"Who Knows What The Oasis Organization In Vadodara Has Taught Me That My Daughter Does Not Want To Be With Us ..."

આજીજી કરે છે પિતા, દીકરી હવે તો ઘરે આવ: 'કોણ જાણે વડોદરાની ઓએસિસ સંસ્થાવાળાઓએ શું શીખવ્યું છેકે, મારી દીકરી અમારી સાથે રહેવા જ માગતી નથી...'

દીકરી ત્રણ વર્ષથી આ સંસ્થા સાથે જોડાયેલી છે

છ મહિનાથી પોતાની દીકરીને ઘરે પાછી લાવવા પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે

'કોણ જાણે સંસ્થાવાળાઓએ શું શીખવ્યું છેકે, મારી દીકરી અમારી સાથે રહેવા જ માગતી નથી...' આ શબ્દો નવસારીની એક યુવતી જે વડોદરાની ઓએસિસ સંસ્થા સાથે જોડાયેલી છે અને વડોદરા દુષ્કર્મ-આપઘાત કેસમાં મહત્વની કડી માનવામાં આવી રહી છે તે યુવતીના પિતાના છે. તેમની દીકરી ત્રણ વર્ષથી આ સંસ્થા સાથે જોડાઈ છે અને પિતા છેલ્લા છ મહિનાથી પોતાની દીકરીને ઘરે પાછી લાવવા પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે પરંતુ તે આવવા તૈયાર નથી.

અમારી દીકરી અમારી સાથે રહેવાની ના પાડે છે

યુવતીના પિતાએ જણાવ્યું છેકે, મારી દીકરી ત્રણ વર્ષથી ત્યાં છે. છ મહિના પહેલાથી પ્રયત્ન કરતા હતા કે એ પાછી આવી જાય પણ સંસ્થાના કારણે અમારી દીકરી આવી શકી નથી. ખબર નહીં કે તેને શું થઇ ગયું અહી આવે તો ખરી પણ અમારી સાથે રહેવાની ના પાડે છે. મારે આગળનું ભવિષ્ય ત્યાં રહીને જ કરીશ. ત્યાં એ લોકો બાળકોને કેવું શીખવે છે એ ખબર નથી. અમે શીખવ્યું હતું કે માતા-પિતા કહે તેમ કરવું પરંતુ અત્યારે તો અમારી દીકરી બિલકૂલ ના પાડે છેકે હું અહી તો નહીં જ આવું.

નવસારીમાંથી ઘણા માતા-પિતા પોતાની દીકરીને પાછી લાવવા માગે છે

તેમણે વધુંમાં જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થાવાળાઓએ તેમનું બ્રેઇનવોશ કરી નાંખ્યું હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે. અમે દીકરીને ઘણી સમજાવી પણ એ આવવા તૈયાર નથી, કંઇ કામકાજ હશે તો આવીશ, પણ તમારી સાથે રહીશ તો નહીં જ. હું એકલો એવો પિતા નથી. નવસારીમાંથી ઘણા મા-બાપ એવા છે જે પોતાની દીકરીને બોલાવવા ઇચ્છે પણ કોઇપણ દીકરી આવવા તૈયાર નથી. આ કેસ બન્યા પછી અમે તેનો સંપર્ક કર્યો નથી. પણ અમે સાંભળ્યું છેકે જ્યાં સુધી આ મામલો શાંત નહીં થાય ત્યાં સુધી આવી નહીં શકે. અમારી દીકરી આવી જાય તો અમારી માટે ખૂબ સારી વાત છે.

વડોદરા ગેંગરેપ-આપઘાત કેસઃ આખી રાત ઓશિકું પકડીને રડતી રહી

વડોદરામાં ગેંગરેપ બાદ વલસાડમાં આપઘાત કરનાર યુવતીની માતાએ ભારે હૈયે જણાવ્યું હતું કે, ડાયરીમાં મારી દીકરીએ લખ્યું હતું કે, 'મે સંસ્થાને વાત કરી કે મારી પાસે અત્યારે 10 રૂપિયા જ છે, મારે આ શહેરમાં નથી રહેવું. હું એકલતાં અનુભવું છું, મને એવું લાગે છે કે આ દુનિયામાં હુ એકલી જ છું મારૂ કોઇ નથી. આખી રાત હું એકલા વિચાર કરતાં કરતાં પીલોને પકડીને રડતી, વારંવાર મોઢુ ધોતી રહી..' યુવતીની માતાએ જણાવ્યું કે, મારી દીકરીએ સંસ્થાવાળાને દરખાસ્ત કરી તો પણ સંસ્થાવાળાએ કેમ મારી દીકરીને સાથ ન આપ્યો? આ સવાલ પીડિતાની માતાને કોરી ખાય છે.

પોલીસે સંસ્થાવાળાને ડાયરી વાંચવા આપી

પીડિતાની માતાએ જણાવ્યું કે, પાંચ નવેમ્બરે OASIS સંસ્થાના પલ્લવીબેન અને મેહુલભાઇ સાથે ઘણા લોકો આવ્યા હતા. જ્યારે પોલીસ તપાસ કરવા માટે અહીંયા આવી એની જાણ તેમને થઇ તો તે લોકો જવા માટે ઉતાવળ કરતા હતા. તો મે એમને કહ્યું કે તમે પોલીસને મળીને જાઓ. તો સંસ્થાના લોકોએ મને કહ્યું કે અમે પોલીસના સતત સંપર્કમાં છીએ અમે તેમને નીચે મળી લઈશુ. જ્યારે પોલીસ ઉપર આવી તો મે એમને કહ્યું કે, સંસ્થાવાળા લોકો સાથે મુલાકાત થઇ? તો પોલીસે ના પાડી અને તેમને બોલાવવા કહ્યું. ત્યાબાદ તેમને બોલાવીને પોલીસે તેમને ડાયરી વાંચવા આપી.

પોલીસને લઇને નીચે જતા રહ્યાં

સંસ્થાના પલ્લવીબેન ડાયરી વાંચતાં હતા, ત્યારે હું પુછતી કે શુ લખેલુ છે? તો એ લોકો એમ કહેતા કે બધુ નોર્મલી છે. યુવતીએ જે લખ્યું છે તે તેના મનની ઉપજ છે. જ્યારે છેલ્લા બે ત્રણ પાના ધ્યાન દઇને વાંચવા પોલીસે કહેતાં તેમણે વાંચ્યું. તો મે પુછ્યું કે પલ્લવીબેન આમાં શુ લખેલું છે? તો ફરી બધુ નોર્મલી છે. તેમ કહીને પોલીસને લઇને નીચે જતાં રહ્યાં. ત્યાં જઇને શુ વાત કરી તેની મને કંઇજ જાણ નથી. મને એવુ લાગતું હતું કે સંસ્થાના લોકો પોલીસને મળવા નહોતા માંગતાં.

યુવતીએ જીવ બચાવવા કરેલા છેલ્લા મેસેજની અક્ષરસઃ વિગતો

રાત્રે 11.31 વાગ્યે કરેલા વ્હોટ્સએપ મેસેજમાં યુવતીએ લખ્યું છે કે “Sorry Sanjivbhai, Pl save me. out for MHE work, he follow me from NVS. Want to kill anyhow. I cant call in train… get phone somehow... parents dont know anything. I Kidnapped. I am in washroom now Gonna kill Pl call waiting..” (સોરી સંજીવભાઈ, પ્લીઝ મને બચાવી લો. હું કામ માટે મહારાષ્ટ્ર જતી હતી, તેઓ મારો નવસારીથી પીછો કરી રહ્યા છે. તેમનો ઈરાદો ગમે તે રીતે મને જાનથી મારી નાખવાનો છે. હું ટ્રેનમાં છું એટલે કોલ નથી કરી શકતી.. જેમ-તેમ કરીને મારો ફોન મેળવ્યો છે... મારાં માતા-પિતા તો કશું જાણતાં જ નથી. મારું અપહરણ થયું છે. હું અત્યારે વોશરૂમમમાં છું અને તે લોકો મને મારી નાખશે. પ્લીઝ કોલ કરશો... રાહ જોઉં છું..)