Celebrating Republic Day Across The State, How Did The Scam Happen In The Name Of Housing Scheme In Rajkot?

ગુજરાત ઈવનિંગ ન્યૂઝ બુલેટિન: રાજ્યભરમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી, રાજકોટમાં આવાસ યોજનાના નામે કેવી રીતે થઈ છેતરપિંડી?

251 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે તિરંગાયાત્રા

રાજકોટમાં ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે 251 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે બાલભવનથી રામનાથપરા સુધી તિરંગામય યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું બાલભવનના મુખ્ય ગેટ પાસેથી યાત્રાનું પ્રસ્થાન થયું. એ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી રામનાથપરા ખાતે સમાપન થયું હતું. આ યાત્રાનું મુખ્ય આકર્ષણ ભારત માતાનો ફલોટ, શહીદ કુટીર તથા 251 ફુટ લંબાઈ ધરાવતો રાષ્ટ્રધ્વજ હતું. નોંધનીય છે કે આ કાર્યક્રમમાં ભારત માતાનું કુમકુમ, ફૂલ દ્વારા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.

26 જાન્યુઆરીની અનોખી ઉજવણી

26 જાન્યુઆરીની અમદાવાદમાં અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મર્સિડીઝ, ઓડી જેવી કાર ખરીદવાનું લોકોનું સપનું હોય છે. ત્યારે લોકોની ડ્રીમ કારમાં આજે એક સંસ્થા દ્વારા અનાથ બાળકોને રાઈડ કરાવીને 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બાળકોને રાઈડ કરાવ્યા બાદ સન્માનપૂર્વક જમાડવામાં પણ આવ્યા હતા. અમદાવાદમાં તાજેતરમાં બીગ બોય ટોયઝ નામનો શોરૂમ શરૂ થયો છે. આ શોરૂમમાં કરોડો રૂપિયાની કારની ખરીદ વેચાણ થાય છે. સામાન્ય દિવસમાં પણ આ શો રૂમની બહાર કાર જોવા માટે લોકોના ટોળા ઉમટતા હોય છે. ત્યારે કંપની તથા સામાજિક સંસ્થા દ્વારા સાથે મળીને અનાથ બાળકોને આજે ઓડી અને મર્સિડીઝ સહિતની ઓપન કારમાં અમદાવાદની રાઈડ કરાવવામાં આવી હતી.

સ્ટંટ દરમિયાન બાઇક સ્લિપ, LIVE દૃશ્યો

રાજકોટ સહિત હાલ દેશભરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની દબદબાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી દરમિયાન મહિલા પોલીસ દ્વારા મોટરસાઇકલ પર કરતબ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્ટંટ દરમિયાન અચાનક મહિલા પોલીસનું બાઈક સ્લિપ થઈ ગયું હતું. એને પગલે તરત પોલીસકર્મીઓ તેમની સહાયતા કરવા એકઠા થયા હતા, જોકે સદનસીબે મહિલાને કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી.

પતિના ત્રાસથી પત્નીનો આપઘાત

સુરતના લિંબાયત પરવત ગામ વિસ્તારમાં પતિના ત્રાસના કારણે પત્નીએ ઘરમાં જ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધા આવવાની ઘટના સામે આવી છે. આપઘાત પહેલા પત્નીએ પોતાના ડાબા હાથ પર હિન્દીમાં 'પતિ મુજે પરેશાન કરતા હૈ. લખાણ લખી સાથે પતિ ત્રાસ આપતા' હોવાનું લખાણ લખી આપઘાત કરી લીધો હતો. મહિલાએ આપઘાત કરતા બે સંતાનોએ માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. ત્યારે આ અંગે મહિલાના પરિવારજનોએ પતિ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેને આધારે પોલીસે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

દારૂ છુપવવા રોજ રોજ નવા કીમિયા!

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરવા માટે અને પોલીસની બાજ નજરથી બચવા માટે બુટલેગરો કાયમી અવનવા કિમીયા અપનાવતા હોય છે. જો કે પોલીસ પણ બુટલેગરોના નવા કિમીયાઓનો પર્દાફાશ કરવા કાયમી કટિબધ્ધતા સાથે કામગીરી કરી રહી છે. ત્યારે વધુ એક વખત સંઘ પ્રદેશ દિવના વણાંકબારામાંથી વિદેશી દારૂ ભરીને મચ્છી ભરેલા કેરેટની અંદર છુપાવીને વેરાવળના બુટલેગરને આપવા આવી રહેલો દારૂ ઝડપાયો. ત્યારે રસ્તામાં પ્રાંચી નજીક બોલેરો કાર સાથે ધામળેજના બુટલેગરને એલસીબીની ટીમે ઝડપી પાડયો હતો. બોલેરોમાં મચ્છીના કેરેટમાં મચ્છીના જથ્થાની નીચે છુપાવેલ 25 હજારની કિંમતની 36 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલો જપ્ત કરી ગુનો નોંધી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આવાસ યોજનાને નામે છેતરપિંડી

રાજકોટમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ક્વાર્ટર્સ આપવાની લાલચ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનારા અમિત ભાવસિંગભાઈ ચૌહાણ નામના શખ્સની ભક્તિનગર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે રવિશંકરભાઈ ગૌતમ નામના ફરિયાદીની ફરિયાદ આધારે અમિત ચૌહાણ વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 406, 420, 465, 468, 471, 472, 474 મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.આ અંગે રવિશંકરભાઈ ગૌતમએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, પોતે પોતાના માટે ક્વાર્ટર શોધી રહ્યા હતા જે દરમિયાન તેમને આરોપી અમિત ચૌહાણ સાથે સંપર્ક થયો હતો. અમિત ચૌહાણ એ તેમને વિશ્વાસમાં લઈ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસ યોજનાના ક્વાટર્સ અપાવી દેશે તેવું જણાવ્યું હતું. જે પેટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કટકે કટકે ભરવાના થતા રૂપિયા 90,000 લઈ તે રૂપિયાના બદલામાં આવાસના ક્વાર્ટર્સનું અરજી ફોર્મ સ્વીકાર્યાનું રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો સ્ટેમ્પ લગાડી ફોર્મ સ્વીકારનાર તરીકેની સહી પણ કરી આપી હતી.

'MAY WE HELP YOU'

ગુજરાતભરમાં પોલીસ દ્વારા વ્યાજખોરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. એવામાં અમદાવાદમાં વ્યાજખોરોના આતંકને ડામવા શહેર પોલીસે નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે.અમદાવાદ પોલીસ 'MAY WE HELP YOU' નામથી નવી યોજના શરૂ કરશે. આ નવી યોજનામાં પોલીસ સ્ટ્રીટ વેન્ડરને પડતી મુશ્કેલીનું ધ્યાન રાખશે. પોલીસ અને કોર્પોરેશન મળીને લોકોને લોન અપાવશે. પોલીસ દ્વારા લોકોને ખાનગી બેંક પાસેથી લોન અપાવવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ 28થી 30 જાન્યુઆરી સુધી ચલાવવામાં આવશે.