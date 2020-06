રંગભેદ ખરેખર સમસ્યા કે સહુલત માટેની વ્યવસ્થા?

વોશિંગ્ટન ડીસી સહિત 40 શહેરોમાં કર્ફ્યુ, બે દેખાવકારોના મોત, પાંચ પોલીસ કર્મચારી ઘાયલ

લૂંટ બાદ વોલમાર્ટ, એપલ જેવી કંપનીઓને અમુક જગ્યાએ સ્ટોર બંધ કરવા પડ્યા

રખડતી પ્રજાને મફતનું લૂંટી લેવાની છૂટ મળી ગઈ છે, પગ પર કુહાડી મારી રહ્યા છે આફ્રિકન-અમેરિકન

રેખા પટેલ Jun 02, 2020, 05:17 PM IST Jun 02, 2020, 05:17 PM IST

ડેલાવર. આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ અમેરિકાના ડેલાવરથી રેખા પટેલે દિવ્ય ભાસ્કર માટે લખ્યો છે. રેખા પટેલે ઘણા પુસ્તકો લખ્યા છે અને છેલ્લાં 20 વર્ષથી અનેક મેગેઝિન અને ન્યૂઝપેપર સાથે સંકળાયેલા છે.

‘‘Take what you need, take what you want’’ આ કોઈ દાનવીર કે કોઈ રાજગુરુનું સૂત્ર નથી. હાલ અમેરિકામાં શ્વેત-અશ્વેતના ભેદને લઈને શરુ થયેલા યુદ્ધમાં તોફાનીઓ બંધ દુકાનો તોડીને લુંટફાટ મચાવી આવું બોલી રહ્યા છે. અમેરિકાના સુંદર પાનાંઓ કાળા-ધોળા ધબ્બાઓથી ચિતરાઈ રહ્યા છે. જ્યાં કોઈને ફાયદો નથી. દરેક એક જણને માત્ર નુકશાન છે. ‘અમેરિકામાં હજુ પણ રંગભેદ છે’ની વિચારધારાને આગળ કરીને અત્યારે જે ઉગ્ર દેખાવો અને તોડફોડ થઇ રહી છે તે જોતા નક્કી કરી શકાતું નથી કે આ એજ સુંદર અને સુવ્યવસ્થિત ચાલતો દેશ છે જેને ‘લેન્ડ ઓફ ઓપરચ્યુનિટી કહેવાતો.’

અમેરિકામાં પોલીસના હાથે અશ્વેત નાગરિકના મોત બાદ સમગ્ર દેશમાં ફાટી નીકળેલી હિંસા વધુને વધુ ફેલાઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા મિલિટરી ઉતારવાની ચેતવણી છતાં તોફાનીઓ રોડ પરથી હટવાનુ નામ નથી લેતા. હિંસાના અલગ-અલગ બનાવમાં તોફાનીઓએ 6 પોલીસ કર્મચારીઓ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. પોલીસ કાર્યવાહીમાં બે તોફાનીઓ પણ મોતને ભેટ્યા છે. તોફાનીઓએ અનેક સ્ટોરીમાં તોડફોડ અને લૂંટ પણ ચાલવી હતી. દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનના પગલે વોશિંગ્ટન ડીસી સહિત 40 શહેરોમાં કર્ફ્યુ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.

શું હતી ઘટના?

અમેરિકાના મિનિયાપોલિસમાં 25 મેના રોજ જ્યોર્જ ફ્લોયડ નામના આફ્રિકન-અમેરિકનની ગ્રોસરી સ્ટોરમાં છેતરપિંડી કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન પોલીસ અધિકારી ડેરેક ચોવેને જ્યોર્જ ફ્લોયડને હાથકડી પહેરાવી તેને જમીન પર સૂવડાવી તેની ગરદન પર 8 મિનિટ અને 46 સેકન્ડ સુધી પગ દબાવી રાખ્યો હતો. જેના કારણે શ્વાસ રુંધાવાથી જ્યોર્જ ફ્લોયડનું મોત થયું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વાઈરલ છતાં અશ્વેતો રોષ પ્રગટ કરવા રોડ પર ઉતરી આવ્યા હતા અને જોતજોતામાં હિંસા ફાટી નીકળી હતી.

શ્વેત કે અશ્વેત કોઈના ઉપર થતા અત્યાચાર કે ગેરરિતી અમેરિકામાં ચલાવી લેવાતી નથી. તેનો વિરોધ કરવામાં કંઈજ ખોટું નથી. પરંતુ જે વિરોધથી હાથે કરી પોતાના પગ ઉપર ઘા થતો હોય તો ત્યાં ચોક્કસ વિચારવા થોભી જવું જોઈએ. જે સજાનો જ્યોર્જ હકદાર નહોતો તે તેને મળી છે ખુબ જ દુઃખદ વાત છે. અહી કારણ રંગભેદ છે એ પણ નકારી શકાતું નથી. ઓછાવત્તા અંશે આ બદી હજુ પણ દરેક દેશમાં પ્રવર્તી રહી છે જેમાં અમેરિકા બાકાત નથી.

ઠેર-ઠેર પોલીસ પર હુમલા

અમેરિકાના ઈસ્ટથી લઈને વેસ્ટ કોસ્ટ સુધી હિંસા ફેલાઈ ગઈ છે. તેમાં પણ ન્યુયોર્ક સિટિ, વોશિંગ્ટન, રિવરસાઈડ, સિઅટલ, લુઈસવીલે, એટલાન્ટા વગેરે સ્થળે સ્થિતિ વધારે વણસી છે. લોકોનો ગુસ્સો પોલીસ પર વધુ ફૂટી નીકળ્યો છે. અનેક જગ્યાએ પોલીસ પર હુમલાના બનાવ સામે આવ્યા છે. પોલીસ સ્ટેશનો અને વાહનો પર પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકવામાં આવી રહ્યા છે, અનેક પોલીસની ગાડીઓ આગને હવાલે કરી દેવાઇ છે. સેન્ટ લુઈસમાં ચાર અને લાસ વેગાસમાં બે પોલીસ કર્મચારીઓને દેખાવકારોએ કરેલા હુમલામાં ઈજા પહોંચી છે. જ્યારે ન્યૂયોર્કના બફેલોમાં પોલીસ પર કાર ચડાવી કચડી નાંખવાનો પ્રયત્ન થયો હતો. પોલીસે એટલાન્ટામાં 350, ન્યુયોર્કમાં 200, મિનિસોટાના સેન્ટ પોલમાં 66 સહિત અનેક જગ્યાએ દેખાવકારોની ધરપકડ કરી છે.

અનેક સ્ટોર અને રેસ્ટોરન્ટમાં તોફડોડ-લૂંટફાટ-આગચંપી

અમેરિકાના જુદા-જુદા ભાગમાં તોફાની તત્વોએ સ્ટોર અને રેસ્ટોરન્ટમાં તોફડોડ અને લૂંટફાટ ચાલવી હતી. ન્યૂયોર્ક, એટલાન્ટા, ફિલાડેલ્ફિયા અને મિનિયાપોલિસમાં અનેક જગ્યાએ લૂંટ અને તોડફોટની ઘટના સામે આવી છે. તોફાનીઓ સ્ટોરમાંથી જે વસ્તુ હાથમાં આવી તે લઈને ભાગી રહ્યા છે.

વોલમાર્ટ અને એપલે અનેક જગ્યાએ સ્ટોર બંધ કરી દીધા છે. જ્યારે એમેઝોને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ડિલિવરી બંધ કરી દીધી છે. આ સિવાય અમુક જગ્યાએ મર્સિડિઝ કારના શો રૂમને તોડી અંદર રહેલી નવી કાર્સને પણ તોડી નાખી છે. અમુક લક્ઝુરી બ્રાન્ડના સ્ટોરમાં પણ લૂંટ ચલાવી હતી.

જ્યોર્જ ફ્લોયડના પરિવારની હિંસા ન કરવા અપીલ

જ્યોર્જ ફ્લોયડના પરિવારે વિનંતી કરતા કહ્યું હતું કે, ‘‘અમે જ્યોર્જ માટે ન્યાય ઇચ્છીએ છીએ પરંતુ આવા હિંસક તોફાનો કે સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડશો નહીં. પ્લીઝ શાંતિથી ન્યાય માટે વોટ કરો.’’ તેના ભાઈએ કહ્યું હતું કે, ‘‘આ રીતે મારા ભાઈને ન્યાય નથી મળવાનો અને જોઈતો પણ નથી. આજ દેશમાં પછી તમારે રહેવાનું છે, જેને તમે ખલાસ કરી રહ્યા છો.’’

ગવર્મેન્ટના ડોલર્સ પર લહેર કરતી પ્રજા હિંસામાં સામેલ

અત્યારે કોરોનાના જોખમો લોકોને નથી નડી રહ્યા. આ પ્રજા કામ કરવાનું થાય ત્યારે બહાના હેઠળ ઘરે રહી બેરોજગારી દાખલ કરી ગવર્મેન્ટના ડોલર્સ ઉપર લહેર કરતી હતી. આજે એ જ એક સાથે રસ્તાઓ ઉપર ઉતરીને તોફાનો કરી રહી છે. આ તોફાનોમાં વધારે યુવાનો સામેલ છે. જોઇને નવાઈ લાગે કે જેને નવા વિચારો નવી સોચ માનીએ તેમની સમજ આવી ટૂંકી! કોરોનાને કારણે બધા જ ધંધા અને આવક બંધ થયેલી પ્રજા બધું નોર્મલ થઇ જાય તેવી આશામાં બેઠી હતી, ત્યાં એક નવી ઉપાધી આવીને ઉભી રહી. કેટલાકને બધું બરાબર થયા પછી પણ કેટલાકની આવક શરુ નહીં થાય કારણ તેઓ મિલકતથી સાવ ખલાસ થઇ ગયા છે.

પોતાના જ પગ પર કુહાડી મારી રહ્યા છે આફ્રિકન-અમેરિકન

તોફાનીઓ સરકારે આપેલાં ડોલર્સ હજુ પણ ખિસ્સામાં લઈને ફરે છે. જલસા કરે છે. જેઓને ટેક્સ ભરવાની પણ કોઈ ચિંતા નથી. ફૂડ સ્ટેમ્પ ઉપર જીવનારી પ્રજા જ વધારે કરીને આ તોફાનોમાં સામેલ છે તેમ કહેવામાં હું જરાય ખોટી નહીં પડું. વર્ષોથી ફૂડ સ્ટેમ્પ અને બેરોજગારીના બદલામાં ગવર્મેન્ટ ડોલર્સ ચુકવતી રહી ત્યારે શ્વેત-અશ્વેત અલગ નાં પડ્યા અને એક બનાવમાં અમેરિકામાં જાણે આફ્રિકન-અમેરિકન ઉપર જુલમ થઇ રહ્યો છે તેવું માની પોતાના જ પગ ઉપર કુહાડી મારવા તૈયાર થઇ ગયા છે.

રખડતી પ્રજાને મફતનું લૂંટી લેવાની છૂટ મળી ગઈ છે

આ હિંસાથી માત્ર ભારતીઓ કે અમેરિકનોને આર્થિક નુકશાન થશે એવું નથી, આફ્રિકન-અમેરિકનોના બિઝનેસ પણ તૂટી રહ્યા છે. કોઈ પણ કારણ હોય પરંતુ આજે અમેરિકાની છબી બગડી રહી છે. ઠેર-ઠેર દિવાલો ઉપર ચિતરામણ, રસ્તાઓ ઉપર કચરા અને કાચના ઢેર લગાવી દેવાયા છે. અફડાતફડી કરતા વીડિયો જ્યારે જોવામાં આવે છે ત્યારે દુ:ખ અને ગુસ્સો એકસાથે ઉભરાઈ આવે. એક માત્ર વ્યક્તિ ઉપર થયેલા અત્યાચારનો બદલો લેવા માટે શરુ કરાયેલા વિરોધને પગલે આ લૂંટ કરનારા કે રખડતી પ્રજાને મફતનું લૂંટી લેવાની છૂટ મળી ગઈ છે. આ બધું કરનારો વર્ગ સાવ જુદો ડ્રગ અને રખડેલ અને અધકચરા વિચાર વાળી પ્રજા છે, જેમાં યુવાનિયા વધુ છે, જે જોઇને ડર સાથે ગુસ્સો આવે છે.

અત્યારે પોલીસ પણ વધારે કશું કરી શકે તેન નથી કારણ કે હિંસા ભડકી જવાની બીક છે. છતાં તેઓ બને તેટલું ધૈર્ય રાખી કામ કરવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. જો આની હદ આવી જશે તો કદાચ વધારે મોત થઇ શકે તેવી બીક રહેલી છે.