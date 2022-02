Gujarati News

The Young Woman Was Strangled In Surat The Very Next Day After Kavya Broke Off The Relationship; Now Kavya Is Constantly Afraid That Her Throat Will Not Be Cut ...

ગળું કાપવાની ઘટનાઓની માનસિક અસર: કાવ્યાએ રિલેશનશિપ બ્રેકના બીજા દિવસે સુરતમાં યુવતીનું ગળું કપાયું; હવે તેને સતત ભય રહે છે કે પોતાનું ગળું તો નહીં કપાય ને...

''સર, હું કાવ્યા બોલું છું. કાવ્યા શાહ''

''હા બોલો''

''સર, મને ભય લાગે છે કે મારો બોયફ્રેન્ડ મારું ગળું તો નહીં કાપે ને?''

''એક કામ કરો. તમે ક્લિનિક પર આવી જાઓ. રૂબરૂ વાત કરીએ.''

સિનિયર સાઈકોલોજિસ્ટ ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીની અમદાવાદમાં જોધપુર ચાર રસ્તા પાસે આવેલી ક્લિનિક પર કાવ્યા શાહ પહોંચે છે. કન્સલ્ટીંગ રૂમમાં કાવ્યા માંડીને વાત કરે છે...

કાવ્યા અને કેવિનની રિલેશનશિપ આ રીતે શરૂ થઈ

કાવ્યા ઈન્ટીરિયર ડિઝાઈનિંગનો અભ્યાસ કરતી. એની ઈન્સ્ટીટ્યૂટ એક કોમ્પલેક્સના ફોર્થ ફ્લોર પર હતી. ફોર્થ ફ્લોર પર જ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ઓફિસ. એમાં કેવિન ઝાપડા કામ કરે. કાવ્યા અને કેવિનની નજર ક્યારેક મળતી. ત્રાંસી આંખે બંને એકબીજાને જોઈ લેતા. એકવાર બંને કોમ્પલેક્સના પાર્કિંગમાં પોતપોતાના સ્કૂટર પાર્ક કરતા હતા ત્યારે મળ્યા. એકબીજાને સ્માઈલ આપ્યું. કેવિન તેની પાસે ગયો ને બોલ્યો- હાય આઈ એમ કેવિન. સામેથી જવાબ મળ્યો- હાય, એમ કાવ્યા. નાઈસ ટુ મીટ યુ.

બંનેએ એકબીજાનો પરિચય કર્યો ને છૂટા પડ્યા. પછી ત્રણ દિવસ પાર્કિંગમાં જ હાય હેલ્લો થયું. ચોથા દિવસે કેવિને કહ્યું, કેન વી શેર મોબાઈલ નંબર્સ ? કાવ્યાએ ખચકાટ વગર પોતાનો મોબાઈલ નંબર આપ્યો. કેવિને પણ પોતાનો નંબર આપ્યો. આ રીતે થઈ બંનેના રિલેશનશિપની શરૂઆત.

બંને ડેટ પર જવા લાગ્યા

કાવ્યા અને કેવિન વચ્ચે વોટ્સએપ ચેટીંગ થવા લાગ્યું. પાર્કિંગમાં મળવાનો સીલસીલો તો ચાલુ જ હતો. પહેલીવાર બંનેએ ડેટ પર જવાનું નક્કી કર્યું. ઘરમાંથી બહાનું બનાવીને એક રવિવારની સાંજે બંને વસ્ત્રાપુર લેક પાસે મળ્યા. એક રેસ્ટોરાંમાં સેન્ડવિચ ખાતાં-ખાતાં પોતપોતાની વાતો શેર કરી. પહેલી મુલાકાતમાં જ કેવિને મસ્ત ગિફ્ટ આપી. પછી આવી મુલાકાતો થતી રહી. ડેટ દરમિયાન હાથ પકડવો, કિસ કરવી એવું પણ થયું.

કેવિનનો અસલી સ્વભાવ સામે આવ્યો

પછી જ્યારે કોરોના કાળ આવ્યો ત્યારે બંનેને મળવાનું બંધ થઈ ગયું. લોકડાઉનમાં વીડિયો કોલ પણ થયા. અહીંથી જ કેવિનનો અસલી સ્વભાવ સામે આવવા લાગ્યો. કેવિન કોલ કરે કે વીડિયો કોલ કરે તો ઘરમાં કાવ્યા રિસિવ કરી શકતી નહીં. કોલ રિસિવ ના થાય તો વોટ્સએપમાં કેવિનનો મેસેજ ડ્રોપ થાય. Why don't you answer my call? In any case, you have to receive my call... કાવ્યા પણ સામે મેસેજ ડ્રોપ કરે, You can't force me to pick up the phone. પણ કેવિન સતત કોલ કર્યા કરે. કાવ્યા કટ કર્યા કરે. અંતે કંટાળીને કાવ્યા ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દે.

કેવિન ગુસ્સો કરતો પણ કાવ્યા સહન કરતી

કોરોના ઓછો થયો અને બંનેનું મળવાનું શરૂ થયું ત્યારે કેવિનનો સ્વભાવ તદ્દન બદલાઈ ગયો હતો. એણે કાવ્યા પર રીતસર હક્ક જમાવવાનું શરૂ કર્યું. કેવિન એવું ઈચ્છતો કે પોતે જ્યાં અને જ્યારે કહે ત્યાં કાવ્યાએ મળવા આવવાનું. પોતે કહે એમ જ કરવાનું. કાવ્યાના દિલમાં કેવિન માટે સાચો પ્રેમ હતો એટલે એ સહન કર્યા કરતી અને કેવિન સુધરી જશે એવું પણ મન મનાવી લેતી. પણ કેવિનમાં સુધારો થયો નહીં.

કાવ્યાએ બ્રેકઅપ કરવાનું નક્કી કરી લીધું

કેવિન વોટ્સએપ ચેટમાં પૂછતો, આજે તું અંકિત સાથે કેમ વાત કરતી હતી? મેં તને લોબીમાં જોઈ હતી. તું આજે ઈન્સ્ટીટ્યુટમાં કેમ લેઈટ આવી? હું કહું એમ નહીં કરે તો તારા પેરેન્ટ્સને આપણા રિલેશનની વાત કરી દઈશ. આવી દાદાગીરીથી કાવ્યા ત્રાસી ગઈ હતી. ઘરમાં પણ તેના પેરેન્ટ્સ પૂછતા-બેટા, હમણાં કેમ અપસેટ રહે છે? કાવ્યા કાંઈ બોલતી નહીં પણ ગળે ડૂમો ભરાઈ જતો. કાવ્યાએ મનોમન નક્કી કરી લીધું કે હવે કેવિન સાથે સંબંધ રાખવા નથી. કાવ્યાએ પોતાના ભવિષ્યનો વિચાર કર્યો અને એક રાત્રે કેવિનને વોટ્સએપ મેસેજ કરીને કહી દીધું, મને લાગે છે કે આપણા સંબંધો આગળ નહીં વધારી શકાય. તને લાગતું હોય કે તું મારા પેરેન્ટ્સને જાણ કરી દેશે તો વાંધો નહીં. કરી દેજે. પણ હવે આપણો નેચર મેચ થતો નથી. મારાથી કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો સોરી.

બીજા જ દિવસે ગ્રીષ્માની ઘટના બને છે અને...

આ બ્રેકઅપ પછી કાવ્યા અપસેટ હતી જ. એ રાત્રે પણ તેને નિંદર નહોતી આવી. ત્યાં સવારે સુરતમાં એવી ઘટના બની કે કાવ્યાના હૃદયના ધબકારા વધી ગયા. ફેનિલ નામના યુવાને જાહેરમાં ગ્રિષ્મા નામની યુવતીનું ગળું કાપીને હત્યા કરી. કાવ્યાના મનમાં ભય એ ઉઠ્યો કે મેં કેવિન સાથે સંબંધો પૂરા કરી નાંખ્યા. એ એગ્રેસિવ છે. એ મારું ગળું તો નહીં કાપે ને? એમણે રડતાં રડતાં ઘરમાં તેની મમ્મીને બધી વાત કરી. એમણે સધિયારો આપ્યો કે, ચિંતા ના કર. આવું કાંઈ નહીં થાય. પણ કાવ્યા સતત ભયમાં રહેતી. એને ઘરની બહાર નીકળવામાં પણ ડર લાગવા માંડ્યો. ડર એ વાતનો હતો કે કેવિન તેનો પીછો તો નહીં કરતો હોય ને? સુરતની ઘટનાની તેના માનસ ઉપર અસર થઈ હતી. આ ઘટના ભૂલાતી નહોતી ત્યાં ગાંધીનગરમાં પણ કટરથી યુવતીનું ગળું કાપવાની ઘટના સામે આવી. કાવ્યાની નિંદર જતી રહી હતી. થાકીને એ સૂતી હોય તો પણ ઝબકીને જાગી જતી... અંતે તેમણે મનોચિકિત્સકની સલાહ લેવી પડી...

(ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણી પાસે આવેલા કેટલાક કેસમાંથી એક કેસની આ વાત હતી. સુરતની ઘટનાની માનસિક અસર બહુ થઈ છે. ખાસ કરીને મા-બાપને પણ ડર સતાવે છે કે પોતાની દીકરીનું કોઈ ગળું તો નહીં કાપે ને? આ કેસમાં પાત્રોની ઓળખ છુપાવવા કાલ્પનિક નામ આપ્યાં છે)