Gujarati News

Local

Gujarat

Dahod

The Body Of An Unidentified Youth Was Found From A Well In The Roof Near Dahod. An Unmarked Bike And A Bag Were Also Found.

મૃતદેહ મળ્યો: દાહોદ પાસે છાપરીમાં કુવામાંથી અજાણ્યા યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો, બીનવારસી બાઈક અને બેગ પણ મળી આવી

દાહોદ 2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

યુવકની હત્યા છે કે આત્મ હત્યા તે અંગે શૂકા-કુશંકા

દાહોદ તાલુકાના છાપરી ગામે એક કુવામાંથી અજાણ્યા યુવકની લાશ મળી આવતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ અંગેની જાણ સ્થાનીક પોલીસને થતાં પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો અને યુવકની લાશનો કબ્જો લઈ નજીકના દવાખાને પીએમ અર્થે રવાના કરી દેવામાં આવ્યો છે.

આજરોજ વહેલી સવારના સમયે દાહોદ તાલુકાના છાપરી ગામે એક ખુલ્લા કુવામાંથી એક અજાણ્યા યુવકની લાશ નજરે પડતાં સ્થાનીકોમાં દોડ ધામ થઈ ગઈ હતી. ઘટનાને પગલે ઘટના સ્થળ પર લોકટોળા ઉમટી પડ્યાં હતાં. પોલીસને પણ આ બનાવની જાણ કરાતાં પોલીસ કાફલો પણ દોડી આવ્યો હતો.

સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી યુવકની લાશની લાશને કુવામાંથી બહાર કાઢી નજીકના દવાખાને પીએમ અર્થે રવાના કરી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આ અજાણ્યા યુવકના વાલીવારસની શોધખોળના ચક્રો પણ ગતિમાન કરવામાં આવ્યાં છે.

બીજી તરફ કુવા તરફથી બીનવારસી બાઇક સાથે એક બેગ પણ મળી આવી હતી. અજાણ્યા યુવકે આપઘાત કર્યો હશે કે, કે તેની હત્યાં કરવામાં આવી હશે? જેવા અનેક સવાલો સાથે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ આરંભ કર્યો છે.

od district, the lure of marriage drove away two bodies of lovers