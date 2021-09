Gujarati News

Vijay Rupani Daughter Radhika Wrote On FB Wall: My Father Reached The Temple Even Before Modiji During The Akshardham Attack

ઈમોશનલ પોસ્ટ: વિજય રૂપાણીની પુત્રી રાધિકાએ FB વોલ પર લખ્યું: 'અક્ષરધામ હુમલા વખતે મારા પપ્પા મોદીજી કરતા પણ પહેલાં મંદિરે પહોંચ્યા હતા'

અમદાવાદ 2 કલાક પહેલા



પિતાના બેદાગ કાર્યકાળ પર ગર્વ વ્યક્ત કરતા રાધિકાએ કહ્યું- અમે કોઈ રવિવાર બહાર ફરવા નથી ગયા, પપ્પા 2 કાર્યકરના ઘરે લઈ જતા

'કોઇનો પણ રાત્રે ૩ વાગ્યે કોલ આવે તો નમ્રતાથી જ વાત કરવી એ જ પપ્પાનો પ્રોટોકોલ, ભત્રીજાના લગ્ન છોડી ભૂકંપ રાહત માટે કચ્છ ગયા હતા'

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ગત શનિવાર(11 સપ્ટેમ્બર)ના રોજ અચાનક મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દેતા રાજ્યમાં રાજકીય ભૂકંપ જેવી સ્થિતિ બની ગઇ હતી. રૂપાણીના રાજીનામાની વાત સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ જ ચર્ચિત બની હતી. લોકોએ વિજય રૂપાણીને કેમ રાજીનામું આપવું પડ્યું તે અંગે પોતાના વિચારો ઓનલાઈન પોસ્ટ કર્યા હતા. આ વચ્ચે વિજય રૂપાણીની દીકરી રાધિકા રૂપાણીએ પોતાના પિતાના રાજીનામા અંગે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. જે હાલમાં ખુબ જ વાઈરલ થઈ રહી છે. દીકરી રાધિકાએ ફેસબૂક પર કરેલી પોસ્ટમાં પોતાના પિતાની રાજકીય કારર્કિદી તેમજ ભાજપના કાર્યકાળની ઝીણવટથી વાતો કરી હતી. આ પોસ્ટ વાંચી વિજય રૂપાણી ભાવુક થયા હતા અને દીકરી પર ગર્વતા અનુભવી હતી.

રાધિકાએ પિતા વિજય રૂપાણીને લખેલી પોસ્ટ

વિજય રૂપાણી એક દિકરીની નજરે કાલે બહુ બધા રાજનીતિક વિશેષજ્ઞ લોકોએ વિજયભાઇના કામો અને એમના ભાજપના કાર્યકાળની ઝીણવટથી વાતો કરી. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમના મતે પપ્પાનો કાર્યકાળ એક કાર્યકર્તાથી શરૂ થયો અને પછી ચેરમેન, મેયર, રાજ્યસભાના મેમ્બર, ટુરીઝમના ચેરમેન, ભાજપ અધ્યક્ષ, મુખ્યમંત્રી વગેરેથી સીમીત છે પણ મારી નજરે પપ્પાનો કાર્યકાળ ૧૯૭૯ મોરબી હોનારતથી ચાલુ કરી અમરેલી અતિવૃષ્ટિ, કચ્છ ભૂકંપ, સ્વામીનારાયણ મંદિરનો આતંકવાદી હુમલો, ગોધરાકાંડ, બનાસકાંઠાની અતિવૃષ્ટિ, તાઉતે, કોરોનામાં પણ પપ્પા બધે ખડેપગે ઉભા રહ્યા છે.

વિજય રૂપાણી દીકરી સાથે

આજે પણ મને યાદ છે કે કચ્છના ભૂકંપ વખતે મારા ભાઇ ઋષભને સ્કુલના સભ્ય સાથે ઘરભેગો કરી એ પોતે રાજકોટમાં ભૂકંપની અસર અને મદદ કરવા નીકળી ગયા હતા. પોતાના ભત્રીજાના લગને Second priority માનીને ભૂકંપના બીજા દિવસે ભચાઉની ઇચાર્જ તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. મને અને મારા ભાઇને એક એક દિવસ સાથે લઇ જઇ ભૂકંપની વાસ્તવિકતા સમજાવી હતી અને અમને રાહતફંડમાં લોકો સાથેુ બેસાડી જમાડ્યા હતા.

નાનપણમાં અમે રવિવાર ક્યારેય રેષકોર્સની પાળીએ કે થીયેટરમાં નહોતો માણ્યો. મમ્મી-પપ્પા અમને કોઇપણ બે ભાજપના કાર્યકર્તાના ઘરે લઇ જતા. આ એમને રીવાજ હતો. સ્વામીનારાયણ મંદિરના આતંકવાદી હુમલા વખતે My father was the first person to visit even before Modiji visited the premises. મને સાથે લઇ ગયા હતા કે અમે reality અને લોકસંવાદના અનુભવીએ. બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે તાઉતે અને કોરાના મહાસંકટ સમયે રાત્રે ૨-૩૦ વાગ્યા સુધી જાગીને સીએમ ડેશ્કબોર્ડ અને કોલથી પપ્પાએ બધી વ્યવસ્થા કરી હતી. લોકો વચ્ચે અને લોકસેવા એ જ એમનો મંત્ર છે.

દીકરી રાધિકાએ ફેસબૂક પર પોસ્ટ કરેલી માતા-પિતા સાથેની તસવીર

વર્ષો સુધી અમારા ઘરના સીમ્પલ પ્રોટોકોલ હતા. ૧. કોઇનો પણ રાત્રે ૩ વાગ્યે કોલ આવે તો નમ્રતાથી જ વાત કરવી. ૨. ઘરે કોઇપણ વ્યક્તિ કોઇ પણ ટાઇમે આવે પપ્પા હાજર હોય કે નહી પાણસ અને ચા-નાસ્તો કરાવવાનો જ. ૩. હમેરા સાદો પહેરવેશ અને સાદો સ્વભાવ રાખવો. ૪. પહેલા ભણવાનું અને પછી મોજમજા.

વિજય રૂપાણીના દીકરી અને જમાઈ

અમારા ભણતરમાં પણ મમ્મી-પપ્પાનો ખૂબ ફાળો રહ્યો. Professional or Master degree was a must in our household. અમે ભણી અને પગભર થઇએ પછી જ We were allowed to even think about other trivial things. આજે અમે બંને ભાઇ-બહેન અમારા ફિલ્ડમાં settled છીએ, અમે down to earth છીએ, all thanks to our parents. આજે પણ મને યાદ છે કે રાજકોટમાં રોડ પર પપ્પા સાથે સ્કૂટર પર જતા હોઇએ અને જો રોડ પર ક્યાંક કોઇ અકસ્માત કે ઝઘડો થયો હોય તો સ્કુટર ઉભુ રાખીને પપ્પા ભીડ વચ્ચે જશે જરૂરી સૂચના આપશે. Ambulance મગાવશે. એમનો એ સ્વાભવ આજકાલનો નથી એ એમનો જન્મજાત સ્વભાવ છે. હંમેશા clear thinking અને લોકોને મદદ કરવાનો સ્વભાવ.

કાલે મે એક ન્યુઝ હેડલાઇન વાંચી- Vijaybhai’s soft spoken image worked against him. મારે એક સવાલ પૂછવાનો છે એમને, શુ રાજકારણી ઓએ સંવેદનશીલતા, શાલીનતા ન રાખી જોઇએ ? Isn’t it a necessary quality we need in a leader ? સમાજના બધા સ્તરના લોકો આવીને સહજતાથી મળી શકે એવુ વ્યક્તિત્વ એટલે Soft spoken image ? જયાં જ્યાં દાદાગીરી કે ગુનાની વાત છે ત્યાં એમણે કડક પગલા ભર્યા છે. સીએમ ડેશ્કબોર્ડથી માંડીને land garbing act, love Jihad, GUJCOCA, દારૂબંધી એના સબૂત છે પણ આખો દિવસ ગંભીર અને ભારે મુખમુરા સાથે ફરવુ એ જ નેતાની નીશાની છે?

વિજય રૂપાણી પત્ની અંજલી રૂપાણી સાથે

અમારા household માં ઘણીવાર discussion થયુ છે કે જ્યારે આટલું બધુ corruption, negativity Indian politics માં prevalent છે. ત્યારે સાદુ વ્યક્તિત્વ અને સાદો સ્વભાવ - will it survive ? will it be enough ? પણ હંમેશા પપ્પાએ એક જ વાત કરી છે કે Politics અને નેતાની ઇમેજ Indian movies and age old perception થી ગુંડા અને સ્વછંદી લોકો જેવી બનાવી દેવામા આવી છે, આપણે એ જ perception બદલવાનું છે. પપ્પાએ ક્યારેય જૂથબંધી કે કાવાદાવાને સમર્થન આપ્યુ નથી. એ જ એમની ખાસીયત છે. જે કોઇ રાજકીય વિશેષજ્ઞ વિચારતા હોય કે વિજયભાઇનો કાર્યકાળ સમાપ્ત. અમારા મતે Nuisance કે Resistance કરતા RSS અને BJP ના સિધ્ધાંતો પ્રમાણે સરળતાથી સતાના લોભ વગર પદ છોડવું is more courageous than anything else!! જય હિન્દ, ભારતમાતાની જય Radhika Rupani