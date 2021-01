Gujarati News

The People Of Adani Shantigram Celebrated The 72nd Republic Day

ગણતંત્ર દિવસ: અદાણી શાંતિગ્રામના લોકોએ 72 માે ગણતંત્ર દિવસ ઉજવ્યો

અદાણી શાંતિગ્રામ વોટરલીલીના રહેવાસીઓએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને નહી પરંતુ વોટરલીલીમાં ચાલતા નિશુલ્ક પુસ્તકાલયમાં પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ લીલા શેઠ રચિત ‘We, the children of India - The Preamble to our Constitution’ પુસ્તક વાંચી અને સંવિધાનની સુંદર પ્રેરણાદાયી વાતો કરી અને રાષ્ટ્રગીત ગાઇને કરી. આ સુંદર કાર્યક્રમ માટે બધા રહેવાસીઓ અને મિસીસ સોનીયા સીંગ કે જેમણે આ સુંદર પુસ્તક વાંચી સંભળાવ્યું હતું.