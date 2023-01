Gujarati News

Gujarat

ગુજરાત મોર્નિંગ ન્યૂઝ બુલેટિન: હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ કયા જિલ્લાના ખેડૂતોની વધી શકે મુશ્કેલીઓ? સુરતમાં કારનો શોરૂમ બન્યો અગન ગોળો!

સુરતમાં કારનો શો રૂમ બન્યો આગનો ગોળો

સુરતના ઉધના વિસ્તારના હ્યુન્ડાઇ કંપનીના શો રૂમમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. શોરૂમમાં રહેલા નવા વાહનોમાં આગ લાગી જેના પગલે આજુબાજુના વિસ્તારોમાં નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. સુરત ફાયર વિભાગનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. અને મોડી રાત્રે આગ પર કાબુ મેળવાયો. ઘણી કારો બળી હોવાની સંભાવના સેવાઈ રહી છે.

ઠંડી-વરસાદનો ડબલ ડોઝ

ગુજરાતમાં ઠંડીના માહોલ વચ્ચે હવે હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે 28 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે. મહત્વનું છે કે, આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે.

ત્રિપલ અકસ્માતમાં ઈકોનું કચ્ચરઘાણ

અરવલ્લીના ધનસુરા વડાગામની વચ્ચે પાંચકુહાડા નજીક આવેલા બોરવાઈ ગામ પાસે એક ત્રિપલ અકસ્માતની ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં ડમ્પર ટ્રક અને એસટી બસ બંને સામ સામે ભટકાયા હતા. એસટી બસ અમદાવાદથી ધમ્બોલા મોડાસા તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી. બંને વચ્ચેના અકસ્માતમાં પાછળ આવી રહેલી ઈકો કાર પણ બસ સાથે પાછળથી ભટકાઈ હતી અને ઈકો અને ડમ્પરની વચ્ચે બસ આવી ગઈ હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો હતો. બસમાં સવાર મુસાફરોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ હતી. આ તરફ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. બનાવ સંદર્ભે પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

'MAY WE HELP YOU'

ગુજરાતભરમાં પોલીસ દ્વારા વ્યાજખોરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. એવામાં અમદાવાદમાં વ્યાજખોરોના આતંકને ડામવા શહેર પોલીસે નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે.અમદાવાદ પોલીસ 'MAY WE HELP YOU' નામથી નવી યોજના શરૂ કરશે. આ નવી યોજનામાં પોલીસ સ્ટ્રીટ વેન્ડરને પડતી મુશ્કેલીનું ધ્યાન રાખશે. પોલીસ અને કોર્પોરેશન મળીને લોકોને લોન અપાવશે. પોલીસ દ્વારા લોકોને ખાનગી બેંક પાસેથી લોન અપાવવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ 28થી 30 જાન્યુઆરી સુધી ચલાવવામાં આવશે.

દારૂ છુપવવા રોજ રોજ નવા કીમિયા!

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરવા માટે અને પોલીસની બાજ નજરથી બચવા માટે બુટલેગરો કાયમી અવનવા કિમીયા અપનાવતા હોય છે. જો કે પોલીસ પણ બુટલેગરોના નવા કિમીયાઓનો પર્દાફાશ કરવા કાયમી કટિબધ્ધતા સાથે કામગીરી કરી રહી છે. ત્યારે વધુ એક વખત સંઘ પ્રદેશ દિવના વણાંકબારામાંથી વિદેશી દારૂ ભરીને મચ્છી ભરેલા કેરેટની અંદર છુપાવીને વેરાવળના બુટલેગરને આપવા આવી રહેલો દારૂ ઝડપાયો. ત્યારે રસ્તામાં પ્રાંચી નજીક બોલેરો કાર સાથે ધામળેજના બુટલેગરને એલસીબીની ટીમે ઝડપી પાડયો હતો. બોલેરોમાં મચ્છીના કેરેટમાં મચ્છીના જથ્થાની નીચે છુપાવેલ 25 હજારની કિંમતની 36 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલો જપ્ત કરી ગુનો નોંધી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પતિના ત્રાસથી પત્નીનો આપઘાત

સુરતના લિંબાયત પરવત ગામ વિસ્તારમાં પતિના ત્રાસના કારણે પત્નીએ ઘરમાં જ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધા આવવાની ઘટના સામે આવી છે. આપઘાત પહેલા પત્નીએ પોતાના ડાબા હાથ પર હિન્દીમાં 'પતિ મુજે પરેશાન કરતા હૈ. લખાણ લખી સાથે પતિ ત્રાસ આપતા' હોવાનું લખાણ લખી આપઘાત કરી લીધો હતો. મહિલાએ આપઘાત કરતા બે સંતાનોએ માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. ત્યારે આ અંગે મહિલાના પરિવારજનોએ પતિ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેને આધારે પોલીસે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

આવાસ યોજનાને નામે છેતરપિંડી

રાજકોટમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ક્વાર્ટર્સ આપવાની લાલચ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનારા અમિત ભાવસિંગભાઈ ચૌહાણ નામના શખ્સની ભક્તિનગર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે રવિશંકરભાઈ ગૌતમ નામના ફરિયાદીની ફરિયાદ આધારે અમિત ચૌહાણ વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 406, 420, 465, 468, 471, 472, 474 મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.આ અંગે રવિશંકરભાઈ ગૌતમએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, પોતે પોતાના માટે ક્વાર્ટર શોધી રહ્યા હતા જે દરમિયાન તેમને આરોપી અમિત ચૌહાણ સાથે સંપર્ક થયો હતો. અમિત ચૌહાણ એ તેમને વિશ્વાસમાં લઈ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસ યોજનાના ક્વાટર્સ અપાવી દેશે તેવું જણાવ્યું હતું. જે પેટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કટકે કટકે ભરવાના થતા રૂપિયા 90,000 લઈ તે રૂપિયાના બદલામાં આવાસના ક્વાર્ટર્સનું અરજી ફોર્મ સ્વીકાર્યાનું રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો સ્ટેમ્પ લગાડી ફોર્મ સ્વીકારનાર તરીકેની સહી પણ કરી આપી હતી.