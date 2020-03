વિદેશથી અમદાવાદ આવેલા ત્રણ નાગરિકને પોલીસની મદદથી આઇસોલેશન વોર્ડમાં શિફ્ટ કરાયા

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 22, 2020, 05:06 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના 3 વ્યકિત વિદેશથી આવી હોવા છતાં હોમ કવોરેન્ટાઇનનો અમલ કરતા નહીં હોવાથી તેમને આઈસોલેશન વોર્ડમાં લઇ જવા માટે પોલીસ બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. જેમાંથી 2 વ્યકિત અમદાવાદ શહેર અને 1 વ્યકિત બોપલ ઓર્ચિડ પેરેડાઈસમાં રહેતી હતી.

વિદેશ પ્રવાસ કરીને આવેલા લોકોને ઘરની બહાર નીકળવા ઉપર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં વિદેશ જઇને આવેલા વ્યકિતઓ હોમ કવોરેન્ટાઇનનો અમલ નહીં કરતા હોવાથી હેલ્થ ખાતાની ટીમ તેમને આઈસોલેશન વોર્ડમાં દાખલ કરી દે છે, પરંતુ આ તમામ પેશન્ટે આઈસોલેશન વોર્ડમાં જવાની ના પાડી દેતા તેમને પકડીને લઇ જવા માટે પોલીસ બોલાવવામાં આવી હતી.



Kudos to Orchid Paradise, Ahmedabad people for standing united and taking actions.



Couple came from Dubai, asked for self isolation, didn't Follow, taken away by government after residents' complaint.#IndiaFightsCoronavirus #Gujaratcorona pic.twitter.com/lcEJKDTzLl