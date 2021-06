Gujarati News

Gujarat Government And IOCL Sign MoU Worth Rs 24,000 Crore, 6 Projects To Be Set Up In Vadodara, 25,000 People To Get Employment

સમજૂતિ કરાર: ગુજરાત સરકાર અને IOCL વચ્ચે 24 હજાર કરોડના MOU થયા, વડોદરામાં 6 પ્રોજેક્ટ સ્થપાશે, 25 હજાર લોકોને રોજગાર મળશે

ગાંધીનગર 6 કલાક પહેલા



કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

ખાતમૂર્હત વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે ત્વરાએ સંપન્ન કરાવીને પ્રોજેકટસ સમયસર પૂર્ણ કરાશે

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની ઉપસ્થિતીમાં ગુજરાત સરકાર અને ઇન્ડીયન ઓઇલ કોર્પોરેશન વચ્ચે 24 હજાર કરોડના કરાર કરવામાં આવ્યાં છે. આ કરાર હેઠળ વડોદરામાં 6 પ્રોજેક્ટ સ્થપાશે. આ કરાર પર ગુજરાત સરકાર વતી મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ અને ઊદ્યોગ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ તેમજ IOCL ના ચેરમેન એસ. એમ. વૈદ્યે ઇન્ડીયન ઓઇલ કોર્પોરેશન વતી હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

25 હજારથી વધુ લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે

આ પ્રોજેકટસની સ્થાપના થવાથી 25 હજારથી વધુ લોકોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રોજગારીની તકો પ્રાપ્ત થશે.24 હજાર કરોડના રોકાણોના 6 પ્રોજેકટસ વડોદરામાં શરૂ થવાના છે. આ પ્રોજેકટસમાં LuPech Project for petrochemicals, Acrylics-Oxo Alcohol Project at Dumad, Infrastructure for KAhSPL at JR & Dumad, Shifting of LAB TTL Facility in Dumad, New Flare at JR and Hydrogen dispensing facilityનો સમાવેશ થાય છે.

વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે ત્વરાએ સંપન્ન કરાવીને પ્રોજેકટસ સમયસર પૂર્ણ કરાશે

ગુજરાત રોકાણકારોની પહેલી પસંદ બન્યું

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, પારદર્શી પોલિસીઝ, ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસને વેગ અને ઊદ્યોગોને સાનુકૂળ વાતાવરણને પરિણામે ગુજરાતે કોરોના મહામારીના કપરા કાળ છતાં સતત ચોથા વર્ષે દેશભરમાં સૌથી વધુ FDI મેળવનારા રાજય તરીકેનો પ્રથમ ક્રમ જાળવી રાખ્યો છે. IOCL દ્વારા થનારૂં આ રોકાણ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રે વધુ સક્ષમ બનાવશે. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું હતું કે ગુજરાત રોકાણકારોની પહેલી પસંદ બન્યું છે.આ પ્રોજેકટસના ખાતમૂર્હત વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે ત્વરાએ સંપન્ન કરાવીને પ્રોજેકટસ સમયસર પૂર્ણ કરાશે.