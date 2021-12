Gujarati News

Workshop Was Held To Inform The Industrial Units Of Kheda District Regarding Vibrant Gujarat Global Summit.

વર્કશોપ: વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ સંદર્ભે ખેડા જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એકમોને માહિતગાર કરવાના હેતુથી વર્કશોપ યોજાયો

નડિયાદ



જિલ્લાના વિવિધ ઔદ્યોગિક એસોસીએશનો તથા ઉદ્યોગકારોને જાણકારી અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું

વધુંમાં વધું પ્રમાણમાં ઉદ્યોગકારો ભાગ લઈ સમિટને સફળ બનાવે તેમ આહવાન કરવામાં આવ્યું

રાજ્ય સરકાર દ્વારા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી આવૃત્તિનું આયોજન જાન્યુઆરી-2022માં કરવામાં આવશે. તેના અનુસંધાને ખેડા જિલ્લાના ઉદ્યોગકારોને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત યોજાનારા વિવિધ કાર્યક્રમો, તેની રૂપરેખા મળી રહે તે માટે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લાના વિવિધ ઔદ્યોગિક એસોસીએશનો તથા ઉદ્યોગકારોને જાણકારી અને માર્ગદર્શન અંગેનો વર્કશોપ યોજાયો હતો.

વર્કશોપમાં ઉદ્યોગકારોનું સ્વાગત કરતાં જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના જનરલ મેનેજર તન્વી વી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2020-21માં ગુજરાત રાજ્ય FDI લાવવામાં, Logistic Performance Index, Export Preparedness Index 2020, Best Performer in National Start-Up Rankingમાં પ્રથમ ક્રમે રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા, MSME ઉદ્યોગોને લેવાના થતાં અમુક પરવાનાઓમાં 3 વર્ષ સુધી છુટછાટ આપવામાં આવી છે.

ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અંતર્ગત સરકારના વિવિધ વિભાગો દ્વારા Investor Facilitation Portal (IFP) ઉપર 8,60,000થી વધું અરજીઓનો ઓનલાઈન પ્રોસેસ કરવામાં આવી છે. ઉદ્યોગો માટે જમીનની ઉપલબ્ધતા માટે GIS based Map થકી Digitalized Land Bank તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ઉદ્યોગોને સહાયરૂપ થવા માટે Dedicated Country Deskની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે.

10, 11, 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત યોજાનારા વિવિધ કાર્યક્રમોની રૂપરેખા તથા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ટ્રેડ શો હેઠળ Green Mobility, Sustainable nfrastructure, TECHADE – Innovation & Technology, Clean Energy for Energy Independence, Collective action for mitigating Climate change, Make in Gujarat for the world: Local goes Global, Natural agriculture, Blue Economy, Battery storage based solutions વગેરે વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી.

ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી વધુંમાં વધું પ્રમાણમાં ઉદ્યોગકારો ભાગ લઈ સમિટને સફળ બનાવવા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એસોસીએશનો અને ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.