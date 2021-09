Gujarati News

Local

Gujarat

Gandhinagar

LCB Police Nab Minor Who Committed 40 Vehicle Theft Offenses Including Kidnapping In Four Districts, Two Bikes Seized

સગીર ઝડપાયો: ચાર જિલ્લામાં અપહરણ સહિત વાહન ચોરીના 40 ગુન્હાને અંજામ આપનાર સગીરને LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યો, બે બાઈક જપ્ત કરાઈ

ગાંધીનગર 19 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

LCB police nab minor who committed 40 vehicle theft offenses including kidnapping in four districts, two bikes seized

કાયદાની છટક બારીનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી ગુન્હાઓની હારમાળા રચી નાખી

પોલીસે બાતમીના આધારે વોચ ગોઠવી સગીરને ઝડપી પાડ્યો

ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને અમદાવાદ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી અપહરણ સહિત વાહન ચોરીના 40 જેટલા ગુન્હાને અંજામ આપનારા સગીર વયના કિશોરને LCBએ ઝડપી પાડ્યો છે. આ સગીર કાયદાની છટક બારીના ઓથાર હેઠળ વધુ બે બાઈકની ચોરી કરનારને ગાંધીનગર એલસીબીની ટીમે ઝડપી લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે કાયદાની છટક બારીનો ભરપૂર ગેરલાભ ઉઠાવી કિશોરે ગંભીર ગુનાની હારમાળા રચી દીધી છે.

સગીરે બાઈક ચોરી કરી હોવાનું કબૂલ્યું

પોલીસની ટીમ પેટ્રોલીંગમાં હતી તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે, એક ઇસમ જેને શરીરે સફેદ કલરનો ફુલની ભાતવળો શર્ટ પહેર્યો છે અને તે એક ચોરીનું કાળા કલરનુ હિરો હોન્ડા સ્લ્પેન્ડર પ્લસ નંબર પ્લેટ વગરનું બાઇક લઇને પેથાપુરથી જી.ઇ.બી.ચોકડી તરફ પસાર થવાનો છે.

આ બાતમીના આધારે એલસીબીની ટીમે વોચ ગોઠવી નંબર પ્લેટ વિનાનાં બાઈક સાથે એક ઈસમને ઝડપી લીધો હતો. જેની પૂછતાંછ કરતાં પકડાયેલા ઈસમ સગીર વયની ઉંમરનો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ત્યારે તેની વધુ ઉંડાણ પુર્વક પુછપરછ કરતા આ મોટર સાયકલ તેણે આજથી આશરે ચારેક વર્ષ પહેલા અમદાવાદ નરોડા ખાતેથી ફ્લેટના પાર્કિંગમાંથી ચોરી કર્યાની કબુલાત કરી હતી.

ઉપરોકત બાઈકના એન્‍જીન તથા ચેચીસ નબર આધારે પોકેટ કોપથી ખાતરી કરતા તેનો નંબર GJ-09-CG-1887 હોવાનું પણ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું. ત્યારે કાયદાના સંધર્ષમાં આવેલા કિશોરને વિશ્વાસમાં લઇ વધુ ઉંડાણ પુર્વક પુછપરછ કરતા આજથી આશરે ચારેક વર્ષ પહેલા ગામ- વડાલી ખાતે અન્‍ય એક હિરો હોન્ડા કંપનીનુ સ્પ્લેન્ડર પ્લસ બાઇક ચોરી કરી પોતાના ઘરે મૂક્યું હોવાનું પણ બહાર આવતા તે બાઈક પણ કબ્જે કરાયું હતું.

બંને મોટર સાયકલની કિ.રૂ. 40 હજારની ગણી જપ્ત કરાયું

આ અંગે પીઆઈ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, બંને મોટર સાયકલની કિ.રૂ. 40 હજારની ગણી જપ્ત કરાયું છે. સગીરનો ગુનાહિત ઈતિહાસ જોતા તે ગાંધીનગર જિલ્‍લાના સેકટર-21, સેકટર-7, પેથાપુર, દહેગામ, ચિલોડા તથા સાબરકાંઠા જિલ્‍લાના ઇડર, હિમંતનગર, પ્રાંતિજ તથા અમદાવાદ શહેરના સોલા તેમજ મહેસાણા જિલ્‍લાના કડી પોલીસ મથકમાં અપહરણ સહીત 40 જેટલા વાહન ચોરીના ગુનામાં પકડાયેલો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.