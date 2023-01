Gujarati News

Local

Gujarat

Not One Or Two 10 Bogus Doctors Caught From This Area Of Ahmedabad, In Which Districts Is The Rain Forecast Today?

ગુજરાત મોર્નિંગ બુલેટિન: અમદાવાદના આ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયા એક-બે નહીં 10 બોગસ ડોક્ટર, આજે કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી?

વ્યાજખોરોની ખેર નથી

અમદાવાદમાં વ્યાજખોરોના આતંકને ડામવા શુક્રવારે શાહીબાગ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે પોલીસનો મેગા લોકદરબાર યોજાયો હતો. જેમાં વ્યાજખોરીનો ભોગ બનનારા અરજદારો મોટી સંખ્યામાં લોકદરબારમાં આવ્યા હતા.ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ લોકદરબારમાં પહોંચ્યા હતા. અને લોકોની વ્યથા સાંભળી હતી.સાથે અમદાવાદ પોલીસ 'MAY WE HELP YOU' નામથી નવી યોજના શરૂ કરશે. આ નવી યોજનામાં પોલીસ સ્ટ્રીટ વેન્ડરને પડતી મુશ્કેલીનું ધ્યાન રાખશે. પોલીસ અને કોર્પોરેશન મળીને લોકોને લોન અપાવશે.

ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવા કૉંગ્રેસની માગ

ગુજરાત કૉંગ્રેસે ખેડૂતોને દિવસે વીજળી પૂરી પાડવા મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી માગણી કરી છે. ગુજરાત કૉંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ આ પત્ર લખ્યો છે. પત્રમાં તેમણે લખ્યું કે સમગ્ર ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે જેની સીધી અસર માનવજીવન પર પડી રહી છે. પ્રવક્તા દોશીએ આગળ લખ્યું છે કે, કાતિલ ઠંડીને કારણે રાજ્યના લાખો ખેડૂતો રાત્રે ખેતરમાં વ્યાપક પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે અનેક ખેડૂત આગેવાનો અને કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી પણ ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપી કાતિલ ઠંડીમાંથી બચાવવા માંગ આપની સમક્ષ કરી રહ્યા છીએ.

સિમેન્ટ ભરેલી ટ્રકમાં આગ ભભૂકી

અમરેલીના રાજુલા પાસેથી પસાર થતા ભાવનગર-સોમનાથ હાઈવે પર મજાદર વિકટર ગામ પાસે સિમેન્ટ ભરેલી ટ્રક સળગી ઉઠી હતી. ટ્રકમાં આગ લાગતા જ ડ્રાઈવર કૂદી ગયો હતો જેના કારણે તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ઘટનાના પગલે પીપાવાવ મરીન પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચ્યું હતું. અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો.

હવામાન વિભાગની આગાહી

રાજ્યમાં ઠંડી-માવઠાને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. આજે કેટલીક જગ્યાએ કમોસમી વરસાદને આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી પડી શકે છે. બનાસકાંઠા,પાટણ,ખેડામાં તેમજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ અને મહીસાગર, દાહોદમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના છે. ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવના છે. પવનોની ગતી ઉત્તર પૂર્વીય જોવા મળશે તેમજ કમોસમી વરસાદ પડે તો પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશ.

અમદાવાદમાં 10 બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયા

અમદાવાદ શહેરના છેવાડે આવેલા લાંભા વિસ્તારમાંથી બોગસ ડોક્ટરો ઝડપાયા છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા એક જ દિવસમાં 10 જેટલા બોગસ ડૉક્ટરો ઝડપી તેમની સામે કાર્યવાહી કરી છે. લાંભા વિસ્તારમાં રંગોલીનગર, હાઈફાઈ ચાર રસ્તા, લક્ષ્મીનગર જેવા વિસ્તારમાં ડીગ્રી વગર બોગસ ડોક્ટરો પ્રેક્ટિસ કરી અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. જેના આધારે ચેકિંગ કરવામાં આવતા 10 જેટલા ડોક્ટરો ઝડપાયા હતા. તમામની સામે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરી અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે.

ફૂલો જોવા કાશ્મીર નહીં જવું પડે

કોસમોસ વેલી ગાર્ડન જોવા માટે હવે અમદાવાદીઓએ કાશ્મીરના શાલીમાર ગાર્ડનમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં, કારણ કે સૌપ્રથમવાર અમદાવાદમાં પ્રકારના ફ્લાવર પ્લાન્ટ એવા કોસમોસ વેલી ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યો છે. શહેરના નવા નરોડા વિસ્તારમાં ફોર્ચ્યુન સર્કલ નજીક સત્વ ગેલેક્સી ફ્લેટ પાસે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બગીચા વિભાગ દ્વારા આ ગાર્ડન તૈયાર કરવા આવ્યો છે. સિઝનલ ફૂલ એવા કોસમોસ છોડ જેમાં ફૂલ એક જ હોય કલર અલગ હોય છે. લોકો પાવર વેલીનો આનંદ મેળવી શકે તેના માટે થઈ અને આ સિઝનલ ફ્લાવર વેલી બનાવવામાં આવી છે. આગામી મહિને આ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડનનું ઉદઘાટન કરવામાં આવશે અને નાગરિકો આ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડનની મજા માણી શકશે.

જવાનીમાં કરેલી હત્યાની ઘડપણમાં સજા

કહેવાય છે ને કે ભગવાન કે યહાં દેર હૈ, અંધેર નહીં..અને કાનૂન કે હાથ લંબે હોતે હૈ.. આ વાતને સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસે ફરી એક વખત સાબિત કરી બતાવી છે. ગમે તેટલા શાતિર આરોપી ગુનો કરીને ભલે નાસી જવામાં સફળ રહે, પરંતુ પોલીસ તેના સુધી ક્યારેક ને ક્યારેક તો પહોંચી જ જાય છે. આવો જ એક કિસ્સો સુરતમાં બન્યો છે. વર્ષ 1995માં પાંડેસરામાં થયેલી હત્યાનો ભેદ 28 વર્ષ બાદ ઉકેલાયો છે. હત્યા કરી નાસી છૂટેલા આરોપીને 28 વર્ષ બાદ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ આરોપીને ઝડપવા માટે પોલીસે પણ વર્ષોની મહેતન બાદ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી સતત વોચ રાખીને કેરળથી આરોપીને ઝડપી લીધો છે.