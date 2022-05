Gujarati News

An Application Was Lodged At The Police Station Against The Former Acting Chancellor Of Patan University For Taking Salary Incorrectly

પૂર્વ અધ્યાપકની રજૂઆત: પાટણ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કાર્યકારી કુલપતિ સામે ખોટી રીતે પગાર લીધો હોવાની પોલીસ મથકે અરજી અપાઇ

પાટણ 17 મિનિટ પહેલા



યુનિ.ના પૂર્વ અધ્યાપકે યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કાર્યકારી કુલપતિ સામે બી ડિવિઝન મથકમાં અરજી આપી

પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી અવાર નવાર વિવાદોમાં ઘેરાયેલી રહી છે. ત્યારે આજે શુક્રવારના રોજ યુનિવર્સિટીનો વધુ એક વિવાદાસ્પદ કિસ્સો બહાર આવ્યો છે. પટેલ હેમંતકુમાર કાંતિલાલ નામના વ્યક્તિ દ્વારા પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે યુનિવર્સિટીના પૂવૅ કાયૅકારી કુલપતિ સામે ખોટી રીતે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકેનો પગાર મેળવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથેની અરજી આપી છે. ઉપરાંત પૂવૅ કાયૅકારી કુલપતિ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી અરજી આપતાં શિક્ષણ જગતમાં મુદ્દો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બનવા પામ્યો છે.

પાટણ શહેરના રાણકીવાવ રોડ પર આવેલી દેવધામ સોસાયટીના બ્લોક નં. 17/18માં રહેતા પટેલ હેમંતકુમાર કાંતિલાલ નામના વ્યક્તિએ HNGUના પૂર્વ કાયૅકારી કુલપતિ અનિલ નાયક દ્વારા યુનિવર્સિટી માંથી ખોટી રીતે પગારની રકમ મેળવી હોવાના આક્ષેપ સાથે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે માટે મુદ્દાસર વણૅન સાથે લેખિત અરજી બી ડિવીઝન પોલીસ મથકમાં આપી છે.

અરજીમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કાયૅકારી કુલપતિ ડો. અનિલ નાયક 11 માસના કરારથી રૂ. 40 હજારના ફિક્સ પગારમાં ધારપુર મેડીકલ કોલેજમાં અધ્યાપક હતા. તેમજ તા. 6 માર્ચ, 2019માં એમણે પાટણ યુનિવર્સિટીમાં ઈન્ચાર્જ કુલપતિનો ચાર્જ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. તેમણે તા. 7 માર્ચ, 2019થી 7 જાન્યુઆરી, 2020 સુધી ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. સરકારે આપેલા નિમણૂંક પત્રમાં સ્પષ્ટ Duties of the office of the Vice Chancellor as incharge Vice- Chancellor એવું સ્પષ્ટ લખેલું હોવા છતાં નાયક કુલપતિના ચાર્જમાં હતા.

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર) નિયમ 47ની જોગવાઈ મુજબ ઉપલી કક્ષાનો ચાર્જ સંભાળવા બદલ 10 ટકા મૂળ પગારમાં ચાર્જ એલાઉન્સ મળે. અર્થાત 40 હજાર ઉપર 4000 હજાર એટલે 44 હજાર થાય. અનિલ નાયક કુલપતિ હોઇ પોતે જ નક્કી કરી ચાર્જને બદલે 24 લાખ 72 હજાર 560 પગાર લીધો છે. તો અગિયાર માસમાં અનિલ નાયક દ્વારા કુલ 20 લાખ 32 હજાર 560 (વીસ લાખ બત્રીસ હજાર પાંચસો સાઈઠ ) રૂપિયા પગાર વધુ લીધો છે.

ત્યારે ચાર્જ એલાઉન્સ વિશે સરકારના તા. 26 ડિસેમ્બર, 2012ના નાણાં વિભાગના પરિપત્ર મુજબ પણ અનિલ નાયકને 10 ટકા ચાર્જ એલાઉન્સ જ મળે. આ અંગે તેમણે 17 સપ્ટેમ્બર, 2019ના રોજ યુનિ.માં રજૂઆત કરી હોવા છતાં યુનિવર્સિટી દ્વારા આજદિન સુધી અનિલ નાયક સામે કોઈ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા. ત્યારે યુનિવર્સિટીનાં પૂર્વ કાયૅકારી કુલપતિ પોતાના લાભ માટે સત્તાનો દુરૂપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરી સરકારી કર્મચારી તરીકે વિશ્વાસઘાત કરી ગુનો કર્યો હોવાનો તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

જેથી પૂર્વ કાયૅકારી કુલપતિ સામે તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તેવી રજૂઆત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ હંગામી અધ્યાપક અને પૂર્વ સેનેટ સભ્ય હેમંતભાઈ પટેલ દ્વારા પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે આપેલી અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.