Why Did The Police Allow The Diary Of The Girl To Be Read By Two People Of The Organization, Why Did They Ask Them To Read The Last Two three Pages Carefully? Question Raised By The Victim's Mother

વડોદરા ગેંગરેપ-આપઘાત કેસ: પોલીસે યુવતીની ડાયરી કેમ સંસ્થાના બે લોકોને વાંચવા આપી, છેલ્લા બે-ત્રણ પેજ ધ્યાનથી વાંચવા શા માટે કહ્યું? પીડિતાની માતાએ ઉઠાવ્યો સવાલ

પોલીસ આવી ત્યારે સંસ્થાના પલ્લવીબેન અને મેહુલભાઈ જવા માટે ઉતવાળ કરતા હતા

ડાયરીમાં શું લખ્યું છે તેવું પૂછતા પલ્લવીબેન બધુ નોર્મલ છે તેમ જ કહેતા રહ્યાં: પીડિતાની માતા

વડોદરામાં ગેંગરેપનો ભોગ બનેલી અને વલસાડ રેલવે સ્ટેશને ગુજરાત ક્વિનના કોચમાંથી ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવેલી યુવતીના કેસમાં એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા તેની માતા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યાં છે. ગઇકાલે યુવતીની માતાએ પીડિતા દ્વારા ટ્રેનમાંથી કરવામાં આવેલા મારું કિડનેપ થયું છે, મને મારી નાખશે, પ્લીઝ બચાવી લો... મેસેજનો ઘટસ્ફોટ દિવ્યભાસ્કર પાસે કર્યા બાદ આજે વધુ એક ધડાકો કર્યો છે. જેમાં તપાસ માટે આવેલી પોલીસે યુવતીની ડાયરી શા માટે સંસ્થાના બે લોકોને વંચાવી અને પોલીસે છેલ્લા બે પેજ ધ્યાનથી વાંચવા શા માટે કહ્યું તેવા સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

પોલીસે સંસ્થાવાળાને ડાયરી વાંચવા આપી

પીડિતાની માતાએ જણાવ્યું કે, પાંચ નવેમ્બરે OASIS સંસ્થાના પલ્લવીબેન અને મેહુલભાઇ સાથે ઘણા લોકો આવ્યા હતા. જ્યારે પોલીસ તપાસ કરવા માટે અહીંયા આવી એની જાણ તેમને થઇ તો તે લોકો જવા માટે ઉતાવળ કરતા હતા. તો મે એમને કહ્યું કે તમે પોલીસને મળીને જાઓ. તો સંસ્થાના લોકોએ મને કહ્યું કે અમે પોલીસના સતત સંપર્કમાં છીએ અમે તેમને નીચે મળી લઈશુ. જ્યારે પોલીસ ઉપર આવી તો મે એમને કહ્યું કે, સંસ્થાવાળા લોકો સાથે મુલાકાત થઇ? તો પોલીસે ના પાડી અને તેમને બોલાવવા કહ્યું. ત્યાબાદ તેમને બોલાવીને પોલીસે તેમને ડાયરી વાંચવા આપી.

પીડિતાની માતા

પોલીસને લઇને નીચે જતા રહ્યાં

સંસ્થાના પલ્લવીબેન ડાયરી વાંચતાં હતા, ત્યારે હું પુછતી કે શુ લખેલુ છે? તો એ લોકો એમ કહેતા કે બધુ નોર્મલી છે. યુવતીએ જે લખ્યું છે તે તેના મનની ઉપજ છે. જ્યારે છેલ્લા બે ત્રણ પાના ધ્યાન દઇને વાંચવા પોલીસે કહેતાં તેમણે વાંચ્યું. તો મે પુછ્યું કે પલ્લવીબેન આમાં શુ લખેલું છે? તો ફરી બધુ નોર્મલી છે. તેમ કહીને પોલીસને લઇને નીચે જતાં રહ્યાં. ત્યાં જઇને શુ વાત કરી તેની મને કંઇજ જાણ નથી. મને એવુ લાગતું હતું કે સંસ્થાના લોકો પોલીસને મળવા નહોતા માંગતાં.

મારી દીકરી આત્મહત્યા કરી જ ન શકે

વધુમાં યુવતીની માતાએ જણાવ્યું હતું કે, ડાયરી અને મેસેજ પરથી મને એમ લાગે છે કે, મારી દીકરીએ આત્મહત્યા નથી કરી. એનો કોઇ પીછો કરતું હતુ અને એણે જ મારી દીકરીને આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરી છે એવી મને શંકા છે. હજુ પણ અમારા સુધી એફએસએલ રિપોર્ટ નથી પહોંચ્યા એટલે અમને શંકા જાય છે કે તેને જબરદસ્તી મરવા માટે મજબૂર કરી છે. મારી દીકરી આત્મહત્યા કરી જ ન શકે.

પીડિતાએ સંસ્થાને કહ્યું હતું, મારે આ શહેરમાં નથી રહેવું

યુવતીની માતાએ ભારે હૈયે જણાવ્યું હતું કે, ડાયરીમાં મારી દીકરીએ લખ્યું હતું કે, 'મે સંસ્થાને વાત કરી કે મારી પાસે અત્યારે 10 રૂપિયા જ છે, મારે આ શહેરમાં નથી

રહેવું. હું એકલતાં અનુભવું છું, મને એવું લાગે છે કે આ દુનિયામાં હુ એકલી જ છું મારૂ કોઇ નથી. આખી રાત હું એકલા વિચાર કરતાં કરતાં પીલોને પકડીને રડતી, વારંવાર મોઢુ ધોતી રહી..' યુવતીની માતાએ જણાવ્યું કે, મારી દીકરીએ સંસ્થાવાળાને દરખાસ્ત કરી તો પણ સંસ્થાવાળાએ કેમ મારી દીકરીને સાથ ન આપ્યો? આ સવાલ પીડિતાની માતાને કોરી ખાય છે.

યુવતીએ જીવ બચાવવા કરેલા છેલ્લા મેસેજની અક્ષરસઃ વિગતો

રાત્રે 11.31 વાગ્યે કરેલા વ્હોટ્સએપ મેસેજમાં યુવતીએ લખ્યું છે કે “Sorry Sanjivbhai, Pl save me. out for MHE work, he follow me from NVS. Want to kill anyhow. I cant call in train… get phone somehow... parents dont know anything. I Kidnapped. I am in washroom now Gonna kill Pl call waiting..” (સોરી સંજીવભાઈ, પ્લીઝ મને બચાવી લો. હું કામ માટે મહારાષ્ટ્ર જતી હતી, તેઓ મારો નવસારીથી પીછો કરી રહ્યા છે. તેમનો ઈરાદો ગમે તે રીતે મને જાનથી મારી નાખવાનો છે. હું ટ્રેનમાં છું એટલે કોલ નથી કરી શકતી.. જેમ-તેમ કરીને મારો ફોન મેળવ્યો છે... મારાં માતા-પિતા તો કશું જાણતાં જ નથી. મારું અપહરણ થયું છે. હું અત્યારે વોશરૂમમમાં છું અને તે લોકો મને મારી નાખશે. પ્લીઝ કોલ કરશો... રાહ જોઉં છું..)