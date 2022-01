Gujarati News

The Flow Of River ditch Opening In Sabarmati River Will Be Measured

જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ: સાબરમતી નદીમાં ખુલતાં નદી-નાળાના ફ્લોની માપણી કરવામાં આવશે, AMC દ્વારા રૂ. 15 લાખના ખર્ચે IITRAMને કામગીરી સોંપાઈ

અમદાવાદ 9 કલાક પહેલા



નદીમાં જતાં ફલોની વિગતો જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ સમક્ષ રજુ કરવા જણાવ્યું છે

સાબરમતી નદીમાં પ્રદૂષણ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. વધતા પ્રદૂષણ મામલે હાઇકોર્ટ દ્વારા CPCB, GPCBના અધિકારી, સીટી ઇજનેર (વો.રી.એ.), AMC તેમજ કોર્ટ દ્વારા નિમેલ કોર્ટ મિત્ર અને અન્ય સંસ્થાના વિષય નિષ્ણાતો મળીને જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે. સાબરમતી નદીમાં ખુલતાં તમામ નાળા/આઉટલેટસના લોકેશન્સ અને દિવસ દરમિયાન તેમાંથી નદીમાં જતાં ફલોની વિગતો જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ સમક્ષ રજુ કરવા જણાવ્યું છે. જેના પગલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોટર એન્ડ સુએજ કમિટિ દ્વારા Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management ને રૂ. 15 લાખ+ GST સાથે વિવિધ આઉટલેટસના ફલો મેઝરમેન્ટ અને રિપોર્ટ આપવા કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવ્યો છે.

નદીમાં જતાં ફલોની વિગતો જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ સમક્ષ રજુ કરવી

જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા ગત ઓક્ટોમ્બર મહિનામાં AMC હસ્તકના વિવિધ એસ.ટી.પી. તેમજ નદીમાં ખુલતાં વિવિધ આઉટલેટસની વિઝીટ કરી હાઈકોર્ટ સમક્ષ રીપોર્ટ રજુ કકર્યો હતો.જેના અનુસંધાને રીપોર્ટમાં કરેલા સુચનો મુજબ હાઈકોર્ટ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાબરમતી નદીમાં ખુલતાં તમામ નાળા/આઉટલેટસના લોકેશન્સ અને દિવસ દરમિયાન તેમાંથી નદીમાં જતાં ફલોની વિગતો જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ સમક્ષ રજુ કરવી. જેને પગલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વિવિધ આઉટલેટસના ફલો મેઝરમેન્ટ કરી આપનાર એજન્સી Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management (IITRAM), an autonomous university established by Government of Gujarat સાથે ચર્ચા કરી હતી. રૂ. 15 લાખ + GST ફી પેટે નક્કી કરવા માટેની દરખાસ્ત વોટર એન્ડ સુએજ કમિટીમાં મુકવામાં આવી હતી.

AMC દ્વારા તમામ લોકેશન્સની વિગતો પુરી પાડવાની રહેશે

વોટર એન્ડ સુએજ કમિટિના ચેરમેન જતીન પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફ્લો મેઝરમેન્ટની આ કામગીરી IITRAMના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરાશે અને કામગીરીના ડેટા IITRAM ના વિદ્યાર્થીઓને એકેડેમીક તેમજ રીસર્ચ પર્પઝ માટે ઉપ્લબ્ધ રહેશે. ચાર મહિનામાં તેઓએ આ અંગેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો રહેશે. કામગીરીમાં સ્ટોર્મ સુઅરેજના આઉટફોલ પર દર કલાકે સવારે 8થી સાંજે 6 સુધી એક અઠવાડિયા માટે ફલો મેઝરમેન્ટ કરવાનું રહેશે. દરેક આઉટફોલના ફલોના હાઇડ્રોગ્રાફ અને દરેક દિવસના એવરેજ ફલોની ગણતરી કરવાની રહેશે. તમામ આઉટફોલના ફલો મેઝરમેન્ટની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ એક મહિનામાં ડી.પી.આર. સબમીશન કરવાનું રહેશે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ લોકેશન્સની વિગતો પુરી પાડવાની રહેશે તેમજ જરૂરી પરમિશન અને સહેલાઈથી પહોંચી ન શકાય તેવા લોકેશન્સ પર જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. રાતે ફલો મેઝરમેન્ટ માટે પણ કોર્પોરેશન દ્વારા ત્રણ માણસો રાખવાના રહેશે. જરૂરી સાધનો તેમજ સહાય તેઓ દ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે