોઈનું હૈયુ હચમચી જાય તેમ છે. દિવ્યાએ સુસાઇડ નોટમાં લખ્યું છે કે, ‘પપ્પા આઈ હેટ યુ, મારા આત્માને શાંતિ નહીં મળે, મારા એક એક આંસુનો બદલો લઈશ’

સુસાઇડ નોટ શબ્દશઃ

‘પપ્પા, મારા મરવાનું એક જ કારણ છો અને એ છો તમે. તમારાથી મને અતિ નફરત થઈ ગઈ હતી. કેમ કે, તમે મને ક્યારેય પોતાની દીકરી જ નહોતી સમજી. બસ ઓર્ડર અને ગુસ્સો કરતા જ આવડતું. મારા મરવા પાછળ મને એક 'બા' નો અફસોસ છે. જેણે મને મા-બાપ બન્નેનો પ્રેમ આપ્યો. SORRY DADI’

I HATE YOU PAPA

‘મા જ્યારે પણ યાદ કરીશ ત્યારે તારી સાથે હોઈશ. મા મને માફ કરી દેજો કેમ કે, આટલા ટેન્શનમાં હું જીવી શકું તેમ નથી. મા મારી આત્માને ક્યારેય શાંતિ નહીં મળે. મારા એક એક આંસુનો હું બદલો લઈશ.’

દિવ્યાના મૃતદેહને રાતે જ પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો.

દિવ્યાએ લખેલી સુસાઇડ નોટ.

દિવ્યાનો પરિવાર કુતિયાણાનો વતની

દિવ્યાનો પરિવાર કુતિયાણાનો વતની છે. દિવ્યા કુતિયાણાથી ધોરાજી રોયલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરવા માટે આવી હતી. તેમજ દિવ્યા સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં જ રહેતી હતી. બનાવના પગલે ધોરાજી પોલીસનો સ્ટાફ દોડી ગયો હતો. દિવ્યાના પિતા રમેશભાઈ BSFના જવાન રહી ચૂક્યા છે. તેઓ પણ રાતે જ હોસ્ટેલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.

દિવ્યા રોયલ સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતી

પોલીસે સુસાઇડ નોટ કબ્જે કરી તપાસ હાથ ધરી

રૂમમાંથી દિવ્યાએ લખેલી સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. જેમાં પિતા ખૂબ ગુસ્સે થતા હોય પિતાએ ક્યારેય પોતાને દીકરી ગણી ન હોય તેવા શબ્દો સુસાઇડ નોટમાં લખ્યા છે. ઉપરાંત એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે, દિવ્યાએ અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા અડધો કલાક ફોન પર પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરી હતી. હાલ ધોરાજી પોલીસે સુસાઇડ નોટ કબ્જે કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતદેહને સરકારી હોસ્પિટલે પીએમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ઘટનાની જાણ થતા પરિવારજનો રાતે ધોરાજી દોડી આવ્યા હતા.

17 દિવસ પહેલા રાજકોટમાં ધો.12ની વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યો હતો

17 દિવસ પહેલા રાજકોટના સાધુ વાસવાણી રોડ નજીક ખાનગી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ધો.12માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની દેવાંશી સરવૈયાએ ગળેફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેતા અન્ય વિદ્યાર્થિનીઓ આઘાતમાં સરી પડી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દોડી ગઈ હતી. પોલીસને દેવાંશીએ આપઘાત કરતા પહેલાં લખેલી સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી. જેમાં લખ્યું હતું કે, ‘ગુડ બાય એન્ડ સોરી, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ ગમતું નથી, માથું બહુ દુખ્યા કરે છે’.

હોસ્ટેલમાં રહી દિવ્યા અભ્યાસ કરતી હતી.

દેવાંશી જેતપુરના કેરાળી ગામની વતની હતી

દેવાંશી સરવૈયાનાં માતા-પિતા જેતપુરના કેરાળી ગામમાં રહે છે. દેવાંશી અભ્યાસ અર્થે રાજકોટ ખાનગી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી અને ધો.12મા અભ્યાસ કરતી હતી. જોકે, તેણે સુસાઇડ નોટ લખી ગળેફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લેતા હોસ્ટેલમાં રહેતી અન્ય વિદ્યાર્થિનીઓને આઘાત લાગ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ દોડી આવતા દેવાંશીએ લખેલી સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી.

દેવાંશીએ લખેલી સુસાઇડ નોટ અક્ષરશઃ

‘Good Bye and Sorry, મને કાંઈ વાંધો જ નથી, પણ મને નથી ગમતું. માથું બહુ જ દુખ્યા કરે છે. પપ્પા તમે કાંઈ ટેન્શન ન લેતા, Sorry પપ્પા મને માફ કરી દેજો. ભાઈ અને મમ્મી મને માફ કરી દેજો, ભાઈ મમ્મી-પપ્પાનું ધ્યાન રાખજે. Bye I Love you mom and dad and Bhai.’