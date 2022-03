Gujarati News

Botad's Nidhi Kunwarani Trilingual Poet And Writer, Receives More Than 250 E Awards

વિશ્વ મહિલા દિવસ: બોટાદની નિધિ કુંવરાણી ત્રીભાષીય કવયિત્રી અને લેખિકા, 250થી વધુ ઇ-એવોર્ડ્સ મળ્યા

બોટાદ 20 મિનિટ પહેલા



નિધિ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ત્રણ ભાષાઓમાં ખુભ જ સારી રીતે કાવ્યો લખે છે

બોટાદ જિલ્લાના વતની નિધિ કિરીટભાઈ કુંવરાણી ત્રીભાષીય કવયિત્રી અને લેખિકા છે. જે ત્રણ ભાષામાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેમની આ લેખન ક્ષેત્રે સક્રીય ફાળા માટે‌ અને અન્ય કૌશલ્યો માટે તેણીને અત્યારે સુધીમાં 250 વધુ ઇ-એવોર્ડ્સ અને પ્રમાણ પત્રો મેળવી ચુક્યા છે. તે શિક્ષણ અને લેખન ક્ષેત્રે આગળ વધવા માંગે છે અને સાથોસાથ કળાઓ અને શોખ પણ જીવંત રાખવા ઈચ્છે છે.

નિધિ કુંવરાણી ત્રિભાષિય કવયિત્રી અને લેખીકા બોટાદ ગુજરાતના વતની છે. તેઓ ખૂબ જ નાનકડા ગામડામાં ઉછરેલા છે. ખુલ્લા આંગણામાં અને માતા પ્રકૃતિના કેનવાસ વચ્ચે તેથી, કુદરત પણ તેમના લેખનમાં તરવરે છે. તેણીએ પોતાનું શિક્ષણ (અંગ્રેજી) સાહિત્યમાં મેળવ્યું છે. મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવસિંહજી યુનિવર્સિટી, ભાવનગર "અંગ્રેજી વિભાગ"માંથી "એમ.એ" કર્યા બાદ તેઓએ "અંગ્રેજી લેક્ચરર" તરીકે કામ કર્યું છે, હાલમાં,તેઓ કંપની રિલાયન્સ-જીઓ સાથે કામ કરી રહ્યા છે.

નિધિ કુંવરાણીને કામ સાથે લખવાનું પસંદ કરે છે. તે ભાષામાં સારું એવું પ્રભુત્વ ધરાવે છે, તેઓ મુળભુત રીતે તે ત્રણ ભાષાઓમાં લખે છે ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી અને તે આ ત્રણ ભાષાઓમાં લખે છે. ખુભ જ સારી રીતે કાવ્યો લખી શકે છે, તેણીને વાંચન, એકાઉન્ટિંગ, અધ્યાપન અને કુદરતી ફોટોગ્રાફી, ચિત્રકામ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ, યોગ, નવી વાનગીઓ બનાવવા, બાગાયત અને નવી વસ્તુઓ શીખવામાં પણ રસ છે. કારણકે, જીવનમાં કળાઓ જીવનને જીવંતતા અર્પે છે એવુ તેમનું માનવું છે.

નિધિ કુંવરાણીની પ્રથમ ગુજરાતી કવિતા

જો હોય બનવું કવિ‌‌ તો! કોઈના દર્દને તમારા અહેસાસનો ઘૂંટ બનાવી તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ તો! કોઈના હૃદયની વેદનાને આપની સંવેદના બનાવી તો જુઓ,કોઈની ‌આંખોના ટપકતા આંસુને લૂંછી તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ‌‌ તો! કોઈની નિરાશાઓને આશારુપી આશ્વાસન આપી તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ‌‌ તો! કોઈના દુઃખના ડુંગરને તમારી આંખોનો સમુદ્ર બનાવી તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ‌‌ તો! કોઈનાના કલેજા કેરી કલ્પના કંઈક કલપી તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ‌‌ તો! કોઈના લાગેલા જખ્મનો મલ્હમ બની તો જુઓ,જો હોય બનવું કવિ તો! કોઈના હૃદયની વેદનાને તમારી કલમ શાહીનું ક્લેવર બનાવી તો જુઓ,

નિધિ કુંવરાણીની પ્રથમ હિન્દી કવિતા

"मैं हूँ कहीं-कहीं"- मैं हूँ कहीं-कहींसुख और दुःख तो है, है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मेमैं हूँ कहीं-कहीं,खुशीया और गम तो ,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,तन और मन तो है,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,नजदीकियां और दूरियां तो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे, मैं हूँ कहीं-कहीं,दिन और रात तो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,हार और जीत तो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,मुक्ति और बंधन तो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,सुबह और शाम तो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,धूप और छांव त़ो,है दोनो भाई,उन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,प्रश्न और उत्तर तो,है दोनो भाईउन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं,जीवन और मृत्यु तो,है दोनो भाईउन दोनो के बीच-बीच मे,मैं हूँ कहीं-कहीं।

તેઓની પ્રિય આત્મલિખિત કવિતા

I WANT TO FLY..... Where the airy aura arriving!Where the balloons are also bubbling!Where the cuty cabbage-whites are calling!Where dear dreams are dancing!Where the evening is enlighting!Where the flow of the feelings for freshening!Where all the galaxies are gathering!Where the heart & hands are healing!Where the inspirations' are also illuminating!Where the joy is always like to jingling!Where we are keen to be kidding!Where the love of librail is lighting!Where the moon too mesmerizing!Where the nuggets nourishing to nature!Where the opalescence are also opening omniwhere!Where there is purity as prestine peace!Where your all the querries are quicking!Where the radiance rays are rising!Where the sun is always so much shining!Where touch of the twilight is twinkling!Where all the unanswerable questions also unblocking!Where the visions are too vivifying!Where the wind is whispering!Where x, y, z anything can be x-raying!Where you can yourself yell and yippee!Where zenith of the zephyr also zealousing!

એક નાનકડા ગામમાં ઊછરેલી દીકરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી પહોંચવાનો મોકો આપ્યો છે. લેખન યોગદાન માટે તેણીને ઘણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કવિતા મંચો દ્વારા પણ માન્યતા આપવામાં આવી છે. એમને લેખનની પ્રેરણા એમનો શરમાળ સ્વભાવ, વાંચન, રુચી, સોશિયલ મીડિયા છે. એમના કુટુંબીજનોએ પણ એમને પોતાના રસ રુચી માં આગળ આવવા સાથ આપ્યો છે. એમણે લખવાની તેમના કોલેજ કાળ દરમિયાન કરેલી પણ, સોશિયલ મીડિયાના સહ કવિમિત્રો એ પણ હંમેશા ઉત્સાહ વધાર્યો છે.

નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થાઓ ઇ-એવોર્ડ્સ અને પ્રમાણપત્રોથી સન્માનિત કરી ચુકી

(1) નિધિને 'વર્લ્ડ ઇંગ્લિશ રાઇટર્સ યુનિયન' દ્વારા "ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયન એવોર્ડ" માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.(2)"લિટેરોમા નારી-સમ્માન-2020" થી સન્માનિત કરાયા છે.(3) તેના સામાજિક અને સાહિત્યિક યોગદાન માટે "મેવાદેવ લોરેલ એવોર્ડ-2019"થી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.(4) તાજેતરમાં તેણીને "મોટિવેશનલ સ્ટ્રીપ્સ" અને "ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી" દ્વારા "સ્વતંત્ર સન્માન-2020" થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.(5) "સ્ટાર એવોર્ડ્સ" દ્વારા "ઇન્ટરનેશનલ વુમન પ્રાઇડ એવોર્ડ-2021" પણ તેઓને પ્રાપ્ત થયેલ છે.(6) તાજેતરમાં IIWA એનજીઓ અને અમર સિને પ્રોડક્શન દ્વારા "સરસ્વતીબાઈ દાદાસાહેબ ફાળકે, ઈન્ટરનેશનલ આઈકોનિક વુમન એવોર્ડ-2021 થી પણ સન્માનિત કરાયા છે.(7) "સુરભી ઓલ ઈન્ડિયા ચાઈલ્ડ આર્ટ એક્ઝિબિશન સોસાયટી" મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર) એ તેણીને "ભારતીય મહિલા અચિવમેન્ટ એવોર્ડ-2021" થી સન્માનિત કર્યા છે.(8) "વર્લ્ડ લિટરરી ફોરમ ફોર પીસ એન્ડ હ્યુમન રાઇટ્સ" દ્વારા "શાંતિના આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદૂત" થી પુરસ્કૃત કર્યા છે.(9) "એડુકોસ યુનાઈટેડ ઓફ સ્કોલર્સ" એ તેણીને "ડિજિટલ પ્રોમિસિંગ ન્યૂ ટેલેન્ટ એવોર્ડ-2021" થી પુરસ્કૃત કર્યા છે.(10) "ગ્લોબલ અચીવર્સ એવોર્ડ-2021" નવી દિલ્હીથી એનાયત થયો છે.(11) પ્રદીપ બેનર્જી સર અને અર્પિતા ફાઉન્ડેશન, વૃંદાવન દ્વારા ડૉ.સર્વેપલ્લી રાધાકૃષ્ણન લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ-2021" થી સન્માનિત કરાયા છે.(12) "નવભારત રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનપીઠ" અને "ધ નેશનલ એકેડેમી ફોર આર્ટ એજ્યુકેશન" દ્વારા આપવામાં આવેલ "રાષ્ટ્રીય મહિલા શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર" હાંસિલ કર્યો છે.

નિધિની ઘણી કવિતાઓ જર્નલ, અખબાર, વેબ જર્નલ્સ, ઈ-બુક્સ, ઈઝીન્સ અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાવ્યસંગ્રહોમાં પ્રકાશિત થઈ છે.

(1) તેઓની કવિતા 2020ના વિશ્વના સૌથી મોટા કાવ્યસંગ્રહ "સોંગ્સ ઑફ પીસ"માં પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે.(2) તેણીએ ઓનલાઈન "ગુન્ટર ઈન્ટરનેશનલ કવિતા ઉત્સવ-2019-20"માં પણ ભાગ લીધો છે.(3) તેઓ વર્ચ્યુઅલ 7 અઠવાડિયાની "નાઈજીરીયન પોએટ્રી કોન્ટેસ્ટ"મા નિર્ણાયક રહી ચુક્યા છે. અને FIMT કોલેજ દિલ્હીની ઓનલાઈન કવિતા સંમેલન માં પણ નિર્ણાયક રહી ચુકયા છે.

નિધિની રચનાઓ નેશનલ ઈન્ટરનેશનલ પુસ્તકો, ઈ-બુકસ, જર્નલમાં પણ પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે. તેણીને 250 વધુ ઇ-એવોર્ડ્સ અને પ્રમાણ પત્રો પણ મળ્યા છે. તેઓના લેખન ના ક્ષેત્રે સક્રીય ફાળા માટે‌ અને અન્ય કૌશલ્યો માટે તેઓ શિક્ષણ અને લેખન ક્ષેત્રે આગળ વધવા માંગે છે અને સાથોસાથ કળાઓ અને શોખ પણ જીવંત રાખવા ઈચ્છે છે.