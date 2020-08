Gujarati News

Local

Gujarat

Ahmedabad

Report Of Manekchowk Food And Beverage Market Corporation Started, AMC's Tweet Said TAKE AWAY

અમદાવાદ: માણેકચોક ખાણીપીણી બજાર કોર્પોરેશનની જાણ બહાર શરૂ થયું, AMCના ટ્વીટમાં TAKE AWAY કહેવામાં આવ્યું

અમદાવાદ એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

માણેકચોકમાં લારીઓ ખોલી મેનુ, સેનેટાઇઝર પણ મુકાયા.

માણેકચોકનું ખાણીપીણી બજાર ચાલુ હોવાના અહેવાલને પગલે કોર્પોરેશનની એક ટીમ તપાસ કરવા પહોંચી

કોરોનાની મહામારીને લઇ લોકડાઉનના કારણે અનેક રોજગાર ધંધા અને ખાણીપીણી બજાર બંધ હતા. અનલોક-3 બાદ હવે અનલોક-4 આવી રહ્યું છે પરંતુ અમદાવાદમાં ખાણીપીણી બજાર શરૂ નથી થયા તેની વચ્ચે પ્રખ્યાત એવું માણેકચોક ખાણીપીણી બજાર કેટલાક વેપારીઓએ મોડી રાતે લારીઓ મૂકી શરૂ કરી દીધું હતું. જે મામલે સોશિયલ મીડિયામાં કેટલાક ફોટો અપલોડ થયા હતા.

માણેકચોકમાં રાત્રે લારીઓ ખુલી.

જો કે અમિત પંચાલ નામના યુવકે માણેકચોક ચાલુ થયા અંગે ટ્વીટ કર્યું તેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઓફિશિયલ ટ્વીટર એકાઉન્ટમાંથી 4 ફોટો રાતે બજાર ચાલુ હોવાના અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા અને જેમાં લખ્યું હતું કે Respected sir, No chair, No seating arrangements. Only take away facilities available આ ટ્વીટ કરવામાં આવતા લોકોમાં માણેકચોક શરૂ થયા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી.

Respected sir

No chair, No seating arrangements. Only take away facilities available pic.twitter.com/6xSoJrtl9o — Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) August 24, 2020

આ મામલે જ્યારે divyabhaskarએ તપાસ કરી તો માણેકચોક બજારમાં કોર્પોરેશનએ ચાલુ ન કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ બાબતે જ્યારે કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓને પૂછતાં ગોળગોળ જવાબ આપી એકબીજા પર ઢોળતા હતા. કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અમુલ ભટ્ટને પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બાબતે મને ખબર નથી તમે ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પૂછી લો. જ્યારે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વી.કે. મહેતાએ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે માણેકચોક બજાર ખુલ્યું નથી અને સોશિયલ મીડિયાના ફોટો જુના હોવાનો દાવો કર્યો હતો. જ્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઓફિશિયલ ટ્વીટર દ્વારા માત્ર ટેક અવે સિસ્ટમ હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.

માણેકચોકમાં લારીઓ ખુલી પણ ભીડ જોવા ન મળી.

કોર્પોરેશનની એક ટીમ માણેકચોકમાં તપાસ કરવા પહોંચી

માણેકચોક બજાર ચાલુ થઈ ગયા હોવા મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયુ છે. કોર્પોરેશનની જાણ બહાર લારીઓ મૂકી બજાર શરૂ થઈ જાય છે. જ્યારે કોર્પોરેશનના ઓફિશિયલ ટ્વીટર પરથી પણ ફોટો સાથે માહિતી આપવામાં આવે છે માત્ર ટેક અવેની સુવિધા છે જેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે કોર્પોરેશનમાં સંકલનનો અભાવ છે અને તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું છે