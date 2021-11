Gujarati News

Local

Gujarat

Navsari

Vadodara Gangrape: 11.31 Pm Message From A Girl In The Washroom Of A Running Train I Have Been Kidnapped, They Will Kill Me, Please Save Me ...

સુપર બ્રેકિંગ: વડોદરા ગેંગરેપકાંડઃ ચાલુ ટ્રેનના વોશરૂમમાંથી યુવતીનો રાતે 11.31નો મેસેજ- મારું કિડનેપ થયું છે, મને મારી નાખશે, પ્લીઝ બચાવી લો...

ગુજરાત ક્વીનમાં નવસારીથી પીછો કરાતાં યુવતીએ 'સંજીવભાઈ'ને વ્હોટ્સએપ મેસેજ કર્યો હતો- I KIDNAPPED, PL SAVE ME...

..તો આ આપઘાત નહીં, પણ ટ્રેનમાં જ યુવતીનું મર્ડર કરી લટકાવી દેવાયાની શક્યતાનો મજબૂત પુરાવો, કોણ છે આ સંજીવભાઈ?

યુવતીની માતાએ રડતાં રડતાં દિવ્ય ભાસ્કરને કહ્યું- રેલવે પોલીસ તપાસ કરવા ઘરે આવી, પણ સંસ્થાના માણસોને મળી જતી રહી

વડોદરામાં ગેંગરેપનો ભોગ બનેલી યુવતીએ આપઘાત નહોતો કર્યો, પણ તેનું વ્યવસ્થિત મર્ડર કરાયું હોય શકે છે. બદનામ ઓએસિસ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલી આ યુવતીની સુસાઈડ થિયરી નહીં, પણ મર્ડરની થિયરી તરફ મજબૂત ઈશારા કરતા સ્ફોટક પુરાવા દિવ્ય ભાસ્કરને હાથ લાગ્યા છે. ગત 3 નવેમ્બરની એ ગોઝારી રાતે ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનમાં મહારાષ્ટ્ર જતી વેળાએ એ યુવતીનો નવસારીથી કેટલાક લોકો પીછો કરી રહ્યા હતા. આ લોકોએ પોતાને કિડનેપ કરી લીધાની અને માંડ-માંડ ફોન મેળવીને વોશરૂમમાંથી આ SoS (જીવ બચાવવાનો) લખી રહ્યાનો વ્હોટ્સએપ મેસેજ યુવતીએ સંજીવભાઈ નામની વ્યક્તિને મોકલ્યો હતો. ખુદ મૃતક યુવતીની માતાએ જ દિવ્ય ભાસ્કરને યુવતીના ફોનમાંથી આ સ્ક્રીનશોટ આપ્યા હતા. આમાં મેસેજનો સમય પણ 3 નવેમ્બરની રાતના 11.31નો હોવાનો અને બ્લૂ ટિક થયાનું જોઈ શકાય છે.

યુવતીએ જીવ બચાવવા કરેલા છેલ્લા મેસેજની અક્ષરસઃ વિગતો

રાત્રે 11.31 વાગ્યે કરેલા વ્હોટ્સએપ મેસેજમાં યુવતીએ લખ્યું છે કે “Sorry Sanjivbhai, Pl save me. out for MHE work, he follow me from NVS. Want to kill anyhow. I cant call in train… get phone somehow... parents dont know anything. I Kidnapped. I am in washroom now Gonna kill Pl call waiting..” (સોરી સંજીવભાઈ, પ્લીઝ મને બચાવી લો. હું કામ માટે મહારાષ્ટ્ર જતી હતી, તેઓ મારો નવસારીથી પીછો કરી રહ્યા છે. તેમનો ઈરાદો ગમે તે રીતે મને જાનથી મારી નાખવાનો છે. હું ટ્રેનમાં છું એટલે કોલ નથી કરી શકતી.. જેમ-તેમ કરીને મારો ફોન મેળવ્યો છે... મારાં માતા-પિતા તો કશું જાણતાં જ નથી. મારું અપહરણ થયું છે. હું અત્યારે વોશરૂમમમાં છું અને તે લોકો મને મારી નાખશે. પ્લીઝ કોલ કરશો... રાહ જોઉં છું..)

આ પણ વાંચોઃ પીડિતાની માતાએ કહ્યું- ઓએસિસ હિંમત બતાવી પોલીસ પાસે ગઈ હોત તો મારી દીકરી જીવતી હોત

ગુજરાત ક્વીન રાતે 11.30 વાગ્યે નવસારી સ્ટેશન છોડે છે

ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ ટ્રેન નં. 19034નું શિડ્યૂલ જોઈએ તો ટ્રેન અમદાવાદથી સાંજે 6.10 વાગ્યે ઊપડીને સુરત સ્ટેશને રાત્રે 10.50 કલાકે પહોંચે છે. જ્યારે આ ટ્રેન રાત્રે 11.30 કલાકે નવસારી સ્ટેશન છોડે છે. આમ, નવસારી છોડ્યા પછી જ રેપકાંડનો ભોગ બનનારી યુવતીએ સંજીવભાઈ નામની કોઈ પરિચિત વ્યક્તિને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે આ મેસેજ કર્યાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ ટ્રેન રાત્રે 11.52 કલાકે બીલીમોરા અને મધરાતે 12.25 કલાકે વલસાડ પહોંચે છે.

યુવતીએ બચવા માટે કરેલા મેસેજમાં શા માટે લખવું પડ્યું 'સોરી સંજીવભાઈ'

યુવતીએ પોતાને બચાવી લે તેવો એક મેસેજ સંજીવભાઈ નામની વ્યક્તિને સંબોધીને કર્યો હતો. આ મેસેજની શરૂઆતમાં જ તેણે સોરી સંજીવભાઈ લખ્યું હતું અને મને બચાવી લો તેવી વાત કરી હતી. ત્યારે યુવતીનો આ મેસેજ એ દિશામાં વિચારતા કરે છે કે શા માટે યુવતીએ સંજીયભાઈ નામની વ્યક્તિને સોરી કહેવું પડ્યું? એવું શું થયું હશે કે તેને બચાવવા માટેનો મેસેજ પણ સંજીવભાઈને કર્યો. આ સંજીવભાઈ કોણ છે? તેની સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે? અનેક સવાલો આ મેસેજ પછી ઊભા થયા છે.

આ પણ વાંચોઃ ડાયરીમાંથી ફાડી નખાયેલા છેલ્લા પેજનો ફોટો પીડિતાના ઓળખીતાના ફોનમાંથી મળ્યો

ગુજરાત કવીન ટ્રેનમાંથી યુવતીની લાશ મળી આવી હતી

4 નવેમ્બરની વહેલી સવારે વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનની સફાઈ કરતાં સફાઈ કામદારને ગુજરાત કવીન ટ્રેનમાંથી એક યુવતીની ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લાશ મળી હતી. સફાઈ કામદારે તાત્કાલિક વલસાડ સ્ટેશન માસ્ટર અને GRPની ટીમને બનાવની જાણ કરી હતી. જેથી વલસાડ GRPની ટીમે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચેક કરતાં યુવતી પાસે ટિકિટ કે પાસ મળી આવ્યો નહોતો. જોકે યુવતી પાસે મળેલા ફોન પરથી નવસારી રહેતા યુવતીના પરિવારનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.

વડોદારાના વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું

ઓએસિસ સંસ્થામાં ફેલોશિપ કરતી વિદ્યાર્થિનીએ વલસાડ ખાતે ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનમાં ગળાફાંસો ખાધો હતો. તપાસમાં તેની પાસેથી મળી આવેલી ડાયરીમાં 28 નવેમ્બરે તેની સાથે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું સપાટી પર આવ્યું હતું. ત્યાર બાદ વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતની 25થી વધુ પોલીસની ટીમો નરાધમને શોધવામાં લાગી હતી, પરંતુ 17 દિવસ વીતવા છતાં હજી સુધી પોલીસના હાથ ખાલી દેખાઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચોઃ બે નરાધમોએ સામુહિક દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ પીડિતા થરથર ધ્રુજી રહી હતી

પોલીસે 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોની ઓળખ કરી

તદુપરાંત રેલવે પોલીસે 28મી તારીખે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર બનેલી દુષ્કર્મની ઘટના સમયે ત્યાં વિસ્તારમાં હાજર હોય તેવા 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોની ઓળખ કરી છે. પોલીસે લોકેશન ટ્રેસ કરી 54 જેટલા રિક્ષાચાલકોને આઇડેન્ટિફાય કર્યાં હતા અને ત્યાર બાદ એક પછી એક તમામની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધી પોલીસ 250થી વધુ રિક્ષાચાલકોની પૂછપરછ કરી ચૂકી છે.

પીડિતાની ડાયરીમાંથી ફાડી નખાયેલા છેલ્લા પેજનો ફોટો મળ્યો

પોલીસે યુવતીની ડાયરીની તપાસ કરતાં એમાં યુવતી પર દુષ્કર્મ થયું હોવાનું ખૂલ્યું હતું. જોકે ડાયરીનું છેલ્લું પેજ ગાયબ જણાયું હતું, જેમાં દુષ્કર્મની ચોંકાવનારી વિગતો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. યુવતીએ ડાયરીના પેજના ફોટા પાડી તેના ઓળખીતાને મોકલ્યા હતા. ત્યારે રેલવે પોલીસે યુવતીએ મોકલેલા ફોટા તેના એક ઓળખીતાના મોબાઈલ ફોનમાંથી રિકવર કર્યા છે. એ ફોટાને તપાસ માટે એફ.એસ.એલ.માં મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં ડાયરીમાંથી ગાયબ થયેલું છેલ્લું પેજ પણ હોય શકે છે.

આ પણ વાંચોઃ ડાયરીના પન્ના ખોલશે નવા રાઝ?:'મારી સાથે જે થયું હવે તે છુપાવું કે બધાને કહું ,HOW I WILL FACE OASIS?'

મારી દીકરીને લેખક બનવું હતું: યુવતીની માતા

માતાએ આંખમાં આંસુ સાથે દિવ્ય ભાસ્કરને જણાવ્યું હતું કે મારી દીકરી ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી. તેને લેખક બનવું હતું. અમે પણ તેની પ્રગતિથી ખુશ હતા. છેલ્લી વખત મને ગળે લાગી મરોલી જવાનું કહી ગયા બાદ હાલ તેની માત્ર યાદો જ રહી છે.

યુવતી ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી: પિતા

આ બનાવમાં યુવતીના પિતાના જણવ્યા મુજબ, યુવતી ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી અને ધોરણ 10માં હતી ત્યારે જિલ્લામા તે પ્રથમ ક્રમે પાસ થઇ હતી. જે સંસ્થામાં માટે કામ કરતી હતી એમાં આત્મહત્યા કરનારા લોકો અને વિદ્યાર્થીઓને ખોટાં પગલાં નહીં ભરવા માટે જાગ્રત કરવામાં આવે છે અને આજે દીકરીએ આવું પગલું ભરી લેતાં તેના પિતા ભારે આઘાતમાં મુકાયા છે.