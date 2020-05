દિવ્ય ભાસ્કર May 25, 2020, 04:52 PM IST

ગાંધીનગર. રાજ્યમાં કોરોના વાઇરસના કારણે કોરોના વોરિયર્સ એવાં ગુજરાત પોલીસમાં ફરજ બજાવતા ચાર પોલીસકર્મીઓ કોરોના સામે જંગ હારી ગયા હતા અને શહીદ થયા છે. આજે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા મિનિટ્સ ઓફ સાયલન્ટ પાળી અને કોરોના વોરિયર્સ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ગુજરાત પોલીસના વડા શિવાનંદ ઝાએ આ મામલે ટ્વિટ કર્યું હતું. ગુજરાત પોલીસ આ દુઃખના સમયમાં તેમના પરિવાર સાથે છે. પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તેમને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે.

Today Gujarat Police observed 'Minutes of Silence' to pay tribute to the supreme sacrifices made by personnel of Gujarat Police in the fight against Corona.

We stand by their family in this hour of grief and pray to the Almighty to provide strength to bear this loss.#RIP 🙏 pic.twitter.com/wZPLTdJmzv