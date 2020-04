દિવ્ય ભાસ્કર Apr 17, 2020, 02:50 PM IST

અમદાવાદ. શહેરની SVP હોસ્પિટલમાં કોરોના પોઝિટિવની સારવાર લઈને સાજા થઈને આવેલા વલય શાહ એ ડો. સુભાષ બંસલ અને હોસ્પિટલનો આભાર માનતો મેસેજ ટ્વિટ કર્યો હતો. જેમાં વલય શાહે કહ્યું હતું કે, મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે સરકારી હોસ્પિટલમાં આટલી બધી લક્ઝુરિયસ સગવડો પણ આપવા આવે છે.

I am very much thank full to,@svphospital @AmdavadAMC @vnehra

For providing 24*7 medical treatment and helping me in defeat the COVID 19.



Please find attached my experience at @svphospital



Thank you so much.. 😊😊 pic.twitter.com/27gMR7V0N0